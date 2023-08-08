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Одесский областной совет: Мост в Затоке пока восстановлению не подлежит

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Одесский областной совет: Мост в Затоке пока восстановлению не подлежит

Областной совет Одесской области распространил сообщение о ситуации с транспортным сообщением через населённый пункт Затока. Через этот посёлок городского типа проходят автомобильная и железная дороги, в том числе через мост над проливом, отделяющим Днестровской лиман от Чёрного моря.


Одесские чиновники заявили о том, что после нескольких ракетных ударов и применения морского дрона мост в Затоке восстановлению не подлежит. При этом добавляется слово «пока».

Одновременно с этим поступают сообщения об утверждении программы развития Одесской области, включая её транспортную инфраструктуру. Программа эта предусматривает строительство нового моста. Причём пока говорится о строительстве автомобильного моста. Данных о том, что мост будет ещё и железнодорожным, на данный момент нет.



Через мост в Затоке киевский режим активно транспортировал военные грузы, включая бронетехнику и топливо для нужд своих вооружённых сил. Топливо часто шло через молдавский порт Джурджулешты на Дунае. Теперь, ввиду серьёзных повреждений моста в Затоке, противник использует альтернативный маршрут – автотранспортом по дороге E87, проходящей западнее Днестровского лимана.

Ранее сообщалось, что с начала СВО по мосту в Затоке было нанесено как минимум три ракетных удара и один удар морским дроном. Теперь стало известно, что после этих ударов мост восстановлению не подлежит.
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8 комментариев
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  1. oleg1263
    oleg1263 Сегодня, 11:57
    +6
    То есть , при желании , все мосты через Днепр могут быть приведены в такое состояние всего за один день ?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:02
      +7
      oleg1263 hi, за день эт вряд-ли, но за пару недель, ударов в режиме каждую ночь и результаты будут очень достойные.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:26
      0
      Можно, а ещё есть всем известные трансформаторы. И есть ракеты, которые ПВО не может перехватить, о чем говорят даже украинцы. Если сложить два этих факта вместе, то получается, что да, за один день / ночь можно устроить коллапс невероятных масштабов во всей стране.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:57
    +6
    Иш ты, хорошая новость, если не врут, нужно продолжать, там ещё мостов хватает.
  3. cpls22
    cpls22 Сегодня, 12:05
    +2
    Фото вызывает сомнения. Видно только разрушение пешеходного пролёта, а жд- путь прикрыт его обломком.
    Нельзя им верить.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:23
      0
      Это фото моста после первых ударов еще в начале СВО. Видимо, новых фото ещё нет
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    +2
    мост в Затоке восстановлению не подлежит.
    Оказывается стоит захотеть и результат на лицо. ВСУ почему-то не жалеют западных ракет на наши мосты понимая их важность для логистики.
  5. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 12:44
    0
    "Пока восстановлению не подлежит" ПОКА много чего"не подлежит:Каховская плотина, Алешковичи, что сейчас вспомнила