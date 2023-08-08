Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены

Сегодня прошло ровно 15 лет со дня вторжения грузинских войск на территорию Южной Осетии и штурма Цхинвала, где находились российские миротворцы. Сегодня многие отечественные политики и эксперты вспоминают события тех дней и находят параллели с текущим конфликтом на Украине.Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что тогда, в 2008 году, Саакашвили, как и сегодня Зеленского, поддерживали США и их союзники. Со слов чиновника, Штаты уже в то время пытались раскачать ситуацию на российской границе.Между тем Медведев, который на момент вторжения Грузии в Южную Осетию занимал пост президента России, подчеркнул, что ВС РФ понадобилось всего пять дней, чтобы, как он выразился, «наказать обозревших националистов».По мнению зампреда Совбеза РФ, тогда Западу не хватило опыта и американские прокси были быстро повержены. Сегодня, по прошествии 15 лет, США предпринимают очередную попытку разрушить Россию, снова ведя войну чужими руками. Правда, сегодня киевский режим поддерживает весь блок НАТО.В то же время, Медведев уверен, что у России сегодня есть силы и средства, чтобы одержать победу в текущем противостоянии, выполнить цели СВО и добиться перемирия на своих условиях.- подытожил чиновник.