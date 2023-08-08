Глава МИД Китая сообщил Лаврову, что после саммита в Джидде КНР не меняет беспристрастного подхода к конфликту на Украине

Так называемый «мирный саммит по Украине» который состоялся в Джидде (Саудовская Аравия), вполне ожидаемо не стал каким-то важным и прорывным событием. Ведь сама идея проведения подобного мероприятия без участия России изначально выглядела полным абсурдом.Между тем на саммите, который проходил 5-6 августа, присутствовали некоторые из наших, как принято считать на Западе и Украине, союзников - в частности, Китай.В то же время после завершения мероприятия в Джидде состоялся телефонный разговор главы МИД КНР Ван И и российского главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, сообщает CNN.В материале говорится, что китайский дипломат в ходе беседы со своим коллегой подчеркнул, что Россия и КНР являются хорошими друзьями и партнерами, а также заявил, что Пекин будет придерживаться независимо и беспристрастной позиции в вопросе ситуации на Украине. При этом Ван И добавил, что власти его страны продолжат активно содействовать скорейшему дипломатическому урегулированию конфликта.В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что Россия ценит и приветствует конструктивную роль Китая в текущем кризисе.Напомним, что многие эксперты назвали провальным для Киева ранее широко «распиаренный» саммит в Джидде. По сути, на мероприятии не был решен ни один из важных вопросов касательно конфликта на Украине. Собственно, это и не удивительно, так как достигнуть дипломатического урегулирования без присутствия одной из сторон противостояния – попросту невозможно.Что характерно, в Киеве косвенно подтвердили провал саммита. Так, глава ОП Ермак признался журналистам в том, что не все страны, присутствующие на переговорах в Саудовской Аравии, поддержали формулу президента Зеленского, где обязательным условием является вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года.