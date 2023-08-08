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Спикер парламента Крыма: Между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный

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Спикер парламента Крыма: Между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный

Киевский режим отвергает возможность проведения мирных переговоров с Россией потому, что прекращение огня или "заморозка" вооруженного конфликта угрожает катастрофой лично президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.


В комментарии изданию РИА Новости Константинов напомнил, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял о невозможности проведения каких-либо переговоров с Москвой. Киев против любого мирных переговоров и прекращения огня, поскольку это фактически означало бы победу России.

Константинов подчеркнул, что Россия и не предлагала никаких компромиссов Зеленскому и его прихвостням. Даже для сидящих в Киеве временщиков должно быть очевидно, что после провального наступления ВСУ любые инициативы, предполагающие "прекращению огня" и "заморозку" вооруженного конфликта являются едва ли не единственной возможностью предотвратить приближающуюся национальную катастрофу Украины. Однако они в истерической манере отвергают даже саму возможность проведения переговоров, потому что это грозит катастрофой непосредственно им.

Спикер крымского парламента добавил, что возглавляемый Зеленским режим существует ровно до тех пор, пока продолжаются военные действия и поступает западная военная помощь. Одновременно с этим у верхушки киевского режима растут накопления на зарубежных банковских счетах.

По словам Константинова, любая "заморозка" вооруженного конфликта неизбежно запустит процесс "разморозки" мозгов украинских граждан. А в этом случае у них возникнут неудобные вопросы к Зеленскому и его банде, на которые те никогда не смогут ответить. Между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный.
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:58
    +1
    Константинов не прав.Любая "заморозка"кнфликта ни в коей мере не вызовет "неудобные вопросы".Нсоборот,зная как манипулируют общественным мнением,там устроят перемогу.И более того никакой заморозки конфликта нельзя делать ни в коем случае
  2. Alex66
    Alex66 Сегодня, 10:59
    0
    Между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный.
    Ну а что должен выбрать не славянин с Родиной на берегах Средиземного моря, который волею судьбы оказался главой славян. Оберет их до нитки и свалит.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:04
    0
    Опять некое лицо мыслит категориями прошлого времени и прошлых технологий. Само собой непременно: "неизбежно запустит процесс "разморозки" мозгов украинских граждан..." В условиях современного цифрового концлагеря и там и у нас и везде в мире, никто не даст населению возможности усомниться в той реальности в которой они живут. Более того, людям настолько остоэтосамое текущая власть, что они покорно идут в солдаты просто на смерть. Нет тех старых добрых времён, когда народ при помощи некой силы с альтернативным вариантом развития будущего, поднимется против и поменяет ситуацию.
    Очень страшные времена сейчас для всех, очень.