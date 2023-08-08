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Глава МИД Китая сообщил Лаврову, что после саммита в Джидде КНР не меняет беспристрастного подхода к конфликту на Украине

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Глава МИД Китая сообщил Лаврову, что после саммита в Джидде КНР не меняет беспристрастного подхода к конфликту на Украине

Так называемый «мирный саммит по Украине» который состоялся в Джидде (Саудовская Аравия), вполне ожидаемо не стал каким-то важным и прорывным событием. Ведь сама идея проведения подобного мероприятия без участия России изначально выглядела полным абсурдом.


Между тем на саммите, который проходил 5-6 августа, присутствовали некоторые из наших, как принято считать на Западе и Украине, союзников - в частности, Китай.

В то же время после завершения мероприятия в Джидде состоялся телефонный разговор главы МИД КНР Ван И и российского главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, сообщает CNN.

В материале говорится, что китайский дипломат в ходе беседы со своим коллегой подчеркнул, что Россия и КНР являются хорошими друзьями и партнерами, а также заявил, что Пекин будет придерживаться независимо и беспристрастной позиции в вопросе ситуации на Украине. При этом Ван И добавил, что власти его страны продолжат активно содействовать скорейшему дипломатическому урегулированию конфликта.

В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что Россия ценит и приветствует конструктивную роль Китая в текущем кризисе.

Напомним, что многие эксперты назвали провальным для Киева ранее широко «распиаренный» саммит в Джидде. По сути, на мероприятии не был решен ни один из важных вопросов касательно конфликта на Украине. Собственно, это и не удивительно, так как достигнуть дипломатического урегулирования без присутствия одной из сторон противостояния – попросту невозможно.

Что характерно, в Киеве косвенно подтвердили провал саммита. Так, глава ОП Ермак признался журналистам в том, что не все страны, присутствующие на переговорах в Саудовской Аравии, поддержали формулу президента Зеленского, где обязательным условием является вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года.
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12 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:03
    -1
    Кстати...
    Что-то давно не видно Сергея Викторовича.
    Ни по ящику, ни по дебильнику...
    Надеюсь, что это у него краткосрочный отпуск.
    Отдохнёт. Наберётся сил.
    А потом... как даст!
    Гойда! (с)
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 12:20
      0
      Сайт МИД РФ вам в помощь
      .Или он должен лично перед вами выступать?
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:06
    0
    короче побалоболили ниочем.... и разбежались..... yes
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:13
      0
      Цитата: Mouse
      короче побалоболили ниочем.... и разбежались..

      Чайку с верблюжьим молоком попили, не всегда и не везде, дают такое угощение, есть о чём рассказать домочадцам, тем более на Украине. Экзотика ....
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:08
    +2
    Ну и смысл в Индии через месяц собираться? Дважды смотреть выступления клоуна с месячным интервалом не комильфо или туда другие страны будут уже затаскивать? Типа гастроли шоу должны продолжатся, не иначе как мировое турне. Вангую, что на Scorpions пошли бы охотнее.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: Uprun
      Типа гастроли шоу должны продолжатся, не иначе как мировое турне.

      Гастроли нельзя остановить, их можно только прекратить.
  4. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 12:24
    0
    Так это западная психотерапевтическая традиция такая: не решать проблему, а обсудить, поделиться чувствами, получить сочувствие. В общем - потрепался и сразу стало легче! laughing Хотя урки ездили на встречу наверняка с надеждой, что их проблему кто-то решит за них! laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:27
    0
    То, что саммит закончится пшиком было предсказуемо. Китайский представитель в Джидде заявил, что при решении таких вопросов (мирный план) необходимо учитывать интересы России. Поэтому позиция Китая понятна и прозрачна.
  6. vladcub
    vladcub Сегодня, 12:28
    0
    "как принято считать на Западе"
    Они так считают. А по мне :"у России, только два надёжных союзника. Её армия и флот" (с)
    Император Александр3
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:29
    0
    В материале говорится, что китайский дипломат в ходе беседы со своим коллегой подчеркнул, что Россия и КНР являются хорошими друзьями и партнерами

    А зачем "хороший друг" туда отправился? М.б. "хороший друг" это снова риторический прием? Обычный знакомый Мексика почему-то предпочел не поехать в отсутствии РФ.
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:31
    0
    Так, глава ОП Ермак признался журналистам в том, что не все страны, присутствующие на переговорах в Саудовской Аравии, поддержали формулу президента Зеленского

    ***
    — Точнее о "формуле Зеленского" на встрече речи вообще не велось...
    ***
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 12:47
    0
    Китайцы в очередной раз заявили, что они на колчаковских фронтах раненые, в добровольцы запишутся, но воевать не пойдут. Нефть, газ, лес по халяве это пожалуйста, тут мы друзья, а с бандой сами разбирайтесь, издали посмотрим чья возьмет.