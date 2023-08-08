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Пресса США: Командование ВСУ было вынуждено вывести с фронта несколько бригад из-за больших потерь в личном составе

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Пресса США: Командование ВСУ было вынуждено вывести с фронта несколько бригад из-за больших потерь в личном составе

Украинская армия понесла огромные потери в ходе контрнаступления, не только в технике, о чем постоянно пишет западная пресса, но и в личном составе. По данным газеты New York Times, несколько новых бригад, сформированных специально для прорыва российской обороны, полностью обескровлены.


По данным американского издания, Киев перед контрнаступлением сформировал мощный кулак из созданных "бригад прорыва", в состав которых вошли специально обученные украинские военнослужащие, прошедшие подготовку на территории европейских стран. В Генштабе ВСУ планировали, что все это должно было помочь разгромить российские войска. Однако реальность оказалось совсем другой, Россия выстроила мощную оборону, о которую разбились все планы Киева. Как пишет New York Times, некоторые новые бригады понесли такие большие потери, что командование было вынуждено снимать их с фронта и отводить в тыл для пополнения.

Некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, пытаясь прорваться к мощной обороне русских. По крайней мере, одна новая бригада была настолько истощена потерями, что была выведена с поля боя для восстановления

- пишет издание.

Американцы приводят высказывание одного из украинских комбатов по имени Андрей, который заявил, что в ВСУ все верили в быстрое наступление, прорыв российской обороны и выход к Азовскому морю с захватом Крыма. Но все оказалось наоборот, никакого прорыва не случилось, а Азовское море и Крым все также остаются недостижимыми. При этом он признал большие потери в своей бригаде, но не стал их раскрывать.

Многие думали, что это будет очень быстро и осенью мы будем в Крыму. Но каждый метр очень сложен

- добавил он.

Кроме того, издание обратило внимание на высказывание украинских военных в отношении американских и европейских инструкторов, обучавших украинских солдат. Как заявил один из офицеров, уровень их подготовки подходил для войны с повстанцами, но не с регулярной армией. У них был опыт войны в Ираке и в Афганистане, но в реальных боевых действиях с армией уровня России они никогда не участвовали. Да и поставляемая Украине бронетехника США предназначена для борьбы с повстанцами, а не с огневой мощью российской армии.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:32
    0
    Как заявил один из офицеров, уровень их подготовки подходил для войны с повстанцами, но не с регулярной армией. У них был опыт войны в Ираке и в Афганистане, но в реальных боевых действиях с армией уровня России они никогда не участвовали. Да и поставляемая Украине бронетехника США предназначена для борьбы с повстанцами, а не с огневой мощью российской армии.


    Началось постепенное протрезвление?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:40
      0
      Началось постепенное протрезвление?
      ..когда у наркоманов заканчивается доза, то петь готовы всё что угодно..новая доза и оглы на ежи...к Крыму и Азовскому морю
      Андрей, который заявил, что в ВСУ все верили в быстрое наступление, прорыв российской обороны и выход к Азовскому морю с захватом Крыма.
      ...верить в это мог только наркоман...при чём со стажем
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:45
      0
      Какое к чёрту am протрезвление?
      Главнокомандующий Укровермахта торчит на кокаине, личный состав торчит на психотропах. Принимая тяжёлые наркотики, не протрезвеешь.
      Просто обыкновенная могилизация, и отправка личного состава к Бандере. am
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:50
      0
      Цитата: Nexcom
      Началось постепенное протрезвление?

      "Приазовская резня" переплюнет "мясорубку" Бахмута по трагическим для ВСУ последствиям. Русские перешли на смертоносную тактику – таково тянущее на инсайд открытие Financial Times.

      Провал "решительного контрнаступления ВСУ" спустя два месяца стал очевиден не только для самих украинских боевиков, но и для либеральных западных СМИ.
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:50
      0
      Дмитрий, hi!
      Цитата: Nexcom
      издание обратило внимание на высказывание украинских военных в отношении американских и европейских инструкторов, обучавших украинских солдат. Как заявил один из офицеров, уровень их подготовки подходил для войны с повстанцами, но не с регулярной армией. У них был опыт войны в Ираке и в Афганистане, но в реальных боевых действиях с армией уровня России они никогда не участвовали.

      Сами же прошедшие западное "обучение" в плену говорили, что внимание уделялось больше идеологической накачке, чем практическому обучению.
      В связи с этим вопрос - а зачем накачивать то, что и без того перекачано?
      А в практическом плане - чему может ВСУшника научить в Бельгии швейцарский или испанский инструктор? Да и англосаксонские-то чему могут ВСУ научить? Воевать с папуасами с помощью авиаударов? Больше они в военном плане ничего не умеют. Если, может быть, когда-то что-то и знали, то и сами уже много десятилетий как забыли.
  2. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 12:34
    +1
    Кого набирать будут для пополнения на мясо? Студентов и школьников? Баб и инвалидов? А извините инвалидов уже гребут!
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 12:45
      0
      "Кого набирать будут для пополнения на мясо?" - там недалече поляков еще немеряно и молдован с румынами. А еще прибалтийские народы очень в мясорубку просятся. Так что Дядюшка Сэм найдет, кого на фарш пустить
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:35
    +1
    Все закономерно, и учили не так и не тому, и техника фуфло, а так -то мы хлопцы бравые.... правда в плену все больше хлеборезы и кашевары.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:39
      0
      Ну надо же найти причину и объяснение тому почему они обосрамились. Не могут же они признаться на весь мир что сами лошары, живут на подачки Запада, воюют за их интересы.
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 12:40
    0
    ...в ВСУ все верили в быстрое наступление, прорыв российской обороны и выход к Азовскому морю с захватом Крыма.

    ключевое слово "верили". Украинский народ глубоко погрузил в иллюзии "Квартал 96". Клоун, да профинансированный щедро - страшная сила. Целые народы извести может.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:42
    +2
    Киев перед контрнаступлением сформировал мощный кулак из созданных "бригад прорыва"
    Еще про "гвардию наступления" забыли, которая начала нести потери еще не добравшись до ЛБС.
    Многие думали, что это будет очень быстро и осенью мы будем в Крыму. Но каждый метр очень сложен
    И, как итог огромные потери в л/с и технике, спад "боевого запала", необходимость вводить стратегические резервы. Одним словом приехали. Кое кто уже забыл, что обещал в мае прогуляться по Ялте, кто-то покушать крымских рапанов.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:49
    +1
    военнослужащие, прошедшие подготовку на территории европейских стран

    ну.... какие учителя..............