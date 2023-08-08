На Украине ведутся расследования 112 уголовных дел против военкомов

Украинское Госбюро расследований сообщает о проведении следственных действий по 112 уголовным производствам в отношении военкомов. В суд отправлены уже 15 обвинительных актов.Наиболее распространенным видом правонарушений, совершенных военкомами, называют помощь украинским гражданам избежать мобилизации и отправки на фронт. За содействие в уклонении от мобилизации военкомы брали денежное вознаграждение в размере от двух до десяти тысяч долларов.Сообщается, что в украинском обществе коррупция среди военкомов вызывает самое противоречивое отношение. Часть оказавшихся в заложниках у киевского режима граждан считают, что военкомы таким образом спасают потенциальных призывников от отправки на фронт и гибели в ходе "контрнаступления" ВСУ, однако другие отмечают, что коррумпированные военкомы всего лишь выступают в роли своеобразных "робин гудов", отбирающих повестки на фронт у богатых и отдающих их бедным.Помимо содействия в уклонении от мобилизации и выезде за границу, несколько военкомов обвиняются в избиении своих подчиненных и в привлечении мобилизованных военнослужащих к строительству дачи для начальника областного военкомата.Также отмечается, что уголовные дела заведены исключительно против военкомов, не отдававших некоторую долю от получаемых коррупционным путем доходов вышестоящим должностным лицам, включая высшее руководство киевского режима.