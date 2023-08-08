Некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, пытаясь прорваться к мощной обороне русских. По крайней мере, одна новая бригада была настолько истощена потерями, что была выведена с поля боя для восстановления

Многие думали, что это будет очень быстро и осенью мы будем в Крыму. Но каждый метр очень сложен

Украинская армия понесла огромные потери в ходе контрнаступления, не только в технике, о чем постоянно пишет западная пресса, но и в личном составе. По данным газеты New York Times, несколько новых бригад, сформированных специально для прорыва российской обороны, полностью обескровлены.По данным американского издания, Киев перед контрнаступлением сформировал мощный кулак из созданных "бригад прорыва", в состав которых вошли специально обученные украинские военнослужащие, прошедшие подготовку на территории европейских стран. В Генштабе ВСУ планировали, что все это должно было помочь разгромить российские войска. Однако реальность оказалось совсем другой, Россия выстроила мощную оборону, о которую разбились все планы Киева. Как пишет New York Times, некоторые новые бригады понесли такие большие потери, что командование было вынуждено снимать их с фронта и отводить в тыл для пополнения.- пишет издание.Американцы приводят высказывание одного из украинских комбатов по имени Андрей, который заявил, что в ВСУ все верили в быстрое наступление, прорыв российской обороны и выход к Азовскому морю с захватом Крыма. Но все оказалось наоборот, никакого прорыва не случилось, а Азовское море и Крым все также остаются недостижимыми. При этом он признал большие потери в своей бригаде, но не стал их раскрывать.- добавил он.Кроме того, издание обратило внимание на высказывание украинских военных в отношении американских и европейских инструкторов, обучавших украинских солдат. Как заявил один из офицеров, уровень их подготовки подходил для войны с повстанцами, но не с регулярной армией. У них был опыт войны в Ираке и в Афганистане, но в реальных боевых действиях с армией уровня России они никогда не участвовали. Да и поставляемая Украине бронетехника США предназначена для борьбы с повстанцами, а не с огневой мощью российской армии.