Несмотря на то, что основным направлением боевых действий в зоне СВО стало Запорожское (с начала лета, когда ВСУ перешли в контрнаступление), ожесточенные боестолкновения продолжаются и на других направлениях.
О ситуации на Купянском направлении рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По словам Зыбинского, на этом направлении идут упорные бои, и противник оказывает сильное сопротивление, при этом пытаясь время от времени вернуть утраченные позиции. Для этого подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ за день четырнадцать раз атаковали российские позиции в районе села Синьковка и урочища Маньковка, а также у леса Усы. Начальник пресс-центра группировки «Запад» отметил, что все атаки противника были отбиты, а ВСУ в ходе них потеряли больше взвода военнослужащих, одну БМП и пикап.
Кроме того, согласно сообщению пресс-центра группировки «Запад», наши артиллеристы провели успешную контрбатарейную борьбу в районе населенных пунктов Купянск, Куриловка, Песчаное Верхнее, Ивановка (Харьковская область). В результате было уничтожено три 155-мм САУ «Паладин» и «Краб», две буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б», один 120-мм миномет.
Работу по противнику провела также авиация группировки «Запад», которая нанесла удары по позициям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе села Берестовое.