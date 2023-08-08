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На Украине ведутся расследования 112 уголовных дел против военкомов

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На Украине ведутся расследования 112 уголовных дел против военкомов

Украинское Госбюро расследований сообщает о проведении следственных действий по 112 уголовным производствам в отношении военкомов. В суд отправлены уже 15 обвинительных актов.


Наиболее распространенным видом правонарушений, совершенных военкомами, называют помощь украинским гражданам избежать мобилизации и отправки на фронт. За содействие в уклонении от мобилизации военкомы брали денежное вознаграждение в размере от двух до десяти тысяч долларов.

Сообщается, что в украинском обществе коррупция среди военкомов вызывает самое противоречивое отношение. Часть оказавшихся в заложниках у киевского режима граждан считают, что военкомы таким образом спасают потенциальных призывников от отправки на фронт и гибели в ходе "контрнаступления" ВСУ, однако другие отмечают, что коррумпированные военкомы всего лишь выступают в роли своеобразных "робин гудов", отбирающих повестки на фронт у богатых и отдающих их бедным.

Помимо содействия в уклонении от мобилизации и выезде за границу, несколько военкомов обвиняются в избиении своих подчиненных и в привлечении мобилизованных военнослужащих к строительству дачи для начальника областного военкомата.

Также отмечается, что уголовные дела заведены исключительно против военкомов, не отдававших некоторую долю от получаемых коррупционным путем доходов вышестоящим должностным лицам, включая высшее руководство киевского режима.
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8 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:10
    +2
    Фигли там расследовать..... всех в окопы! yes
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:14
    +2
    Это система .Сейчас судья получит от военкома и суд признает обвинение ложными и делов то. Украина - страна чудес !
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:15
    0
    Люди их пристроили на теплые места, а они неблагодарные все под себя гребли........Есть же правильные военкомы, которые белый хлеб едят и о других не забывают, поэтому и лежат на должностях ровно. А эти - жадные коррупционеры.....
  4. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:16
    0
    Бизнес и ничего личного.
    Если в общак нет поступлений значит воруют, а если пора сматываться, то наворованное с собой, а канал поступления как концы в воду и все военкомы "как коза отпущения" для правосудия и народной публики.
    Но как сказать, а ведь многих от смерти откосили и дали шанс выжить - это в их защиту немного.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:24
    +1
    Также отмечается, что уголовные дела заведены исключительно против военкомов, не отдававших некоторую долю от получаемых коррупционным путем доходов вышестоящим должностным лицам, включая высшее руководство киевского режима.

    Это прям в обвинительных написано? )))
  6. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 12:25
    0
    Ну чего вы к тамошним военкомам прицепились? am Работа у людей нелёгкая, особенно с моральной точки зрения. wassat Вот и успокаивают они совесть дополнительными доходами. tongue Опять же с национальным характером, или, как принято сейчас говорить, ментальностью, их деятельность хорошо стыкуется. yes Они "хорошим" людям послабления делают.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:37
    0
    по 112 уголовным производствам в отношении военкомов
    Это они еще только по поверхности пробежались, а если копнуть глубже... После того, как американцы в очередной раз пожурили за отсутствие борьбы с коррупцией киевский режим активно взялся за военкомов. Выходит многие из них крысятничали не отстегивая на верх положенные проценты. Вот теперь и расплачиваются за свою же жадность.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:51
    0
    После военкомов, хотят « заработать»- судьи. Судьи- тоже люди. )))