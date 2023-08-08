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Начальник пресс-центра группировки «Запад»: На Купянском направлении противник в ходе атак потерял больше взвода солдат

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Начальник пресс-центра группировки «Запад»: На Купянском направлении противник в ходе атак потерял больше взвода солдат

Несмотря на то, что основным направлением боевых действий в зоне СВО стало Запорожское (с начала лета, когда ВСУ перешли в контрнаступление), ожесточенные боестолкновения продолжаются и на других направлениях.


О ситуации на Купянском направлении рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По словам Зыбинского, на этом направлении идут упорные бои, и противник оказывает сильное сопротивление, при этом пытаясь время от времени вернуть утраченные позиции. Для этого подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ за день четырнадцать раз атаковали российские позиции в районе села Синьковка и урочища Маньковка, а также у леса Усы. Начальник пресс-центра группировки «Запад» отметил, что все атаки противника были отбиты, а ВСУ в ходе них потеряли больше взвода военнослужащих, одну БМП и пикап.

Кроме того, согласно сообщению пресс-центра группировки «Запад», наши артиллеристы провели успешную контрбатарейную борьбу в районе населенных пунктов Купянск, Куриловка, Песчаное Верхнее, Ивановка (Харьковская область). В результате было уничтожено три 155-мм САУ «Паладин» и «Краб», две буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б», один 120-мм миномет.

Работу по противнику провела также авиация группировки «Запад», которая нанесла удары по позициям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе села Берестовое.
Использованы фотографии:
Скриншот видео/телеграм-канал Минобороны РФ
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1 комментарий
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  1. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 12:49
    +1
    Сдается мне, что эффективность артиллерийского огня, с нашей российской стороны, можно повысить широким применением снарядов и мин с воздушным подрывом, с радиовзрывателями.
    Раз уж Украина приступила к массированному применению кассетных боеприпасов, стесняться давно нечего.