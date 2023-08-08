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Российская армия отразила несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

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Российская армия отразила несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

Боевики киевского режима не оставляют попыток захватить поселок Урожайное на западе ДНР. На протяжении последних нескольких дней ВСУ неоднократно осуществляли атаки с целью закрепиться на северных окраинах населенного пункта.


Сообщается, что противник отказался от применения большого числа военной техники, используя в наступлении преимущественно пехотные соединения. Переход к тактике "мясных штурмов" свидетельствует о том, что украинские боевики не смогли справиться с плотным минированием подступов к Урожайному.



Российская артиллерия перемалывает значительную часть живой силы противника еще на подступах к окраинам населенного пункта. Однако, украинское командование, не считаясь с большими потерями, бросает в атаку все больше и больше своих военнослужащих.

Все попытки противника закрепиться на окраине Урожайного заканчиваются неудачами. Превращенные в ходе боевых действий в руины дома представляют собой плохие укрытия для пехоты, к тому же, вырытые в подвалах домов бойницы обращены в сторону позиций украинской армии, а оборудовать новые боевикам не удается из-за плотного огня российской артиллерии.

Район Урожайного остается одной из самых горячих точек на всей линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. На подступах к населенному пункту продолжаются ожесточенные бои.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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2 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:40
    0
    Надеюсь, что кассетные боеприпасы по ВФУ применяются в большом к-ве? В данной ситуации самое оно, дефицита быть не должно.
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 14:40
    0
    Под Урожайным хороший урожай жмуриков Укровермахта. am good