На протяжении последних нескольких лет мы постоянно задавались одним и тем же вопросом – о месте и роли нашей страны в Африке. Очевидно, что эпоха «французской Африки» канула в лету, ну а ностальгия по ней было не более чем ширмой с тем, чтобы скрыть все провалы и неудачи. На сегодняшний день не только Нигер, но и Мали, ЦАР а также Буркина-Фасо отвернулись от Франции. После того как французское вмешательство в Африку потерпело фиаско, что произошло в 2014-м году, на континенте закрепилась ЧВК «Вагнер». Это частное вооружённое формирование оказалось полезным в тех странах, чьё население выступает против «колониальной власти».

94 французских сенатора написали открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором заострили внимание на провалах, к которым привела внешняя политика, проводимая Парижем в Африке на протяжении многих лет, сообщает газета Le Figaro. Как отмечает французское издание, антифранцузские настроения на континенте за всё это время лишь усилились, в результате чего влияние таких держав, как РФ, КНР и США там возросло.Вот что следует из содержания письма от имени законодателей верхней палаты парламента республики:Между тем, упрекнули они президента и правительство и в том, что операция «Бархан», проводимая французами в период с 2014-го по 2022-й годы в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Нигере и Мавритании для борьбы с исламистскими террористическими группировками в этих государствах, не увенчалась успехом.В завершение французские парламентарии подчеркнули, что Африка – дружественный континент, не желающий более видеть Францию в качестве доминирующей страны в этом регионе. Они также призвали руководство республики всерьёз переосмыслить политику Парижа в отношении континента.