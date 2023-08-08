Немецкие медиа: Число компаний, переводящих своё производство за пределы Германии, рекордно растёт

На сегодняшний день многие немецкие предприятия становятся нерентабельными, в связи с чем руководство этих компаний вынуждено инвестировать в проекты за рубежом, сообщает Bayerischer Rundfunk. Как отмечает немецкая общественная телерадиокомпания, обусловлено это высокими тарифами на электроэнергию, в результате чего экономика страны постепенно идёт по пути деиндустриализации. Особенно это актуально для таких отраслей промышленности как химическая и бумажная, требующие больших энергетических затрат.По поводу того, что данная тенденция в будущем лишь будет набирать обороты, уже выразил обеспокоенность управляющий директор Торгово-промышленной палаты Баварии Манфред Гёссль. Так, по его словам, в настоящее время ФРГ может лишиться порядка 40% крупных промышленных компаний, поскольку всем им будет выгоднее выйти на зарубежные рынки, вкладывая средства в местное производство, что даст толчок для их развития. Таким образом производиться будут лишь замещающие инвестиции, что может неблагоприятным образом сказаться на экономическом положении республики.Полностью солидарен с ним и представитель группы ChemDelta Bavaria Бернхард Лангхаммер, представляющий компании так называемого химического треугольника. На его предприятиях, расположенных в городах Бургхаузен, Тростберг, Вальдкрайбург, в земле Бавария, трудятся порядка 20 тыс. человек. Немецкий бизнесмен описывает феномен деиндустриализации как «бомбу замедленного действия». Как считает Лангхаммер, в этом случае компании, либо перестанут реинвестировать вовсе, либо будут проявлять крайнюю осторожность в том, что касается вопроса инвестирования, вкладывая средства только там, где доходность точно обеспечена. Текущие цены на энергоносители действительно для многих немецких предприятий являются неподъёмными, а потому, они могут не выдержать в условиях мировой конкуренции.То же ожидает и баварскую металлургическую и электротехническую промышленность, ведь условия труда на производстве там за это время серьёзно ухудшились.Хотя авторы материала и обращают внимание на возобновление активности немецкой промышленности, увеличившейся на 7% по сравнению с июлем (последний раз такой рост был зафиксирован 3 года назад), приходится констатировать тот факт, что экономика Германии по-прежнему находится в состоянии рецессии. Если проанализировать ситуацию в период с апреля по июнь 2023-го года, то можно прийти к выводу о том, что число заказов за это время было увеличено лишь на 0,2% по сравнению с предыдущим периодом.Связано это с тем, что число выводящих бизнес за пределы Германии компаний растёт рекордными темпами. Основные страны, куда перерегистрируется бизнес: США, Канада, Франция. По Франции, например, причина в том, что она не отказалась от собственной атомной энергетики.В заключение в публикации указывается ещё две немаловажных проблемы, оказывающих негативное влияние на саму работу предприятий. Среди них – чрезмерная бюрократия и нехватка квалифицированных рабочих рук. Однако наибольшим препятствием являются цены на энергоресурсы, а потому, полагает Гёссль, дискуссии по поводу снижения тарифа на электричество не даст ощутимых результатов. По его мнению, целесообразнее было бы добиться снижения налогов на электроэнергию, что, в свою очередь, позволит снизить нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса.