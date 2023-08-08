В парламенте Украины предложили внести изменения в действующий в стране закон о мобилизации и прекратить отправлять на передовую морально не готовых к этому военнообязанных.В украинской Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9566, авторы которого предлагают внести в действующее законодательство изменения, согласно которым не готовые воевать мобилизованные будут вместо отправки на передовую привлекаться для работ оборонительного характера, а также к обеспечению функционирования национальной экономики.Парламентарии утверждают, что в случае одобрения в Раде этого законопроекта, у военкоматов появится возможность сконцентрироваться на работе с мотивированными "кандидатами" на мобилизацию в ВСУ, что должно способствовать уменьшению количества уклонистов.Вероятнее всего, подобная законодательная инициатива направлена на то, чтобы привлечь максимальное количество мобилизованных, которые, рассчитывая на прохождение службы в тылу, обустраивая оборонительные сооружения, после этого будут отправляться в очередное "контрнаступление" украинской армии, в том числе на "разминирование ногами" российских минных полей.В настоящее время киевский режим столкнулся с трудностями в процессе ставшей практически тотальной мобилизации. Оставшиеся в распоряжении украинских военкомов мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать отправки на фронт, скрываясь и пытаясь выехать за пределы страны.