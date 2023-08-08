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В украинском парламенте предложили прекратить отправлять на передовую немотивированных мобилизованных

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В украинском парламенте предложили прекратить отправлять на передовую немотивированных мобилизованных

В парламенте Украины предложили внести изменения в действующий в стране закон о мобилизации и прекратить отправлять на передовую морально не готовых к этому военнообязанных.


В украинской Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9566, авторы которого предлагают внести в действующее законодательство изменения, согласно которым не готовые воевать мобилизованные будут вместо отправки на передовую привлекаться для работ оборонительного характера, а также к обеспечению функционирования национальной экономики.

Парламентарии утверждают, что в случае одобрения в Раде этого законопроекта, у военкоматов появится возможность сконцентрироваться на работе с мотивированными "кандидатами" на мобилизацию в ВСУ, что должно способствовать уменьшению количества уклонистов.

Вероятнее всего, подобная законодательная инициатива направлена на то, чтобы привлечь максимальное количество мобилизованных, которые, рассчитывая на прохождение службы в тылу, обустраивая оборонительные сооружения, после этого будут отправляться в очередное "контрнаступление" украинской армии, в том числе на "разминирование ногами" российских минных полей.

В настоящее время киевский режим столкнулся с трудностями в процессе ставшей практически тотальной мобилизации. Оставшиеся в распоряжении украинских военкомов мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать отправки на фронт, скрываясь и пытаясь выехать за пределы страны.
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5 комментариев
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  1. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:01
    +1
    сконцентрироваться на работе с мотивированными "кандидатами" на мобилизацию в ВСУ,
    ...по ходу у всу наркота заканчивается, на всех "мотивации" не хватает..иии пёрл
    к обеспечению функционирования национальной экономики.
    ...ребята....это просто рабство, за похлёбку лопатами махать....да дела у хунты совсем туги
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:01
    -1
    В украинском парламенте предложили прекратить отправлять на передовую немотивированных мобилизованных

    ***
    — "Немотивированных" отлавливать и мотивировать,мотивировать,мотивировать! ...
    ***
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:03
    0
    . чтобы привлечь максимальное количество мобилизованных, которые, рассчитывая на прохождение службы в тылу, обустраивая оборонительные сооружения, после этого будут отправляться в очередное "контрнаступление" украинской армии, в том числе на "разминирование ногами" российских минных полей.

    В принципе в статье вопрос поднят и ответ сразу дан winked
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:03
    0
    а также к обеспечению функционирования национальной экономики.

    Чего? А она еще есть, эта экономика?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:11
      0
      А она еще есть, эта экономика?
      ....ну наверно есть...куда то ж деньги и похищенная помощь девается...сами кураторы хунты в шоке...куда всё девается от пакетов помощи..то есть по финансовым торговым каналам...если есть торговля...стало быть какая то экономика есть...да и посмеяло..некий блогер в Москве купил аптечный военный набор армии сша...во смех