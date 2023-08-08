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В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении ветерана СВО

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В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении ветерана СВО

Второй нападавший на ветеранов спецоперации в Забайкалье задержан полицией, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. Первый из задержанных уже находится под стражей и во всю сотрудничает со следствием, "вспоминая" своих подельников. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.


Правоохранительным органам Забайкалья удалось обнаружить и задержать второго участника избиения ветерана СВО, потерявшего ногу во время боев на Украине. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых дискредитация ВС РФ, умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение имущества. Кроме того, правоохранители обратятся в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

А вот третий подельник все еще скрывается, его уже объявили в розыск. В отношении присутствовавших при избиении особей женского пола, а по другому их назвать никак нельзя, информации нет, хотя их данные установлены. Первому задержанному обвинение уже предъявили.

По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края несколько отморозков спровоцировали конфликт с двумя ветеранами СВО. Причиной "претензий" со стороны нападавших было участие мужчин в спецоперации. Подонки, подбадриваемые своими "подругами", избили одного из участников СВО, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль.

В настоящее время уголовное дело расследуется Следственным комитетом, оно находится под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора по ДФО Дмитрия Демешина, а также руководства Забайкальского края.
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37 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:03
    +19
    Оторвать ноги им...По самую шею..Не добрый я amРаз на этих более тяжелых статей не нашлось..Этот шлак в обществе не нужен.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:07
      +1
      dmi.pris 1 hi, а комманда поддержки отделается легким испугом????
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:18
        +4
        Цитата: Ропот 55
        а комманда поддержки отделается легким испугом????

        Наверное, дочери кого то из Забайкальской элитки, раз не трогают.
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 12:37
          +1
          Цитата: carpenter
          dmi.pris 1 , а комманда поддержки отделается легким испугом????
          Вот эту статью прицепить просто обязаны
          предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых дискредитация ВС РФ

          Но там очень много зависит от подхода к деянию
          наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:26
        +5
        Должна,просто обязана пойти прицепом...Впрочем хочу заметить..Если бы не подьем этой темы в СМИ и обществе помогло очень сильно в устранении попыток замять дело...Например убийство группой лиц у нас в Краснодарском крае,в Дедеркое,прошло без особой огласки..Арестовали,корячется пожизненное.Но сделали все,что бы не поднимать шум и не устроить еще одну резню армян..
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 12:37
          +3
          Вот читаешь про такое и думаешь, что может быть турки были не так уж и не правы тогда...
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 12:08
      +2
      Но, в процессе выяснить их связи с ЦИПСО и СБУ, уж наверное без этого не обошлось.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:13
        +3
        Цитата: СергейАлександрович
        Но, в процессе выяснить их связи с ЦИПСО и СБУ, уж наверное без этого не обошлось.

        Это же легендарные забайкальские ауешники. Они и могилы солдат раскапывают и на эшелоны военные нападают.

      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:13
        +1
        Сергей Александрович hi, в том то и дело что эти организации тут не причём это эти организмы сами наворочали по своим идейным сооброжениям.
      3. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 12:23
        0
        их связи с ЦИПСО и СБУ, уж наверное без этого не обошлось.
        Врял ли. По собственному опыту общения с такими особями, либо мажоры, а в этой среде модно быть в оппозиции не особенно задумываясь о чём бы то ни было. Просто в оппозиции и всё. И наши ТВ программы не смотрю принципиально и наши ВС фашисты (да-да) ... Даже не хочется перечислять штампы. Как под копирку у всех кто себя неким бомондом числит. Ну ещё вариант обычно сопутствующий - навальнисты. Но убеждения у всех одинаковые - РФ отстой и дальше могут быть варианты.
    3. Илья22558
      Илья22558 Сегодня, 12:36
      +2
      Да по дискредитации вроде до 7 лет, если есть вред здоровью и имуществу... Могут еще попробовать "группу лиц" присовокупить.
      А тот, кого уже взяли, сейчас всех сдаст, как стеклотару. Смелые же только толпой на инвалида! И поделом им, еще бы девок этих пристегнули...
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:04
    +3
    несколько отморозков спровоцировали конфликт
    Происхождение отморозков почему не указывают?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:08
      +6
      Их фото пару дней назад были в телеге.Удалили.Вроде как один родитель хренов попытался отмазать отродье..
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:44
        +1
        Кроме наказания по УК, этой плесени, с "пятном" ТАКОГО ХАРАКТЕРА в биографии, "по гроб жизни", должна быть закрыта дорога для работы, в ЛЮБОЙ российской федеральной, региональной и муниципальной структуре. На ЛЮБОЙ должности и в ЛЮБОМ статусе. Включая, кстати, и возможный "депутатский", т.е. выборные должности...

        Пусть, по "шлифовки нар", пашут исключительно "у родителей" на даче, или в частных конторах (без доли российского госкапитала...). Если те их туда возьмут...
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:11
      +1
      Trapp1st hi, в инете указанны и Ф. И. О. тех кто бил и тех кто поддерживал и подзужевал. Только про наказание последних тишина.
    3. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 12:12
      +1
      А это имеет какое то значение? Очевидно, что не дворянского происхождения отморозки.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:05
    +3
    А вот третий подельник все еще скрывается, его уже объявили в розыск.

    Не такие смелые оказались ,в бега подался второй и третий .А где прыть и норов , где убеждения ?
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 12:08
      +6
      Так эти шакалы храбры только толпой. По одному сразу «дяденька простите». Впаять по полной. am
      1. ORE
        ORE Сегодня, 12:25
        +4
        У друга толпа от 13-16 лет взяла привычку вечером при возвращении его домой с работы, обкидывать джип снежками и ледышками. И быстро сваливать. Через некоторое время его это достало. Бегать за ними не будешь, не то возраст. Некоторых запомнил на лицо и одного выцепил, начались сопли ,слезы, извинения. Трогать он его и не собирался, все это он заснял на смартфон и сказал ,что если не прекратят, видео у его друзей да и всего города в соцсетях появится. Прекратилось. И да, он айтишник. Как он сказал, они инета боятся больше ,чем быть избитыми.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:10
      +3
      APASUS hi, ну чтоб бить ИНВАЛИДА на одной ноге не нужны ни прыть ни норов, да и убеждения ни к чему. А вот то что про остальных участников тишина меня вообще не радует, чего подстрекательство уже не наказуемо?!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:23
        +8
        Цитата: Ропот 55
        А вот то что про остальных участников тишина меня вообще не радует, чего подстрекательство уже не наказуемо?!

        Подстрекательство к преступлению, всегда рассматривается, как соучастие в преступлении - Статья 33 Уголовного кодекса Российской Федерации.
        Почему не работает в этом случае эта статья ?
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 12:37
          +2
          carpenter hi, потому что, если бы не огласка и общественное возмущение дело вообще на "тормозах" спустили, хотели порчу имущества инкриминировать, потому С. К. и забрал дело к себе, да и в отношении сотрудников полиции опять же если верить С. М. И. начата проверка.
      2. APASUS
        APASUS Сегодня, 12:42
        +2
        Цитата: Ропот 55
        APASUS , ну чтоб бить ИНВАЛИДА на одной ноге не нужны ни прыть ни норов, да и убеждения ни к чему.

        Когда били инвалида может не нужны прыть и норов ,а вот когда срывали награды - это убеждения в чистом виде !Это не случайно в пьяной драке ,это как раз целенаправленное действие
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 12:53
          0
          APASUS, полностью с вами СОГЛАСЕН, с начала было заявление что это конфликт случился именно из-за того что пострадавший участник С. В. О. А срыв наград говорит что подозреваемые из идейных противников и хотели по максимуму унизить человека.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:06
    +6
    Мобилизовать их и в штрафбат. И шмар-подстрекательниц не забыть наказать.
  5. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 12:08
    +1
    Млин, даже стремно становится, что я забайкалец
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:11
    +4
    А что с особями женского пола, фамилии и даже фото в сети. В чем проблема? Надеюсь, что СКР выведет эту компашку на чистую воду. Бастрыкин мужик суровый.
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 12:12
    +3
    В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении ветерана СВО
    Может пришло время, когда вот таких персонажей нужно не только сажать в тюрьму, но и лишать гражданства, если они ведут себя подобающем образом по отношению к своим соотечественникам?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:26
      +1
      Цитата: Gomunkul
      Может пришло время, когда вот таких персонажей нужно не только сажать в тюрьму, но и лишать гражданства

      Лишить то можно, только куда их выселять, да кто их возьмет. Да и лишив гражданства, статью УК РФ им не повесишь.
      1. Svidetel 45
        Svidetel 45 Сегодня, 12:52
        0
        Куда их выселять? Да не вопрос, у нас в Заполярье есть немало необитаемых островов, на подножный корм, пусть питаются тюленями и рыбкой, если поймают. С этими ками по другому нельзя.
  8. Lomo
    Lomo Сегодня, 12:14
    +2
    Как же быстро умеют работать органы, жаль, что только тогда, когда дело получает огласку.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:16
      0
      Это ещё не огласка. Вот когда будет известно, при суде, как происходил конфликт, вот тогда это огласка. Пока это, как у них там принято говорить, хайп.
  9. Комментарий был удален.
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:24
    +1
    при избиении особей женского пола, а по другому их назвать никак нельзя, информации нет, хотя их данные установлены

    Вот именно поэтому имеет смысл самосуд.
    1. cpls22
      cpls22 Сегодня, 12:42
      0
      Самосуд тоже замнут. Нужен показательный процесс.
  11. bk316
    bk316 Сегодня, 12:40
    +2
    А мне кажется им еще и 282 надо паровозом предъявить.
    Глядишь по совокупности десяточка и выйдет.
    А еще бы передать дело следакам фсб, а вдруг там ЦИПСО засветится, вот тогда можно сразу
    275 и на двадцаточку.
    И ментам продажным ту же и бабам соучастие.
    И открытый процесс ну хотя бы оглашение по первому каналу.
    И вот тогда ДА ЭТО БУДЕТ МЕССЕДЖ.
  12. Svidetel 45
    Svidetel 45 Сегодня, 12:44
    0
    ки, на урановые рудники пожизненно.
  13. svp67
    svp67 Сегодня, 12:49
    0
    Да вменить им ЭКСТРЕМИЗМ, и его составную часть ТЕРРОРИЗМ и судить