Генштаб ВСУ: Уже 20 тысяч украинских новобранцев прошли базовую военную подготовку в Великобритании

Запад продолжает свое опосредованное, но при этом активное участие в украинском конфликте, не только поставляя ВСУ самое разное вооружение, включая дальнобойные ракеты, но и обучая военных на своей территории.Так, в прошлом году в Великобритании стартовала программа Interflex, в рамках которой на территории страны проходят боевую подготовку украинские военные. Уже в феврале текущего года было объявлено о завершении обучения 10 тыс. солдат и офицеров ВСУ.В середине прошлого месяца данная цифра достигла 18 000. Теперь украинский Генштаб сообщает о 20 подготовленных на территории Великобритании бойцах.В общей сложности до конца 2023 года британцы, совместно с инструкторами из других стран НАТО, планировали подготовить 30 тысяч украинских военных. В 2022-м подготовку прошли 9 тыс человек. В текущем – еще 11. Выходит, что до конца года в ряды ВСУ должны вступить еще 10 тысяч бойцов, прошедших обучение в Великобритании.Учитывая то, что с января по август были подготовлены 11 тысяч военных ВСУ, то можно сделать вывод о среднем темпе подготовки в рамках программы Interflex равном около 1600 бойцов в месяц. Впрочем, это весьма условная цифра и от месяца к месяцу она может резко отличаться.Другой вопрос в том, насколько эффективны навыки, которые украинские военные получают на полигонах в Йоркшире, Кенте, Уилтшире и Нортамберленде. Ведь на данный момент украинское контрнаступление, которое началось еще в июне, обеспечило ВСУ только колоссальные потери в живой силе и технике.