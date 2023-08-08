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Госсекретарь США: Со стороны Белого дома все вопросы по зерновой сделке разрешены

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Госсекретарь США: Со стороны Белого дома все вопросы по зерновой сделке разрешены

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, что со стороны Белого дома якобы сделаны все шаги по возобновлению зерновой сделки. В интервью французской радиостанции RFI глава Госдепа сообщил, что лично направил письма в банки и страховые компании, в которых призвал «не бояться санкций», касающихся экспорта российского зерна.


По словам Блинкена, Москва использует черноморскую инициативу как инструмент международного шантажа. Прекращение экспорта украинского зерна уже привело к росту цен на эту продукцию на 10-15 процентов, отметил глава дипведомства США. То что Россия почти год добросовестно и безвозмездно выполняла все обязательства в рамках зерновой сделки, в то время как Запад не исполнил ни одного пункта соглашения, подписанного на уровне ООН, глава американской дипломатии, естественно, не вспоминает.

Госсекретарь утверждает, что почти половина из тридцати с небольшим миллионов тонн зерновых, вывезенных из черноморских портов Украины, были направлены в страны третьего мира, испытывающие наибольшие проблемы с продовольствием. По его словам, помимо прямого эффекта это позволило косвенно помочь им решать проблемы с голодом.

Пока это соглашение действовало, Украина экспортировала более 30 миллиардов метрических тонн, извините, 30 миллионов метрических тонн зерна. Например, в перспективе это эквивалентно 18 миллиардам буханок хлеба. Это оказывает огромное влияние

— подсчитал Блинкен.

Глава Госдепа США отметил, что несмотря на запреты и ограничения стран Запада, Россия не только сохранила, но и увеличила собственный экспорт продовольствия. Видимо, фактическая неэффективность антироссийских санкций более всего и расстраивает госсекретаря.

Завершая тему зерновой сделки, Блинкен отметил, что Москва так и не ответила на «дружественный» жест Вашингтона. Глава Госдепа, видимо, подзабыл или не захотел упомянуть, что санкции, ограничивающие экспорт российского продовольствия и удобрений, в странах Запада приняты на законодательном уровне. Частные послания даже главного американского дипломата никак не смогут повлиять на их отмену.

При этом Блинкен называет экспорт российских зерновых в текущем году в объеме 50 миллионов тонн «каплей в море». И тут же сообщает, что США поставят на мировой рынок 20 миллионов тонн зерна. Совсем уже завравшись, глава Госдепа утверждает, что Россия в результате ударов по черноморским портам Украины якобы «уничтожила 220 000 метрических тонн зерна».

По словам главы Госдепа, США выделили для помощи одиннадцати африканским странам и Гаити дополнительно 350 миллионов долларов. И это с учетом того, что за неполные полтора года украинского конфликта по разным оценкам Украине Вашингтон предоставил более ста миллиардов долларов в виде субсидий, кредитов и поставок вооружений. Что тогда, по логике Блинкена, следует называть «каплей в море»?
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:15
    -2
    Типа зреет договорничок ? Ну-ну.....
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 10:38
      -1
      "Эти глаза нЕпротив"...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:55
      +2
      Закрытие зерновой сделки со стороны России показало, что это очень эффективная мера борьбы с экономикой Запада, одного хочу что б наше руководство не прогнулось и не отработало назад типа "доброй воли"
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:20
    +1
    нас спросить забыли.... как всегда- главнюки.....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:23
      0
      нас никто сверху спрашивать не будет...... это очевидно. а ранее звучавшие заявления про выполнение условий - о том и свидетельствовали что ждут когда созреет договорничок.
  3. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 10:23
    +2
    Со стороны Белого дома все вопросы по зерновой сделке разрешены
    Ну слава богу. Надеюсь теперь Госдеп может отдохнуть или заняться чем-то ещё в других местах. Например ЖД США.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:23
    +3
    что лично направил письма в банки и страховые компании, в которых призвал «не бояться санкций», касающихся экспорта российского зерна.
     Ну,да.."Я Вам пишу,чего уж более..что я ещё могу сказать.."(с) laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:25
      +2
      Конечно. Либерда в Ека-бурге тем временем уже коктейли в честь Борьки-поллитра называет. Чес слово !
      вот ссылка
      https://www.e1.ru/text/food/2023/08/07/72573233/

      Я в шоке! Сюр какой-то..... am

      зы ну как ещё либерда поизголяется над нами? а мы им всё спускаем, этому шакалью....
      1. Хибинский Пластун
        Хибинский Пластун Сегодня, 10:49
        +2
        У них крыша- это Путин. Так, что чего им опасаться? Нашего недовольного мычания? Уже больше месяца прошло с броска Вагнера, вся эта кодла уже штаны просушила и теперь опять вытворяют все, что в голову взбредёт.
    2. Альф
      Альф Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: kor1vet1974
      что лично направил письма в банки и страховые компании, в которых призвал «не бояться санкций», касающихся экспорта российского зерна.
       Ну,да.."Я Вам пишу,чего уж более..что я ещё могу сказать.."(с) laughing

      Лично конверт в ящик опускал...
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:24
    +2
    Государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, что со стороны Белого дома якобы сделаны все шаги по возобновлению зерновой сделки.
    США - участник этой пресловутой "сделки"?

    Ну да, ну да... В Вашингтоне же кушать не могут, как волнуются за голодающие африканские страны...
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:26
    +1
    Что-то давненько по укропортам не прилетало. Нельзя начатое бросать на полдороги.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:43
      +1
      Только этой ночью по порту в Черноморске прилетело. Так что дело идет
  7. Роман_
    Роман_ Сегодня, 10:27
    +1
    Блинкена, байдена, нулана и пр. это ж тамагочи - пузико почесал он тебе улыбнулся, только перестал чесать он обнулился. Главное уважаемые народные избранники - президент, помощники президента и прочие высокопоставленные чиновники, пожалуйста сначала захватите/уничтожьте все укр порта, а потом умиляйтесь с забугорными тамагочи.
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:27
    +2
    Со стороны Белого дома все вопросы по зерновой сделке разрешены

    ***
    — "Ну и везите своё зерно в Африку!" ...
    ***
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:30
    +2
    "18 миллиардов буханок хлеба.."!!!
    А в круассанах было бы значительно больше.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    +2
    Если американцы так активно засуетились по возобновлению "зерновой сделки" значит она им необходима для помощи Киеву, а следовательно вредна России.
    Москва так и не ответила на «дружественный» жест Вашингтона.
    Чем заканчиваются "дружественные жесты" американцев по мимо нас многие испытали на своей шкуре.
  11. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 10:41
    +1
    Письма? А какую юридическую ценность они имеют?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:49
      +2
      Точно такую же ценность как и обещания амеров не расширять НАТО на восток.
  12. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:41
    +3
    По словам главы Госдепа, США выделили для помощи одиннадцати африканским странам и Гаити дополнительно 350 миллионов долларов.
    Про помощь США голодающим уже много раз писали и говорили, напомню тезисно, если вдруг кто-то об этом не знает:
    1. Сначала американцы с большой помпой выделяют огромные суммы на продовольственную помощь голодающей Африке.
    2. По американскому закону вся продовольственная помощь должна состоять из продовольствия, произведенного на территории США.
    3. Гуманитарную помощь можно вывозить только на судах под флагом США.
    4. Прибывшее американское продовольствие продается странам, где свирепствует голод, по демпинговым ценам, что на корню убивает местное производство.
    5. Основной смысл американской помощи голодающим, это обеспечить себе стабильный рынок сбыта продовольствия и поддерживать своих сельхоз производителей.
    hi
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:43
      +1
      Ну так и надо делать при капитализме же. Поддержка своих интересов и своих производителей в любом вопросе. Учиться надо такому!