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Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Гуменюк: Российские корабли рассредоточились после атаки украинских дронов

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Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Гуменюк: Российские корабли рассредоточились после атаки украинских дронов

Российские боевые корабли "находятся в панике", командование Черноморского флота было вынуждено рассредоточить морскую группировку для безопасности. С таким заявлением выступила руководитель Объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг" Сил обороны Наталия Гуменюк.


Украина сумела "напугать" Россию, создав угрозу уничтожения кораблей Черноморского флота с помощью безэкипажных катеров. По словам Гуменюк, российская группировка рассредоточилась по морю, корабли действуют поодиночке, не собираясь в большие группы. Для окончательного уничтожения российских кораблей ВМС Украины необходимо получить от западных партнеров дальнобойные противокорабельные ракеты.

(...) В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них - это маневры

- заявила она.

Несмотря на победные реляции, Гуменюк предупреждает, что опасность ракетной атаки на Украину весьма высока, хотя все носители крылатых ракет "Калибр" заведены в пункты базирования. По ее словам, российские корабли могут отстреляться и из бухты, для них это не впервой. В то же время в акватории Черного моря находится десять боевых кораблей Черноморского флота, еще один зашел в Азовское море.

После массированной ракетно-дроновой атаки, когда они отстрелялись мощно, им нужно переснаряжение. И помните, что у врага есть практика применения ракетоносителей прямо из бухт

- добавила она.
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19 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:34
    +4
    Почему она в тельняшке советского образца ? Что своего еще не придумали.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 11:37
      +4
      Цитата: Silver99
      Почему она в тельняшке советского образца ? Что своего еще не придумали.

      Почему она всё ещё вещает, вот вопрос. Пора бы её заставить замолчать.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:59
        +1
        Пора бы её заставить замолчать.
        ..придёт другое мурло..так что какая разница кто тряпица там..от этого ни холодно ни жарко
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:39
      +2
      Цитата: Silver99
      Почему она в тельняшке советского образца ? Что своего еще не придумали

      Ещё и морда у нее слишком русская. Срочно поменять пол и стать Натаном Гуменюком.
    3. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 11:41
      +2
      Что своего еще не придумали.
      Надо им указать на это упущение! И придумывать ни чего не надо, у Украины два корпоративных цвета:
      1.Блакитний
      2. Жовтий
      Они всё в эти цвета раскрашивают, а до тельников ещё не добрались. wink laughing
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:28
        +1
        Про тельники, была там такая тема, изготовили 3 пробника, на которых полоски расположили вертикально... померили - прослезились, в серию не пошли. Пока голову ломают. Правда есть один вариант - пустить полосы по диагонали, но не решили пока - слева направо или справа на лево.
    4. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:42
      +1
      Silver99 hi, за то у нас ТЕЛЬНИК заменили на футболочки, а-ля НАТО.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:01
        +2
        за то у нас ТЕЛЬНИК заменили на футболочки,
        ...это под робу..а тельник как был так и остался
    5. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:54
      0
      Российские корабли "рассредоточились" и правильно сделали. А вот портовым, авиа и ж\д - погрузочно - разгрузочным терминалам киевских бандеро - нациков "рассредотачиваться" от российских кораблей абсолютно некуда...
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:42
    +4
    Очередная говорящая голова, болтает глупости. Корабли и так рассредоточены по местам базирования и районам выполнения задач. Мнимая «перемога» от
    «территории украина».
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:42
    +3
    это у неё глаза в разные стороны разбежались.... и файлы разошлись.... wassat
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    +2
    Российские боевые корабли "находятся в панике"
    Ох уж эта Маляр. То у нее потери ВСУ в наступлении в десять раз ниже российских в обороне, то теперь целый флот "в панике". Дайте ей наконец кисть с краской и пусть все красит в жовто-блакитный, что еще свидомые не успели раскрасить.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:55
      +1
      rotmistr60 hi, ну а что для информационной войны сойдёт, если Россия корабли развела по разным точкам признак паники, если Украина свои ВВС раскидала по аэродромам подскока и возможно что и у соседей приныкала то это хитрый военный ход, напомнило 90-тые(что-то часто вспоминаю), - "Если ВЫ на стрелку не приедете значит зассали, если МЫ не приедем значит у нас дела были."
  5. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 11:58
    0
    А где наши морские дроны? request или опять мы с опозданием?
  6. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:04
    0
    Российские корабли рассредоточились после атаки украинских дронов
    вот достижене! Перемога то какая!
    Ну и правильно, что рассредоточились, от бешеной свиньи всего можно ожидать smile
  7. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:06
    +1
    Украина сумела "напугать" Россию, создав угрозу уничтожения кораблей Черноморского флота с помощью безэкипажных катеров.
    ..да ...тупое существо...повредили гражданский танкер и БДК...и ни кго не утонул..о цэ перемога...
    По словам Гуменюк, российская группировка рассредоточилась по морю, корабли действуют поодиночке, не собираясь в большие группы.
    ...да её один перл от недомогания ....корабли рассредоточились для перехвата всякого лайна и контроля с каких зерновозов оно выпускаются
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:10
    0
    Украина сумела "напугать" Россию, создав угрозу уничтожения кораблей Черноморского флота с помощью безэкипажных катеров.

    Это перемога однозначно ! Теперь можно ехать в Вашингтон за новой помощью Не стыдно просить денег ,ведь весь Черноморский флот ВМФ России, уничтожили одним только заявлением
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:12
    0
    Капитан 1 ранга ВМСУ Наталия Гуменюк говорит примерно то же самое, что и генерал-лейтенант ВС РФ Конашенков. Только "со своей колокольни"
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 12:44
    +1
    По словам Гуменюк, российская группировка рассредоточилась по морю, корабли действуют поодиночке, не собираясь в большие группы.
    И это говорит о том, что они как раз НЕ БОЯТСЯ, а готовы действовать. Если бы "боялись", то им лучше было бы держаться группой.