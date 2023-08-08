Госсекретарь США: Со стороны Белого дома все вопросы по зерновой сделке разрешены

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, что со стороны Белого дома якобы сделаны все шаги по возобновлению зерновой сделки. В интервью французской радиостанции RFI глава Госдепа сообщил, что лично направил письма в банки и страховые компании, в которых призвал «не бояться санкций», касающихся экспорта российского зерна.
По словам Блинкена, Москва использует черноморскую инициативу как инструмент международного шантажа. Прекращение экспорта украинского зерна уже привело к росту цен на эту продукцию на 10-15 процентов, отметил глава дипведомства США. То что Россия почти год добросовестно и безвозмездно выполняла все обязательства в рамках зерновой сделки, в то время как Запад не исполнил ни одного пункта соглашения, подписанного на уровне ООН, глава американской дипломатии, естественно, не вспоминает.
Госсекретарь утверждает, что почти половина из тридцати с небольшим миллионов тонн зерновых, вывезенных из черноморских портов Украины, были направлены в страны третьего мира, испытывающие наибольшие проблемы с продовольствием. По его словам, помимо прямого эффекта это позволило косвенно помочь им решать проблемы с голодом.
Пока это соглашение действовало, Украина экспортировала более 30 миллиардов метрических тонн, извините, 30 миллионов метрических тонн зерна. Например, в перспективе это эквивалентно 18 миллиардам буханок хлеба. Это оказывает огромное влияние
— подсчитал Блинкен.
Глава Госдепа США отметил, что несмотря на запреты и ограничения стран Запада, Россия не только сохранила, но и увеличила собственный экспорт продовольствия. Видимо, фактическая неэффективность антироссийских санкций более всего и расстраивает госсекретаря.
Завершая тему зерновой сделки, Блинкен отметил, что Москва так и не ответила на «дружественный» жест Вашингтона. Глава Госдепа, видимо, подзабыл или не захотел упомянуть, что санкции, ограничивающие экспорт российского продовольствия и удобрений, в странах Запада приняты на законодательном уровне. Частные послания даже главного американского дипломата никак не смогут повлиять на их отмену.
При этом Блинкен называет экспорт российских зерновых в текущем году в объеме 50 миллионов тонн «каплей в море». И тут же сообщает, что США поставят на мировой рынок 20 миллионов тонн зерна. Совсем уже завравшись, глава Госдепа утверждает, что Россия в результате ударов по черноморским портам Украины якобы «уничтожила 220 000 метрических тонн зерна».
По словам главы Госдепа, США выделили для помощи одиннадцати африканским странам и Гаити дополнительно 350 миллионов долларов. И это с учетом того, что за неполные полтора года украинского конфликта по разным оценкам Украине Вашингтон предоставил более ста миллиардов долларов в виде субсидий, кредитов и поставок вооружений. Что тогда, по логике Блинкена, следует называть «каплей в море»?