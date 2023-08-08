Сегодня исполнилось ровно пятнадцать лет с того дня, как произошел вооруженный конфликт между Россией и Грузией из-за ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. А вчера по этому поводу на официальном сайте Госдепа США было опубликовано заявление госсекретаря Энтони Блинкена.В своем заявлении Блинкен всю вину за произошедшее в августе 2008 года на Кавказе возложил на Москву, отметив, что «Россия вторглась в суверенное государство Грузию и оккупировала 20% ее территории». Госсекретарь также говорит в своем заявлении о том, что Россия должна отменить свое признание Абхазии и Южной Осетии.В связи с годовщиной событий вокруг Южной Осетии и Абхазии, а также подобными заявлениями западных официальных лиц, некоторые российские эксперты и политические обозреватели напоминают, о чем писала западная пресса в те годы. Так, 30 сентября 2009 года BBC опубликовала статью со ссылкой на доклад Евросоюза о событиях августа 2008 года. Здесь прямо говорится о том, что началом боевых действий послужила масштабная военная операция Грузии против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа. Кроме того, еврокомиссия в докладе отмечает, что не считает доказанным утверждение грузинской стороны о вторжении российских сил в Южную Осетию до 8 августа 2008 года.Очевидно, что в Вашингтоне, как обычно, выдают ложь за правду.