Киевский режим отвергает возможность проведения мирных переговоров с Россией потому, что прекращение огня или "заморозка" вооруженного конфликта угрожает катастрофой лично президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
В комментарии изданию РИА Новости Константинов напомнил, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял о невозможности проведения каких-либо переговоров с Москвой. Киев против любого мирных переговоров и прекращения огня, поскольку это фактически означало бы победу России.
Константинов подчеркнул, что Россия и не предлагала никаких компромиссов Зеленскому и его прихвостням. Даже для сидящих в Киеве временщиков должно быть очевидно, что после провального наступления ВСУ любые инициативы, предполагающие "прекращению огня" и "заморозку" вооруженного конфликта являются едва ли не единственной возможностью предотвратить приближающуюся национальную катастрофу Украины. Однако они в истерической манере отвергают даже саму возможность проведения переговоров, потому что это грозит катастрофой непосредственно им.
Спикер крымского парламента добавил, что возглавляемый Зеленским режим существует ровно до тех пор, пока продолжаются военные действия и поступает западная военная помощь. Одновременно с этим у верхушки киевского режима растут накопления на зарубежных банковских счетах.
По словам Константинова, любая "заморозка" вооруженного конфликта неизбежно запустит процесс "разморозки" мозгов украинских граждан. А в этом случае у них возникнут неудобные вопросы к Зеленскому и его банде, на которые те никогда не смогут ответить. Между национальным крахом и своим собственным Зеленский выбирает национальный.