Причины Гражданской войны на Дону и её этапы

Гражданская война стала тяжелым и крайне жестоким испытанием для нашей страны. При этом одни из наиболее драматических действий в тот период развернулись на Дону, где, если можно так выразиться, воевали «все против всех».Население донских степей условно разделилось на три лагеря – сторонников большевиков, защитников единой и неделимой Российской Империи, а также так называемых «атаманцев», выступавших за самостоятельность и независимость Войска Донского.Причин для нестабильной обстановки в регионе было несколько. Во-первых, земельная реформа и «миграция» на Дон крестьян с других уголков Российской Империи в поисках плодородного участка, вызвали недовольство «новой властью», чем незамедлительно воспользовались «белые».Во-вторых, в главных городах – Ростове, Таганроге преобладало «пришлое» население по своему составу, особенностям быта и по политическим настроениям чуждое коренному. Многие рабочие поддерживали большевиков и открыто выступали против казачества. В-третьих, часть казаков в целом не хотели присоединяться к той или иной власти, предпочитая независимость.Условно Гражданскую войну на Дону можно разделить на три этапа.Первый начался буквально с революции в Петрограде и перехода Ростова в руки Советов. В ответ генерал Каледин – атаман Войска Донского устанавливает в регионе военное положение и уже к декабрю 1917 года свергает большевистскую власть.Между тем мир на Дону продлился недолго. Для борьбы с войском Каледина Советы создают Южный фронт, заручившись поддержкой крестьян и некоторых казаков. Уже в марте 1918 года территория Дона снова перешла в руки большевиков.Второй этап был обусловлен «земельным вопросом», который уже упоминался выше. С национализацией земли были согласны далеко не все коренные жители Дона, что позволило атаману Краснову объединить вокруг себя противников большевизма и создав Круг Спасения Дона, перейти на сторону германских интервентов и уже в мае 1918-го созданная ранее Донская Советская Республика перестает существовать.Третий этап противостояния на Дону характеризуется созданием Добровольческой Армии, выступившей уже против Краснова. Главной причиной было недовольство большинства казаков тем, что атаман воевал на стороне врагов Антанты. После вынужденного ухода немецких войск с территорий Дона и Украины власть переходит в руки Деникина, командовавшего Вооруженными силами юга России.Кульминация противостояния на Дону наступила в 1919 году, когда большевики начали наступление по всем фронтам. Уже в январе 1920-го Советами снова был освобожден Ростов, а еще через два месяца последние отряды Добровольческой Армии покинули территорию Дона.