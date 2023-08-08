Пока это соглашение действовало, Украина экспортировала более 30 миллиардов метрических тонн, извините, 30 миллионов метрических тонн зерна. Например, в перспективе это эквивалентно 18 миллиардам буханок хлеба. Это оказывает огромное влияние

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, что со стороны Белого дома якобы сделаны все шаги по возобновлению зерновой сделки. В интервью французской радиостанции RFI глава Госдепа сообщил, что лично направил письма в банки и страховые компании, в которых призвал «не бояться санкций», касающихся экспорта российского зерна.По словам Блинкена, Москва использует черноморскую инициативу как инструмент международного шантажа. Прекращение экспорта украинского зерна уже привело к росту цен на эту продукцию на 10-15 процентов, отметил глава дипведомства США. То что Россия почти год добросовестно и безвозмездно выполняла все обязательства в рамках зерновой сделки, в то время как Запад не исполнил ни одного пункта соглашения, подписанного на уровне ООН, глава американской дипломатии, естественно, не вспоминает.Госсекретарь утверждает, что почти половина из тридцати с небольшим миллионов тонн зерновых, вывезенных из черноморских портов Украины, были направлены в страны третьего мира, испытывающие наибольшие проблемы с продовольствием. По его словам, помимо прямого эффекта это позволило косвенно помочь им решать проблемы с голодом.— подсчитал Блинкен.Глава Госдепа США отметил, что несмотря на запреты и ограничения стран Запада, Россия не только сохранила, но и увеличила собственный экспорт продовольствия. Видимо, фактическая неэффективность антироссийских санкций более всего и расстраивает госсекретаря.Завершая тему зерновой сделки, Блинкен отметил, что Москва так и не ответила на «дружественный» жест Вашингтона. Глава Госдепа, видимо, подзабыл или не захотел упомянуть, что санкции, ограничивающие экспорт российского продовольствия и удобрений, в странах Запада приняты на законодательном уровне. Частные послания даже главного американского дипломата никак не смогут повлиять на их отмену.При этом Блинкен называет экспорт российских зерновых в текущем году в объеме 50 миллионов тонн «каплей в море». И тут же сообщает, что США поставят на мировой рынок 20 миллионов тонн зерна. Совсем уже завравшись, глава Госдепа утверждает, что Россия в результате ударов по черноморским портам Украины якобы «уничтожила 220 000 метрических тонн зерна».По словам главы Госдепа, США выделили для помощи одиннадцати африканским странам и Гаити дополнительно 350 миллионов долларов. И это с учетом того, что за неполные полтора года украинского конфликта по разным оценкам Украине Вашингтон предоставил более ста миллиардов долларов в виде субсидий, кредитов и поставок вооружений. Что тогда, по логике Блинкена, следует называть «каплей в море»?