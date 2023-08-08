Украинское командование консультировалось с Пентагоном по вопросу мест будущего применения танков Abrams

Из украинских источников стало известно о том, что командование ВСУ обсуждало с сотрудниками Пентагона вопрос о том, где именно применить американские танки Abrams после их поставки на Украину.
Напомним, что в минувшую субботу власти США одобрили отправку на Украину первых нескольких танков «Абрамс» (версия M1A1) из 31-го, входящего в пакет военной помощи. Эти танки сначала морем будут доставлены в Европу (предположительно, в Германию), а оттуда будут перевезены на Украину. Вместе с танками, как уже сообщало «Военное обозрение», США отправят боеприпасы, топливную аппаратуру, запчасти и ремонтную базу.
Украинское командование интересовалось у американских «партнёров» относительно того, где именно (в каких местах и на каких направлениях) целесообразно начать применение танков Abrams. По последним данным, американская сторона рекомендовала Киеву как минимум половину из этих танков (15-16 единиц) оставить в резерве и не бросать в бой на Донбассе и Запорожском направлении сразу после получения.
Украинская сторона ищет возможности рассредоточить танки американского производства после их поставки, чтобы они не стали групповой целью для российских ракет и дальних ударных дронов.
Напомним, что британские танки «Челленджер», которые в количестве 14-16 единиц несколько месяцев назад были поставлены Украине, та ещё не вводила в бой. По некоторым данным, они могут находиться на объектах (в укрытиях) на территории Западной Украины. Возможно, что и часть подготовленных к поставке «Абрамсов» «составит им компанию».