Боевики киевского режима не оставляют попыток захватить поселок Урожайное на западе ДНР. На протяжении последних нескольких дней ВСУ неоднократно осуществляли атаки с целью закрепиться на северных окраинах населенного пункта.Сообщается, что противник отказался от применения большого числа военной техники, используя в наступлении преимущественно пехотные соединения. Переход к тактике "мясных штурмов" свидетельствует о том, что украинские боевики не смогли справиться с плотным минированием подступов к Урожайному.Российская артиллерия перемалывает значительную часть живой силы противника еще на подступах к окраинам населенного пункта. Однако, украинское командование, не считаясь с большими потерями, бросает в атаку все больше и больше своих военнослужащих.Все попытки противника закрепиться на окраине Урожайного заканчиваются неудачами. Превращенные в ходе боевых действий в руины дома представляют собой плохие укрытия для пехоты, к тому же, вырытые в подвалах домов бойницы обращены в сторону позиций украинской армии, а оборудовать новые боевикам не удается из-за плотного огня российской артиллерии.Район Урожайного остается одной из самых горячих точек на всей линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. На подступах к населенному пункту продолжаются ожесточенные бои.