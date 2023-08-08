Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Гуменюк: Российские корабли рассредоточились после атаки украинских дронов

Российские боевые корабли "находятся в панике", командование Черноморского флота было вынуждено рассредоточить морскую группировку для безопасности. С таким заявлением выступила руководитель Объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг" Сил обороны Наталия Гуменюк.
Украина сумела "напугать" Россию, создав угрозу уничтожения кораблей Черноморского флота с помощью безэкипажных катеров. По словам Гуменюк, российская группировка рассредоточилась по морю, корабли действуют поодиночке, не собираясь в большие группы. Для окончательного уничтожения российских кораблей ВМС Украины необходимо получить от западных партнеров дальнобойные противокорабельные ракеты.
(...) В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них - это маневры
- заявила она.
Несмотря на победные реляции, Гуменюк предупреждает, что опасность ракетной атаки на Украину весьма высока, хотя все носители крылатых ракет "Калибр" заведены в пункты базирования. По ее словам, российские корабли могут отстреляться и из бухты, для них это не впервой. В то же время в акватории Черного моря находится десять боевых кораблей Черноморского флота, еще один зашел в Азовское море.
После массированной ракетно-дроновой атаки, когда они отстрелялись мощно, им нужно переснаряжение. И помните, что у врага есть практика применения ракетоносителей прямо из бухт
- добавила она.