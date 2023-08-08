Корабль управления ТОФ «Маршал Крылов» обеспечил государственные испытания новой системы связи «Регистратор»

Новый комплекс связи, предназначенный для кораблей российского флота, вышел на этап государственных испытаний. Как заявили в пресс-службе Минобороны, испытания обеспечивает экипаж корабля управления "Маршал Крылов" ТОФ.
Согласно опубликованной информации, "Маршал Крылов" проводит учения с применением комплексного регистратора телеметрической информации под названием "Регистратор". Данный комплекс предназначен для приема, регистрации, передачи, обработки и отображения телеметрической информации, другие характеристики не раскрываются. Вместе с экипажем на борту находятся представители российского ВПК, которые провели установку комплекса на корабль.
Государственные испытания проводятся в заливе Петра Великого, специалисты проверят соответствие характеристик комплекса "Регистратор" заявленным. На сегодняшний день уже отработано построение устойчивой защищенной сети связи в море, передача сигналов управления на значительные дистанции, ретрансляция сигнала, в том числе с использованием спутниковых каналов связи.
Корабль измерения "Маршал Крылов" проекта 1914.1 является единственным кораблем такого класса в составе российского флота, он входит в состав 114-й бригады ТОФ с дислокацией в Вилючинске на Камчатке. "Маршал Крылов" последний из восьми контрольно-измерительных кораблей данного класса, построенных в СССР.
Корабли измерительного комплекса относятся к вспомогательным судам, выполняющим функции слежения, снятия измерений и данных с межконтинентальных боевых ракет, космических челноков, спутников и кораблей. Кроме того, они использовались для испытаний новых систем связи и другого оборудования для флота.