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Минобороны Великобритании: Российские ВКС «малоэффективны» в наступательной войне на Украине

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Минобороны Великобритании: Российские ВКС «малоэффективны» в наступательной войне на Украине

Очередное популистское заявление сделало Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на доводы известной своим практически прямым цитированием киевской пропаганды английской разведки. Оказывается, российская боевая авиация «совсем неэффективна» в наступательной войне на Украине.


В британском Минобороны подсчитали, что ВКС РФ в период весенней кампании совершали более ста вылетов за сутки, но при этом не пересекали линию фронта «из-за угроз со стороны Украинских ПВО». При этом в британском военном ведомстве признают, что российская авиация массово использует барражирующие авиабомбы, которые позволяют наносить удары по целям противника с дальнего расстояния, тем самым не подвергаясь риску быть перехваченными зенитными комплексами ВСУ. Правда, утверждают в Минобороны Соединенного Королевства, данные боеприпасы «еще не доказали свою точность окончательно».

Наибольшую эффективность в ходе отражения летнего контрнаступления украинской армии показала российская армейская авиация, вынужденно признают британцы. Именно удары вертолетов с воздуха нанесли значительные потери в бронетехнике ВСУ в первые дни наступления.

Правда, утверждает британская разведка, в последнее время российские боевые самолеты и вертолеты сократили количество вылетов. В настоящее время в день совершается по несколько десятков вылетов, хотя еще в марте их было до 300 ежедневно.

Снижение боевых вылетов, вероятно, связано с сохраняющейся серьезной угрозой со стороны украинской ПВО, ограничением количества часов налета, доступных российским самолетам, и ухудшением погоды

— утверждается в отчете Минобороны Великобритании.

Британцы утверждают, что ВКС РФ уже потеряли более шестидесяти самолетов, в том числе тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25. Как такое произошло, если российские самолеты преднамеренно не залетают в зону поражения украинских ПВО, лондонские пропагандисты не объясняют. При этом Минобороны Соединенного Королевства констатирует, что российская боевая авиация может нарастить количество вылетов и нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины в зимнее время.

Между тем, вроде как начавшееся обучение украинских пилотов управлению столь желаемыми Киевом истребителями F-16 застопорилось из-за банальных обстоятельств. Оказалось, что украинские летчики не владеют английским языком. В результате, как пишет американское издание Politico, пока удалось набрать только группу из восьми пилотов, более-менее свободно владеющих английским. Еще двадцать человек с базовыми навыками направлены на срочные курсы языкового обучения в Соединенном Королевстве.

В общей сложности было определено 32 украинских пилота, что достаточно для двух эскадрилий, которые потенциально могут принять участие в программе обучения, но знание английского языка остается камнем преткновения, сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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32 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:13
    -2
    это они сами себя убаюкивают?.... или правде в глаза смотреть не хотят...... what
    1. Si1vernn
      Si1vernn Сегодня, 12:24
      +2
      Это написано для неразборчивого европейского читателя. У России всегда все плохо в их СМИ. Поэтому, для "скорой" победы Украины нужно выделить еще оружия и денег.
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 12:35
        +4
        выделять оружие и деньги на победу украины, все равно что выделять водку на победу алкоголизма
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:27
      +4
      Цитата: Mouse
      это они сами себя убаюкивают?.... или правде в глаза смотреть не хотят...... what

      "Английский чай" стОит в магазине безумных денег. Хотя все прекрасно знают, что В АНГЛИИ ЧАЙ НЕ РАСТЁТ.
      Британское министерство "того, чего нет", не моргнув глазом, рассуждает о том, чего делать не умеет?


      Минобороны Британии! В компанию к "британским учёным"! За чашкой "английского чая" учить наизусть простую истину, что иногда, если промолчать, то можно вернее за умного сойти.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:16
    +6
    Ну... в чем-то они правы.
    Смотря с чем сравнивать.
    ВКС РФ ведут себя на Украине не так борзо, как ВВС НАТО в Югославии....
    К сожалению.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:19
      -3
      извините.... но мы из другого теста... hi
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:31
        0
        Я полагаю никому не стоит удивляться, если в недалеком будущем, помянутая "британская разведка", в контексте ВКС России, "возмущенно заявит", что-то типа, - "оказывается", что они, своих наступательных операций, "ещё и не начинали..."
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:35
        0
        Хм..Спроный тезис про "другое тесто"...Хотя да,видимо наши деды и прадеды были из другого теста,громя фашизм и нацизм..У нас как то не так,судя по живности в руководстве украинствующих
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 12:45
          +1
          Хотя да,видимо наши деды и прадеды были из другого теста,громя фашизм и нацизм..

          Из другого мы и тогда не сравнивали с землей города.
          Дрезден ни о чем не говорит?
      3. Mouse
        Mouse Сегодня, 12:35
        +1
        смотрю уже многие под НАТОвцев подстроились....
    2. МВГ
      МВГ Сегодня, 12:26
      +2
      ВКС РФ ведут себя на Украине не так борзо, как ВВС НАТО в Югославии....
      К сожалению.

      Зачем сравнивать несравнимое и потом сожалеть? Югославию никто "патриотами" и "стингерами" не накачивал по самые гланды.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:40
      -1
      Цитата: Смею_заметить_
      Ну... в чем-то они правы.
      Смотря с чем сравнивать.
      ВКС РФ ведут себя на Украине не так борзо, как ВВС НАТО в Югославии....

      По людоедским, вполне им привычным, англосаксонским меркам ВКС РФ на Украине не воюет, а в "ладушки" играет.

      И да.
      В чём-то они правы.
      Только виноваты в этом не ВКС, а те, кто приказы отдаёт.
      Я, в своё время, в оптический прицел мог выбрать, в голову или в грудь всадить пулю одному "бородатому" местному царьку. Но не было приказа, у нас тогда было с ним перемирие. А потому он остался жить. Тогда. Пока своему кормильцу, ЦРУ, не надоел.
      Потому и вопросы о работе наших "крылатых" если и возникают, то не к ним. не к тем, кто на войне, а к тем, кто в Москве.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:17
    +2
    Ну в том, что ПВО кокаинцев ещё живо это они правы. Подавить полностью, пока, не получилось.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:22
      +1
      Вот тут самое забавное конечно. Столько лет наших лётчиков включая вертолётчиков, на учениях натаскивали кидать чугуний свободнопадающий, прицелы даже новые для такого разработали, само собой при объявленном подавлении вражеской ПВО, а в итоге, на реальной войне, таки пришлось вспомнить про "крылышки" для этого самого чугуния. Ну хоть вертолётчики соскочили с этой темы.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 12:27
        -1
        В Сирии у противника не было ПВО - кидали ФАБы, применяли Гефест.
        На Украине неплохое ПВО.
        Было советское, теперь западное. ФАБы не кинешь...
      2. midivan
        midivan Сегодня, 12:46
        0
        [/quote]Вот тут самое забавное конечно. Столько лет наших лётчиков включая вертолётчиков, на учениях натаскивали кидать чугуний[quote]
        Азы, нет? Любой ас начинал с теории и по нарастающей, руль с пидалями в автошколе, манекен на медицинском факультете...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:20
    -1
    Они уже один раз рассказали кеклам перед наступлением, что чуть надавить и мобики побегут. Так и тут. Это все для своего пипла и окраины, но там знают немножко больше, на своей шкуре все испытывают..., и малоэффективность и неточность ударов.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:23
    -1
    Минобороны Великобритании: Российские ВКС «малоэффективны» в наступательной войне на Украине

    Читаем:
    Международный морской инцидент, который произошел 23-24 июня 2021 года, когда британский эсминец «Дефендер» следуя правилу «мирного прохода» двигался из Одессы в Батуми и при этом на 3 км углубился в 12-мильную зону у побережья Крымского полуострова. Британский военный корабль был уведомлен российским сторожевым кораблём, о том, что выполнен вход в российские территориальные воды и их нужно немедленно покинуть, в противном случае будет открыт огонь. Британский корабль принял сообщение, однако, не изменил курс.

    Если бы БРК дали команду на уничтожение нарушителя, то в Минобороны GB пели бы другую песню.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:23
    0
    мнение мелкобритского амна по данному вопросу не то чтобы интересно. при работающем ПВО противника, думаю, большинство натовских летунов отказалось бы взлетать, а не то что залетать в зоны покрытия ПВО. мелкобриты и остальные раздувают щеки потому что не участвовали в войнах с равным противником и еще не получали по этим щекам. А весь военный и тактический гений запада уже понятен - если у бандерогеев что-то получается, то это мы/запад их этому научили, а если облажались - то это тупые шаровары виноваты - необучаемые. Даже членоимлатированный залужный высказался на этот счет.
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:23
    -1
    Минобороны Великобритании:

    равно как и "британские ученые" - ну прям светоч истины. В последней инстанции... ага...
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 12:31
      0
      Напомню:
      КР Storm Shadow - британские.
      И попадают по мостам и складам очень точно.
      Морские беспилотники - тоже британская разработка.
      Так что, ученые и инженеры там не выродились..
      1. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 12:49
        0
        Морские беспилотники - тоже британская разработка.
        Так что, ученые и инженеры там не выродились..


        Для этого нужны не талантливые инженеры, а непомерная британская наглость и глупость. Сейчас все кому не лень с 10-леткой в голове и китайской комплектухой , начнет клепать и пулять сии катера в корабли во всех морях/океанах. Хаос начнется.
  8. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 12:24
    +1
    Самолёты действительно неэффективны, они никого не убивают в отличие от бомб и ракет. Ещё пива британским аналитикам!
  9. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 12:31
    -1
    Это смотря какие ВКС! Вертолетчики, так те работают, что называется, "не покладая рук" и всего остального.
  10. km-21
    km-21 Сегодня, 12:31
    +2
    Россия признает, что ВКС РФ не господствуют в воздухе из за эффективной работы ПВО противника. По этой причине авиации приходится работать не входя в зону действия ПВО, что резко снижает эффективность ударов.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    0
    популистское заявление сделало Министерство обороны Великобритании
    МО Великобритании, как и английская разведка становятся исключительно средством информационной войны против России. Поэтому различные заявления, прогнозы звучащие из Лондона мало чем отличаются от такой же белиберды из Киева. А вот спланировать и организовать диверсию или др. пакость к сожалению пока еще не разучились.
  12. Третий район
    Третий район Сегодня, 12:33
    +2
    В британском Минобороны подсчитали, что ВКС РФ в период весенней кампании совершали более ста вылетов за сутки, но при этом не пересекали линию фронта «из-за угроз со стороны Украинских ПВО».

    Ну и что здесь неправильно сказано ? Об этом же постоянно говорили наши СМИ , начиная с лета прошлого года. Правда в начале спецоперации наши истребители летали над центральной окраиной , видимо ПВО было подавлено . Но потом мы оттуда ушли и начались западные поставки оружия, в том числе и комплексов ПВО.
  13. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:36
    0
    Всё намного проще. Россия вообще не ведёт на Украине никакой наступательной войны. Война на Украине - гражданская. А действия России - интервенция только с целью обороны и защиты. Никакой задачи по захвату и оккупации Украины не было и нет.
  14. Radikal
    Radikal Сегодня, 12:38
    +1
    Цитата: МВГ
    ВКС РФ ведут себя на Украине не так борзо, как ВВС НАТО в Югославии....
    К сожалению.

    Зачем сравнивать несравнимое и потом сожалеть? Югославию никто "патриотами" и "стингерами" не накачивал по самые гланды.

    И что - самолеты в ангары отправить, пилотов в отпуск на Мальдивы? Где бы мы были, если бы наши герои-летчики в годы Великой Отечественной так же думали - мол у немцев огромное количество зениток вокруг городов и оборонных объектов, на переднем крае "эрликоны", которые лупят по нашим Ил-2, ну его нафиг... . Вот такая ваша психология? sad
  15. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 12:39
    0
    Эта война показана не эффективность проиворадарных ракет. Причём, как наших, так и американских. Простейшие устройства РЭБ сводят их с курса.
    Авиация оказалась бессильна против ПВО.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:47
      0
      Авиация оказалась бессильна против ПВО.

      Ну не бессильна, но ОПЯТЬ оказалось что бог войны не поменялся.
      Арта решает.
      И мой 2а36 в том числе, а сколько говорили что его пора на помойку....
  16. Roman 056
    Roman 056 Сегодня, 12:49
    0
    Британская разведка похоже отчаянно завидует славе британских учёных. И принялась нести такую же чушь и дичь.