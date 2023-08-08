Военное обозрение
Войти Регистрация

Генштаб ВСУ: Уже 20 тысяч украинских новобранцев прошли базовую военную подготовку в Великобритании

19
Генштаб ВСУ: Уже 20 тысяч украинских новобранцев прошли базовую военную подготовку в Великобритании

Запад продолжает свое опосредованное, но при этом активное участие в украинском конфликте, не только поставляя ВСУ самое разное вооружение, включая дальнобойные ракеты, но и обучая военных на своей территории.


Так, в прошлом году в Великобритании стартовала программа Interflex, в рамках которой на территории страны проходят боевую подготовку украинские военные. Уже в феврале текущего года было объявлено о завершении обучения 10 тыс. солдат и офицеров ВСУ.

В середине прошлого месяца данная цифра достигла 18 000. Теперь украинский Генштаб сообщает о 20 подготовленных на территории Великобритании бойцах.

В общей сложности до конца 2023 года британцы, совместно с инструкторами из других стран НАТО, планировали подготовить 30 тысяч украинских военных. В 2022-м подготовку прошли 9 тыс человек. В текущем – еще 11. Выходит, что до конца года в ряды ВСУ должны вступить еще 10 тысяч бойцов, прошедших обучение в Великобритании.

Учитывая то, что с января по август были подготовлены 11 тысяч военных ВСУ, то можно сделать вывод о среднем темпе подготовки в рамках программы Interflex равном около 1600 бойцов в месяц. Впрочем, это весьма условная цифра и от месяца к месяцу она может резко отличаться.

Другой вопрос в том, насколько эффективны навыки, которые украинские военные получают на полигонах в Йоркшире, Кенте, Уилтшире и Нортамберленде. Ведь на данный момент украинское контрнаступление, которое началось еще в июне, обеспечило ВСУ только колоссальные потери в живой силе и технике.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:12
    +7
    предупредите, когда бояться......... smile
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:42
      +2
      152-м и 203-м фугасам без разницы какая у "мяса" школа: английская или украинская
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:02
      0
      -прошли базовую военную подготовку в Великобритании
      ОСНОВНОЕ-привить ненависть к России.
  2. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 13:14
    +5
    Еще бы сообщили, сколько из них уже похоронены - и можно было бы сразу сделать вывод об эффективности этой подготовки. wassat
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:45
      +1
      из 12 бригад подготовленных на западе осталось 6, из которых 2 уже кинули у Орехова и положили треть за 3-4 дня
      остальные 4 бригады перемалываются у Купянска, Сватово, Артемовска, Великой новоселки
      и всё резервов больше нет
      ВСУ готовят сами 3 бригады на своих полигонах - места дислокаций которых вчера все и накрыли ВКС
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 13:15
    +2
    Натовская подготовка это хорошо... мясные штурмы, разминирование танками и коробками good Больше... больше! (с) Агент Смит Матрица 2 в известной сцене Нео против кучи агентов
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: Enceladus
      Натовская подготовка это хорошо.

      У них большой опыт драпа под Дюнкерком !
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:15
    +3
    Счет-подсчет это хорошо, 3, 5, 10 тыс. подготовлено, а вот есть статистика сколько из иных уже у земле, в полоне и безвести пропавши, а сколько покалечено в конец. Двадцать тысяч - ого цифра, а по сути что осталось в остатке.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:17
    +1
    ""Другой вопрос в том, насколько эффективны навыки, которые украинские военные получают на полигонах в Йоркшире, Кенте, Уилтшире и Нортамберленде. Ведь на данный момент украинское контрнаступление, которое началось еще в июне, обеспечило ВСУ только колоссальные потери в живой силе и технике.""
    Они достаточно эффективны для продолжения боевых действий. Там их обеспечат снаряжением, как то обучат специальностям и порядку выполнения приказов, встроят в натовские системы связи, а дальше не важно от слова совсем т.к это конвейер. Интересный подход как по мне и интересно будет увидеть чем закончится.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:18
    +1
    У них есть статистика сколько уже мертвецов из тех кто прошел подготовку на западе?
  7. Sith
    Sith Сегодня, 13:19
    0
    Цитата: БМП-2
    Еще бы сообщили, сколько из них уже похоронены - и можно было бы сразу сделать вывод об эффективности этой подготовки. wassat

    Если бы не была часть уже размолота жерновами военных действий ... то не готовили бы ...
  8. Комментарий был удален.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:21
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Генштаб ВСУ: Уже 20 тысяч украинских новобранцев прошли базовую военную подготовку в Великобритании

    есть еще украинцы в пороховницах и ягоды в ягодицах, не всех еще выгребли, да и мест новых нашли для кладбищ, да и заказов еще много от транспантологов . wink
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:25
    +2
    украинский Генштаб сообщает о 20 подготовленных на территории Великобритании бойцах.
    А где же те десятки тысяч подготовленных ранее? Неужели пали в боях с "агрессором" и западная выучка не помогла. А вот некоторые еще оставшиеся в живых жалуются в т.ч. и иностранным СМИ, что учили их плохо и не тому. Так кому в итоге верить?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 13:39
      +2
      Верить нельзя никому... мне можно! smile
  11. Seal
    Seal Сегодня, 13:40
    +2
    Из НАТОвских методичек: "Если вы находитесь на боевых позициях более одних суток без смены, устали и не имеете возможности отойти в тыл самостоятельно, если у вас заканчивается еда и вы не имеете поддержки с воздуха, в целях сохранения собственной жизни вы имеете право сдаться в плен. Для этого вы должны высоко поднять руки, по возможности размахивая большим белым платком, покинуть свое расположение и направиться в сторону позиций противника. При приближении к позициям противника, вы должны громко объявить, что вы сдаетесь в плен и уверенным голосом заявить, что в отношении вас должны соблюдаться все нормы Женевской Конвенции. Требуйте от взявших вас в плен немедленно обеспечить вас качественной горячей едой и прохладительными напитками".
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:47
      0
      Цитата: Seal
      Требуйте от взявших вас в плен немедленно обеспечить вас качественной горячей едой и прохладительными напитками".

      Горячительными напитками и женской лаской ! wassat
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 13:51
    0
    На месяц, мясного штурма хватит, потом закончатся и надо новых. Если линия соприкосновения особо ни в какую сторону не двигается, то вот так закидывать по 20-30 тысяч в мясорубку, чтобы время тянуть, вполне рабочая стратегия.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:23
    0
    Генштаб ВСУ: Уже 20 тысяч украинских новобранцев прошли базовую военную подготовку в Великобритании
    . Ну и? Сколько и них уже полегли, сколько следующих последуют туда же?
    Впрочем, все там будут, скорее всего.
  14. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:37
    0
    В общей сложности до конца 2023 года британцы, совместно с инструкторами из других стран НАТО, планировали подготовить 30 тысяч украинских военных. В 2022-м подготовку прошли 9 тыс человек. В текущем – еще 11. Выходит, что до конца года в ряды ВСУ должны вступить еще 10 тысяч бойцов, прошедших обучение в Великобритании.