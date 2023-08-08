Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Гуменюк: Российские корабли рассредоточились после атаки украинских дронов

(...) В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них - это маневры

После массированной ракетно-дроновой атаки, когда они отстрелялись мощно, им нужно переснаряжение. И помните, что у врага есть практика применения ракетоносителей прямо из бухт