В сети интернет были опубликованы кадры освобождения российскими войсками населенного пункта Новоселовское, расположенного на территории ЛНР, вблизи границы с Харьковской областью. В процессе этой боевой операции подразделения группировки «Запад» ВС России овладели 11 опорными пунктами противника.На купянском направлении, на стыке Луганской Народной Республики и Харьковской области, идут интенсивные боевые действия. В частности, здесь наши войска взяли под свой контроль Новоселовское, а ВСУ упорно и безуспешно пытались его удержать.Чтобы не допустить сдачи россиянам этого поселка, расположенного в Сватовском районе Луганщины, украинское командование перебросило из-под Красного Лимана на Купянское направление десантников 25-й бригады ВСУ. И хотя это подразделение пользуется заслуженным авторитетом среди боевиков подконтрольных Киеву сил, ему не удалось остановить российские войска и предотвратить потерю Киевом поселка Новоселовское. Им пришлось покинуть населенный пункт, понеся при этом большие потери.Как отметили в Минобороны РФ, это произошло благодаря грамотным действиям и профессионализму наших военных.Новоселовское представляет собой совсем небольшой поселок. Согласно данным на 2001 год, там проживало немногим более 700 человек. Но даже переход под контроль российских сил такого маленького населенного пункта важен. Ведь это часть Луганской Народной Республики, то есть неотъемлемая часть территории России.