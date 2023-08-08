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Французские сенаторы в своём письме Макрону указали на провалы внешней политики, проводимой Парижем в Африке

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Французские сенаторы в своём письме Макрону указали на провалы внешней политики, проводимой Парижем в Африке

94 французских сенатора написали открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором заострили внимание на провалах, к которым привела внешняя политика, проводимая Парижем в Африке на протяжении многих лет, сообщает газета Le Figaro. Как отмечает французское издание, антифранцузские настроения на континенте за всё это время лишь усилились, в результате чего влияние таких держав, как РФ, КНР и США там возросло.


Вот что следует из содержания письма от имени законодателей верхней палаты парламента республики:

На протяжении последних нескольких лет мы постоянно задавались одним и тем же вопросом – о месте и роли нашей страны в Африке. Очевидно, что эпоха «французской Африки» канула в лету, ну а ностальгия по ней было не более чем ширмой с тем, чтобы скрыть все провалы и неудачи. На сегодняшний день не только Нигер, но и Мали, ЦАР а также Буркина-Фасо отвернулись от Франции. После того как французское вмешательство в Африку потерпело фиаско, что произошло в 2014-м году, на континенте закрепилась ЧВК «Вагнер». Это частное вооружённое формирование оказалось полезным в тех странах, чьё население выступает против «колониальной власти».

Между тем, упрекнули они президента и правительство и в том, что операция «Бархан», проводимая французами в период с 2014-го по 2022-й годы в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Нигере и Мавритании для борьбы с исламистскими террористическими группировками в этих государствах, не увенчалась успехом.

В завершение французские парламентарии подчеркнули, что Африка – дружественный континент, не желающий более видеть Францию в качестве доминирующей страны в этом регионе. Они также призвали руководство республики всерьёз переосмыслить политику Парижа в отношении континента.
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19 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:05
    +2
    судя по фото... над письмом думку думает....... в урну или сразу в сортир..... wassat
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:38
      +3
      Надеюсь, что Нигер больше не будет продавать уран Франции. Нашему Росатому надо купить весь уран в Нигере.
      Пускай французы свои АЭС украинскими кизяками заправляют.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:22
        +1
        Цитата: Бородач
        Надеюсь, что Нигер больше не будет продавать уран Франции. Нашему Росатому надо купить весь уран в Нигере.

        Боюсь что туда сунут нос американцы.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:06
      +1
      -На протяжении последних нескольких лет мы постоянно задавались одним и тем же вопросом
      Эстонский парламент пошустрее будет.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:07
    +2
    Макрон открытым текстом заявил, что на второй срок не пойдёт и ему фиолетово и на мнения французского народа(пенсионная реформа) и мнение парламента, лишь бы Вашингтон доволен был и дал досидеть до конца срока. Вообщем человек- после нас хоть потоп. Зато сколько ему диферамбом спели в начале.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:12
      +1
      Хороший пример современного политика-креатуры. Для тех кто понимает.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:17
      +3
      Какой второй срок? Он уже на этом сроке.... А третий по Конституции не положен.
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 13:09
    0
    Какая интересная провокационная заметка: это ж если согласишься с сенаторами, получится, что разделяешь точку зрения о том, что власть можно критиковать, а если не согласишься - получится, что разделяешь колонизаторскую политику Макрона. Если скажешь, что у нас такого быть не может - получится, что разделяешь европейские ценности, если скажешь, что у нас и не такое бывает - получится, что обесцениваешь те ценности, которые имеешь! laughing Вот теперь думаю, какой вариант реакции более правильный: 1) даже не знаю, что и сказать; или 2) ну и поделом вам всем!
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:10
    +1
    Очевидно, что эпоха «французской Африки» канула в лету, ну а ностальгия по ней было не более чем ширмой с тем, чтобы скрыть все провалы и неудачи

    ***

    ***
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:11
    0
    Раз ВВП трубку не берет, то пусть еще раз к Си съездит в гости, хоть там уму-разуму наберется, хотя и не надолго, как показал последний визит. А так ведь и посоветоваться не с кем. Ну не с ливерной же колбасой право, чумадед не поймет с кем говорит и о чем речь, боррька и урсулка не в счет - полоумные.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:20
    +2
    Если бы у Макрона провалы только в Африке были, а у него и во внутренней политики дела не радужные. Показательно, что французов "просят" из африканских стран. Европа в международной политике мельчает и поэтому становится все более сквалыжной и агрессивной.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: rotmistr60
      Показательно, что французов "просят" из африканских стран. Европа в международной политике мельчает и поэтому становится все более сквалыжной и агрессивной.

      Да их французов, Африка просит уже с 1961 года, а они как клещи уцепились, хорошо что Макрон глупенький бабушкин внучок в коротких штанишках сейчас при скипетре, поэтому и начала вырываться Африка из обьятй Франции.
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:28
    0
    Это частное вооружённое формирование оказалось полезным в тех странах, чьё население выступает против «колониальной власти».
    Они имеют наглость брать эти слова в кавычки... До сих пор видимо, думают, что несут свет цивилизации отсталым народам. Которые остаются такими именно благодаря Западу.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:44
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      Они имеют наглость брать эти слова в кавычки... До сих пор видимо, думают, что несут свет цивилизации отсталым народам.

      Ну если кто то начинает себя считать "богоизбранным народом", а это мы уже проходили не раз, то через какое то время, они верят в то, что они "богоизбранные", что он несут добро (хотя всё как раз наоборот).
  8. Грац
    Грац Сегодня, 13:39
    +1
    я не знаю как французы избрали это чудо на 2 срок. тут или обще помешательство людей или подтасовка результатов,других объяснений у меня нет
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:43
    +1
    Вот что следует из содержания письма от имени законодателей верхней палаты парламента республики:

    На протяжении последних нескольких лет мы постоянно задавались одним и тем же вопросом – о месте и роли нашей страны в Африке. Очевидно, что эпоха «французской Африки» канула в лету, ну а ностальгия по ней было не более чем ширмой с тем, чтобы скрыть все провалы и неудачи. На сегодняшний день не только Нигер, но и Мали, ЦАР а также Буркина-Фасо отвернулись от Франции. После того как французское вмешательство в Африку потерпело фиаско, что произошло в 2014-м году, на континенте закрепилась ЧВК «Вагнер». Это частное вооружённое формирование оказалось полезным в тех странах, чьё население выступает против «колониальной власти».
    "Колониальная власть" Франции на африканском континенте примерно как представители французского автопрома, на слух мотор работает , но авто никуда не едет... request
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:57
    +1
    А что творили французы в Кот- д'Ивуар последние 20 лет, это чистейший геноцид, три ивуарийские войны за такой промежуток времени. Как только появлялся президент, который был против Франции, так сразу начинались боевые действия и довольно жестоко велись со стороны французов. Я был в Абиджане, когда свергли президента Гбагбо и поставили прозападного Уаттара. Но в 2016 году ливийцы выпустили Гбагбо и он вернулся в Кот-д'Ивуар, Франция уже спешила вмешаться, но быстро опешила, узнав, что в Абиджан были переброшены ливийские военные советники. Тогда Трамп решил вмешаться и в страну прибыла бригада морской пехоты США вместе с авиационной группой. Дональд Трамп объявил Кот-д'Ивуар наиболее приоритетным направлением и перекинул туда дополнительный контингент. И только в 2019 году закончилась Третья Ивуарийская война соглашением сторон президентом обратно стал прозападный Алассан Уаттара.

    Так что такая же ситуация может случиться в Нигере. Но при этом опять США введут войска, у французов "кишка тонка".
    Кстати уфуэтистов ( сторонники Уаттара) поддерживали США, Британия Франция, Чад и что самое удивительное "незалежная Украина".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:20
      +1
      Цитата: carpenter
      Кстати уфуэтистов ( сторонники Уаттара) поддерживали США, Британия Франция, Чад и что самое удивительное "незалежная Украина".

      Меня не удивляет, что Украина поддерживает режим Уаттары, если хозяева англосаксы поддерживают, то там и Украины, другого быть не может. И это было ещё до СВО.
  11. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 14:44
    0
    The little man /US puppet is to busy with his private sex parties and buying experience watches, and playing the big guy
    But in the reality he is just a puppet like most of those guys!