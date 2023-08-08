Турецкий зерновой совет: взрыв на элеваторе в порту Дериндже вряд ли был диверсией

Естественно, оцениваются все версии

Взрыв на элеваторе в порту Дериндже вряд ли был диверсией. Ее было бы сложно осуществить, так как на объекте действуют усиленные меры безопасности.Такую позицию в интервью телеканалу CNN Turk озвучил Ахмет Гюльдап, возглавляющий Турецкий зерновой совет.Впрочем, будучи генеральным директором данной организации, в собственность которой входит хранилище зерна в порту, он полностью не отбрасывает вероятность диверсии, просто считает такую версию очень слабой.- поясняет Гюльдап.Объект усиленно охраняется, поэтому проникнуть на него посторонним практически невозможно. Сотрудники охраны тщательно проверяют каждого. И тот, кто не пройдет проверку, не сможет пройти к зернохранилищу, даже если занимает высокий государственный пост или работает на данном объекте.Глава зернового союза Турции сообщил, что окончательного заключения о причинах происшествия пока нет. На данный момент расследование продолжается. Тщательно изучаются записи камер видеонаблюдения и другие материалы, которые могут содержать ценную информацию.Гюльдап отметил, что из имеющихся 60 бункеров для хранения зерна, размещенных на объекте, было повреждено 13. Там хранилось примерно 75 тысяч тонн груза. Большая его часть – это пшеница, было также незначительное количество ячменя.