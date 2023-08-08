Британское издание: В ВСУ заявили о создании вокруг Киева «самой мощной в мире» системы ПВО

Украине удалось создать эффективную противовоздушную оборону, самая мощная система ПВО развернута в районе Киева. Об этом сообщает The Times.
Британская газета приводит высказывание неназванного подполковника из состава столичного командования ПВО ВСУ, который утверждает, что развернутая вокруг Киева противовоздушная оборона является "самой мощной в мире", несмотря на то, что в нее входят как советские, так и западные зенитные комплексы, зачастую не совместимые между собой. Однако, как утверждает украинский военный, это не недостаток, а достоинство созданной системы. По его словам, российские военные уже давно поняли, что по Киеву бить бесполезно, поэтому даже ракеты не тратят, потому что их все равно собьют.
В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система противовоздушной обороны в мире. И фактически на протяжении всей истории (...) Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену бессмысленно
- заявил подполковник.
Однако, не обошлось тут без ложки дегтя в бочке меда. Как оказалось, есть у этой "самой мощной в мире" системы ПВО и слабое место - боеприпасы. В этом компоненте Украина полностью зависит от поставок западных партнеров, впрочем, как и в остальных. И если США и Европа не увеличат поставки зенитных ракет, то эта самая система ПВО может и перестать быть "самой мощной".
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал размещение зенитных комплексов среди жилых зданий Киева и заявил, что такая практика будет продолжена, несмотря на угрозу падения ракет на гражданские объекты. По его словам, система ПВО создана с учетом ее эффективности, а расположенные среди домов ЗРК "затыкают дыры", делая ее непреодолимой для российских ракет и дронов.