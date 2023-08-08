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Зампред Совбеза РФ: Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены

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Зампред Совбеза РФ: Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены

Сегодня прошло ровно 15 лет со дня вторжения грузинских войск на территорию Южной Осетии и штурма Цхинвала, где находились российские миротворцы. Сегодня многие отечественные политики и эксперты вспоминают события тех дней и находят параллели с текущим конфликтом на Украине.


Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что тогда, в 2008 году, Саакашвили, как и сегодня Зеленского, поддерживали США и их союзники. Со слов чиновника, Штаты уже в то время пытались раскачать ситуацию на российской границе.

Между тем Медведев, который на момент вторжения Грузии в Южную Осетию занимал пост президента России, подчеркнул, что ВС РФ понадобилось всего пять дней, чтобы, как он выразился, «наказать обозревших националистов».

По мнению зампреда Совбеза РФ, тогда Западу не хватило опыта и американские прокси были быстро повержены. Сегодня, по прошествии 15 лет, США предпринимают очередную попытку разрушить Россию, снова ведя войну чужими руками. Правда, сегодня киевский режим поддерживает весь блок НАТО.

В то же время, Медведев уверен, что у России сегодня есть силы и средства, чтобы одержать победу в текущем противостоянии, выполнить цели СВО и добиться перемирия на своих условиях.

Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены

- подытожил чиновник.
Использованы фотографии:
vk.com/dm
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27 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 11:19
    +10
    Монстры, они такие же, как Димон. Только страшные.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:26
      +4
      Что то смотрю клоуны рулят все больше и больше, на всех континентах, но жизнь веселей не становится....
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 11:31
        +4
        Ну и где был ДАМ на момент начала заварушки?

        Я-то помню, что рулили тогда командующий миротворцами в Осетии и командующий 58 армией.

        А ВВП был в Китае. И, говорят, как он позвонил, так и кто-то получил волшебный пендель)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:27
      +9
      Ну допустим Грузию в 2008 не раздавили, а сделали прививку воздерживаться от военных выпадов в отношении России, раздавить это когда вошли бы в Тбилиси, сменили политический строй и судили Сако, хотя лично я отдаю должное Медведеву бывшему тогда Президентом России (Путин был в Китае), он без колебаний отдал приказ наказать Грузию, я хорошо помню порт Поти, который взяли наши войска со всем НАТОвским скарбом и как амеры слезно клянчили вернуть им "хаммеры" и аммуницию.
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:19
    +3
    Между тем Медведев, который на момент вторжения Грузии в Южную Осетию занимал пост президента России, подчеркнул, что ВС РФ понадобилось всего пять дней, чтобы, как он выразился, «наказать обозревших националистов».
    Дмитрий Анатольевич, Вы на , что намекаете? wink laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:24
      +1
      По видимому стал крошить батон на большого начальника..Не рановато ли?
      1. Hellcos
        Hellcos Сегодня, 11:32
        0
        По видимому стал крошить батон на большого начальника.


        скорее всего сказал, не подумав, без задних мыслей. Не впервой, не привыкать
        1. astepanov
          astepanov Сегодня, 11:44
          +2
          Цитата: Hellcos
          скорее всего сказал, не подумав

          Это точно. И вот что смущает (это не от ДАМа, а от автора статьи):
          у России сегодня есть силы и средства, чтобы одержать победу в текущем противостоянии, выполнить цели СВО и добиться перемирия на своих условиях.
          Разве Россия добивается перемирия? Вроде бы всё время речь идет о мире на условиях России. Или я что-то пропустил?
          1. K._2
            K._2 Сегодня, 12:37
            0
            Димон скорее всего просто не закусывал за завтраком, спишите ему эту оплошность)))
    2. Aken
      Aken Сегодня, 11:33
      -3
      Видимо, на профнепригодность нынешних лампасников.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:41
        +1
        Да ладно.Они же и были,ну чином поменьше
    3. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 11:37
      +1
      Цитата: Gomunkul
      Дмитрий Анатольевич, Вы на , что намекаете?

      Просто "закусывать надо" yes
      1. spirit
        spirit Сегодня, 11:48
        0
        Просто "закусывать надо"

        Айфон:Я раздавлю "Финляндию" за двадцать минут!!! И НАТО не поможет )drinks
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:28
    +3
    Вопрос как обычно в том, что кремль называет победой. Шевеления усов гаранта оптимизма не вызывают, понимания уж точно.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:30
    +1
    Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены.
    Как в 2008м уже не получилось. Победим, но это будет совсем другая история.
  5. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 11:31
    +6
    Послушайте, я не фанат Грузии, но чисто с точки зрения дипломатии, когда страна обставлена со всех сторон, делать такие заявления,на фоне хоть и мизерной нормализации отношений с этой страной, по меньшей мере странно. Похоже с дипломатией есть серьезные проблемы, учитывая это ," успехи" МИД кажутся вполне закономерными..
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 11:38
      +3
      Профпригодность - это не то, что востребовано наверху сейчас и уже, давно....
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:39
      0
      Давайте отбросим политесы, молодое поколение грузин заточено против России, им сейчас мозги можно вправить только экономикой, можно быть русофобом и голодать, а можно засунуть свои амбиции куда подальше и согласиться, что Россия великий сосед и с ней лучше жить в мире.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 11:44
    +3
    Не знаю как кому,а все эти пассы Дмитрия Анатольевича начинают раздражать......Дмитрий Анатольевич,начните хоть что то ДЕЛАТЬ...
  7. Alex66
    Alex66 Сегодня, 11:45
    +1
    Почему то я не верю Медведеву, вот и слова правильные стал говорить, но после переименования милиции, айфона, денег нет, но вы..., он вам не Димион..., как то всерьез он не воспринимается. Лучше бы он фотографией занялся.
  8. moneron
    moneron Сегодня, 11:53
    +1
    тобы одержать победу в текущем противостоянии, выполнить цели СВО и добиться перемирия на своих условиях.
    а вот последняя фраза спитча самая интересная......эй вы там, наверху....так вы чего хотите добиться для страны, победы или перемирия?
    поэтому, видимо, всё так и затянулось, потому что российские верхи пока толком и не оределились, чего хотят....
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:57
    +1
    Раздавлены?!..
    Во даёт... В Батуми натовская база.
    - Да кто ж так душит!
    За яблочко его, за яблочко.. © (к-ф «Ленин в 1918 году")
  10. Фактор
    Фактор Сегодня, 11:57
    0
    ДимАнатолич воюет словесно. Зачем болтать языком, пора уже начинать по-настоящему давить укроРейх, а заявлений сделано уже немеряно.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:13
    0
    Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены

    Простите, Дмитрий Анатольевич, потому, как вы живёте в «вашем» мире, предполагаю, что между «вашими» врагами и «врагами России» существует большая разница...А врагам России вы лично в бытность главы государства отписали 175 000 км² российских земель (вод)...
    Сегодня врагами России является всё нацистское руководство Украины, а у вас всё не находится сил и средств удавить этих гадов...
  12. Горий
    Горий Сегодня, 12:27
    +1
    Этот пустомеля хотя бы один раз был на передовой ????
  13. Комментарий был удален.
  14. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 13:00
    0
    Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев


  15. alystan
    alystan Сегодня, 13:01
    0
    Молчал бы Димон в данном конкретном случае.
    Кто выпустил тогда ситуацию из под-контроля и чуть не довел все до катастрофы?
    И кто тогда вел соглашательскую политику с Саркози?