В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении ветерана СВО

Второй нападавший на ветеранов спецоперации в Забайкалье задержан полицией, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. Первый из задержанных уже находится под стражей и во всю сотрудничает со следствием, "вспоминая" своих подельников. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.Правоохранительным органам Забайкалья удалось обнаружить и задержать второго участника избиения ветерана СВО, потерявшего ногу во время боев на Украине. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых дискредитация ВС РФ, умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение имущества. Кроме того, правоохранители обратятся в суд с ходатайством о заключении его под стражу.А вот третий подельник все еще скрывается, его уже объявили в розыск. В отношении присутствовавших при избиении особей женского пола, а по другому их назвать никак нельзя, информации нет, хотя их данные установлены. Первому задержанному обвинение уже предъявили.По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края несколько отморозков спровоцировали конфликт с двумя ветеранами СВО. Причиной "претензий" со стороны нападавших было участие мужчин в спецоперации. Подонки, подбадриваемые своими "подругами", избили одного из участников СВО, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль.В настоящее время уголовное дело расследуется Следственным комитетом, оно находится под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора по ДФО Дмитрия Демешина, а также руководства Забайкальского края.