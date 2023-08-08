Военное обозрение
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Украинское командование консультировалось с Пентагоном по вопросу мест будущего применения танков Abrams

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Украинское командование консультировалось с Пентагоном по вопросу мест будущего применения танков Abrams

Из украинских источников стало известно о том, что командование ВСУ обсуждало с сотрудниками Пентагона вопрос о том, где именно применить американские танки Abrams после их поставки на Украину.


Напомним, что в минувшую субботу власти США одобрили отправку на Украину первых нескольких танков «Абрамс» (версия M1A1) из 31-го, входящего в пакет военной помощи. Эти танки сначала морем будут доставлены в Европу (предположительно, в Германию), а оттуда будут перевезены на Украину. Вместе с танками, как уже сообщало «Военное обозрение», США отправят боеприпасы, топливную аппаратуру, запчасти и ремонтную базу.

Украинское командование интересовалось у американских «партнёров» относительно того, где именно (в каких местах и на каких направлениях) целесообразно начать применение танков Abrams. По последним данным, американская сторона рекомендовала Киеву как минимум половину из этих танков (15-16 единиц) оставить в резерве и не бросать в бой на Донбассе и Запорожском направлении сразу после получения.

Украинская сторона ищет возможности рассредоточить танки американского производства после их поставки, чтобы они не стали групповой целью для российских ракет и дальних ударных дронов.

Напомним, что британские танки «Челленджер», которые в количестве 14-16 единиц несколько месяцев назад были поставлены Украине, та ещё не вводила в бой. По некоторым данным, они могут находиться на объектах (в укрытиях) на территории Западной Украины. Возможно, что и часть подготовленных к поставке «Абрамсов» «составит им компанию».
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12 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:38
    0
    Если Челленджеры на передок не попадают, то Абрамсы будут охранять Львов и Ровно, от вторжения поляков.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:51
      +1
      Танки для прорыва обороны при наличии у ВС России средств борьбы от РПГ до дронов не эффективны, будут сидеть в засаде используя преимущества в лобовой броне и средствах наведения и ведения огня.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 10:52
      +1
      Отвечаю-там,где есть папуасы,без обид.
    3. Лешак
      Лешак Сегодня, 10:58
      +1
      Это пока у них есть другие "железяки", но придёт время и Челленджера с Абрамсом. Появятся они на передовой, обязательно появятся только непонятно во время укронаступа или дождутся нашего наступления.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:41
    +2
    да и так понятно что краина без указивки штатов и шагу не ступит...... и воюем не с ней а с НАТО..... во главе со штатами....
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:43
    +3
    где именно применить американские танки Abrams

    Да где угодно. Вся бронетехника уходит в прошлое по мере увеличения к-ва БПЛА-камикадзе. Война уходит в воздух.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:47
      0
      Пока да, но спустя время на башне окажется некая установка, кинетическая или энергетическая, оснащённая своей РЛС, которая будет сбивать подобные дронам объекты в автоматическом режиме. Стоят же системы типа "Трофи" или "Арены", ну будет и что то новое. От ББМ никто отказываться не будет.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:52
        +1
        Пока что, в танках появились системы РЭБ.
        Они настроены на популярные частоты управления дронами и сбивают дроны-камикадзе с цели. Плюс, возможна простая "глушилка".
        Чтобы обмануть систему, нужна автономная работа дрона по своей видео-камере.
  4. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 10:48
    +1
    Понятно что "Челленджеры" должны появиться на "передке" в случае прорыва нашей обороны.
    Нужна красивая картинка как "Челленджер" поражает отступающие войска РФ.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:49
    +1
    Хм... Типа блокчейна?..
    Разобрать (расчленить) Абрама на запчасти и хранить их отдельно друг от друга.
    И забыть, где спрятали!
    Идеально сохраняться...
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:55
    +1
    Напомним, что британские танки «Челленджер», которые в количестве 14-16 единиц несколько месяцев назад были поставлены Украине, та ещё не вводила в бой. По некоторым данным, они могут находиться на объектах (в укрытиях) на территории Западной Украины. Возможно, что и часть подготовленных к поставке «Абрамсов» «составит им компанию».

    Тиха украинская ночь, но Абрамс надо перепрятать.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    +2
    ВСУ обсуждало с сотрудниками Пентагона вопрос о том, где именно применить американские танки Abrams после их поставки
    Не удивительно. Для того, чтобы побыстрее поставили готовы вообще спрятать их в тылу, чтобы ни один не пострадал. Решили рассредоточить - по 1 танку на км фронта что ли? А ведь еще перед началом наступления грозились создать "бронированный кулак" из западной БТТ и с помощью его прорвать любую российскую оборону. Но все опять пошло не по плану. Поэтому 31 американский танк конечно мощная боевая единица, но в раздробленном виде (рассредоточение, и резерв) это не более чем декорация к фронтовой сцене.