Областной совет Одесской области распространил сообщение о ситуации с транспортным сообщением через населённый пункт Затока. Через этот посёлок городского типа проходят автомобильная и железная дороги, в том числе через мост над проливом, отделяющим Днестровской лиман от Чёрного моря.
Одесские чиновники заявили о том, что после нескольких ракетных ударов и применения морского дрона мост в Затоке восстановлению не подлежит. При этом добавляется слово «пока».
Одновременно с этим поступают сообщения об утверждении программы развития Одесской области, включая её транспортную инфраструктуру. Программа эта предусматривает строительство нового моста. Причём пока говорится о строительстве автомобильного моста. Данных о том, что мост будет ещё и железнодорожным, на данный момент нет.
Через мост в Затоке киевский режим активно транспортировал военные грузы, включая бронетехнику и топливо для нужд своих вооружённых сил. Топливо часто шло через молдавский порт Джурджулешты на Дунае. Теперь, ввиду серьёзных повреждений моста в Затоке, противник использует альтернативный маршрут – автотранспортом по дороге E87, проходящей западнее Днестровского лимана.
Ранее сообщалось, что с начала СВО по мосту в Затоке было нанесено как минимум три ракетных удара и один удар морским дроном. Теперь стало известно, что после этих ударов мост восстановлению не подлежит.