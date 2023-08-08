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Британское издание: В ВСУ заявили о создании вокруг Киева «самой мощной в мире» системы ПВО

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Британское издание: В ВСУ заявили о создании вокруг Киева «самой мощной в мире» системы ПВО

Украине удалось создать эффективную противовоздушную оборону, самая мощная система ПВО развернута в районе Киева. Об этом сообщает The Times.


Британская газета приводит высказывание неназванного подполковника из состава столичного командования ПВО ВСУ, который утверждает, что развернутая вокруг Киева противовоздушная оборона является "самой мощной в мире", несмотря на то, что в нее входят как советские, так и западные зенитные комплексы, зачастую не совместимые между собой. Однако, как утверждает украинский военный, это не недостаток, а достоинство созданной системы. По его словам, российские военные уже давно поняли, что по Киеву бить бесполезно, поэтому даже ракеты не тратят, потому что их все равно собьют.

В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система противовоздушной обороны в мире. И фактически на протяжении всей истории (...) Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену бессмысленно

- заявил подполковник.

Однако, не обошлось тут без ложки дегтя в бочке меда. Как оказалось, есть у этой "самой мощной в мире" системы ПВО и слабое место - боеприпасы. В этом компоненте Украина полностью зависит от поставок западных партнеров, впрочем, как и в остальных. И если США и Европа не увеличат поставки зенитных ракет, то эта самая система ПВО может и перестать быть "самой мощной".

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал размещение зенитных комплексов среди жилых зданий Киева и заявил, что такая практика будет продолжена, несмотря на угрозу падения ракет на гражданские объекты. По его словам, система ПВО создана с учетом ее эффективности, а расположенные среди домов ЗРК "затыкают дыры", делая ее непреодолимой для российских ракет и дронов.
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40 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:24
    +8
    "создание" самой "мощной" ПВО на Украине началось еще с Кличко , именно он у себя в твиттере и телеге сбивал 15 "калибров" из 10 , потом его славные традиции продолжил спикер ВВС Украины Игнат!!!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:45
      +3
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      "создание" самой "мощной" ПВО на Украине началось еще с Кличко

      Вспомнился военный парад в столице одного из "трибалтийских тигров" (в интернетах есть, смотреть обязательно (!) с официальным дикторским сопровождением - так смешнее)
      А вот появляются наши мощные военно-морские силы...
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 14:15
        +4
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        "создание" самой "мощной" ПВО на Украине началось еще с Кличко

        Вспомнился военный парад в столице одного из "трибалтийских тигров" (в интернетах есть, смотреть обязательно (!) с официальным дикторским сопровождением - так смешнее)
        А вот появляются наши мощные военно-морские силы...

        Блин?! Вы о том "знаменитом" параде в Латвии, который должен был затмить советский парад Победы 1945 года? laughing
        Помним, там в тему (ПВО) был пролет или пробег ВВС:

        Говорят они уже прикрывают небо над Киевом... yes
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 14:09
      -2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      именно он у себя в твиттере и телеге сбивал 15 "калибров" из 10 , потом его славные традиции продолжил спикер ВВС Украины

      Они не законодатели моды сбивать 10 из 20, она родом из Сирии.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:31
        +1
        Видели мы самое мощное ПВО в мире, когда батарея Патриотов не могла отбиться от одного Калибра или Кинжала.
      2. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 14:32
        -1
        И сказала Украина –
        Мне теперь Россия враг,
        У меня в руках дубина -
        Надо мной ЖБшный флаг…
        Пусть меня Москва боится –
        Я страшна не по годам…
        Если что-то вдруг случится,
        По зубам России дам …
        И пусть флот РФ страшится
        Мой "москитный" храбрый флот,
        А коль будем в море биться
        Мой москитный всех порвет,
        Если нужно, то взорву я
        Запорожскую АЭС,
        А на то, что потом будет,
        Буду я смотреть с небес…
        Так что, русские сдавайтесь-
        Поднимайте руки вверх,
        И вот так не улыбайтесь…
        Прекратить ехидный смех!!!
      3. frruc
        frruc Сегодня, 14:40
        0
        Юрий Игнат признал размещение зенитных комплексов среди жилых зданий Киева

        Мирным жителям только остается собраться и тикать в более безопасные места, лучше за город.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:25
      +1
      Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французские Crotale. Россияне поняли, что биться головой о стену бессмысленно
      Конечно, самые-самые...
      Их же прикрывают супергерои: с американской стороны Капитан Америка и Супермен, с немецкой Тевтонский Гений, а от французов сам Д'Артаньян пожаловал! Если почитать рекламные буклеты, то так оно и выглядит... wink

      Вспоминается анекдот:

      Вышли на дуэль Д'Артаньян и Илья Муромец.
      Д'Артаньян говорит Портосу: "Возьми мел и нарисуй у него на груди крест - именно туда я вонзю свою шпагу!"
      А Илья тут говорит: "Алеша, обсыпь этого юношу мелом, да дай-ка мне мою любимую палицу!"
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 13:26
    +3
    Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку lol
    Курам на смех
    если США и Европа не увеличат поставки зенитных ракет, то эта самая система ПВО может и перестать быть "самой мощной"
    Скоропортищиеся продук? Ну так и смысл бить по киеву, если пво и сама собой протухнет lol
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:27
    +3
    Давеча один, как всегда, не названный полковник из куева гутарил бритским СМИ, что усе "Кинжалы" сбили, а этого не могут даже янки, Блинкин сетовал. Во как. Теперь этот перец, уже правда подпол.... В углу стоит Израиль и нервно курит со своим "Куполом". Как-то так.
  4. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 13:28
    +1
    Пора пройти экзамен на непроницаемость
    1. rosomaha
      rosomaha Сегодня, 13:38
      0
      не экзамен, а показательную порку...спец удары по этим системам ПВО с документацией посредством спутн снимков
    2. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    +3
    В ВСУ заявили о создании вокруг Киева «самой мощной в мире» системы ПВО
    При этом периодически в Киеве почему-то взрывы звучат. Да и "Пэтриот" наши обнулили именно в Киеве. Как-то не скромно по отношению к американцам и евреям, которые считают свою ПВО именно такой.
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 13:48
      -7
      Цитата: rotmistr60
      Да и "Пэтриот" наши обнулили именно в Киеве.

      Пруфы на это правда на уровне "мамой кланус!". Ничего хотя бы отдалённо напоминающего спутниковый снимок с уничтоженным "Пэтриотом" пока никто не показал.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:01
        +3
        Цитата: Barmaglot_07
        Ничего хотя бы отдалённо напоминающего спутниковый снимок с уничтоженным "Пэтриотом" пока никто не показал.

        Как и фото, уничтоженного "Пэтриотом" "Кинжала". Но есть хорошее видео, когда по позиции "Пэтриота" очень хорошо прилетает и там явно не обошлось без серьезных повреждений
      2. Leontrotsky
        Leontrotsky Сегодня, 14:18
        +2
        Снимки снимками, а сами амеры признали, что его чинить пришлось. Значит факт попадания, судя по всему, был.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 14:10
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Как-то не скромно по отношению к американцам и евреям

      А евреи тут причём? В Киеве израильских систем нет.
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 13:30
    +1
    И не может пока патриотик сбить кинжал, не можа laughing
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 13:41
      +1
      Да операторов банально нет. На той сьемке понятно что комплекс в авторежиме работал и палил тупо во все. Про какую самую мощЬную они втирают. у противоракет даже 3 итерации заявленная скорость цели не более 5км/с. Они скады обычные неманеврирующие раз через раз сбивают. Да кинжал движется в плазменном облаке и цель очень контрастная - но тем не менее маневрирующая.... а патриот - у него кинитическое поражение, в отличии от большинства наших. Это как напороться на иголку в стоге сена
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 14:20
        -1
        Цитата: Enceladus
        скорость цели не более 5км/с

        А многие инженеры утверждают, что кинжал тормозит до 3.5к/с в плотных слоях атмосферы на финальном участке. Официальных данных ведь нет по этому вопросу, поэтому все возможно.

        Цитата: Enceladus
        Они скады обычные неманеврирующие раз через раз сбивают.

        Это было 30 лет назад, с тех пор они прошли десятки обновлений и модернизаций. Так что ваше утверждение не совсем честное с точки зрения объективности.

        Цитата: Enceladus
        тем не менее маневрирующая

        Маневры на таких скоростях, это не кульбиты, как у Су-35, а лёгкие отклонения от курса на пару градусов.
        Чем выше скорость, тем выше поперечные перегрузки.

        Цитата: Enceladus
        а патриот - у него кинитическое поражение

        Вы перепутали с THAAD.
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:31
    +5
    В ВСУ заявили...

    Ну, чего здесь пересказывать каждый бред укробандерлогов и фашистов. Достаточно того, что знаем, что Черное море выкопали бандерлоги...
    1. megadeth
      megadeth Сегодня, 14:11
      0
      Черное море выкопали бандерлоги
      Да, да, да и шумеры из далёкого космоса их дети...
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:35
    +4
    Да видели мы эту мощь - 30 ракет "в белый свет как в копеечку" и потом прилетел наш бабах.
  9. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:44
    +1
    Жители Израиля наверно сильно удивлены
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:53
      0
      Ну, абсолютно логично же, гешефт то натовский.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:44
    +1
    Британская газета приводит высказывание неназванного подполковника...
    к этому относится как к высказываниям английских ученых?
  11. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:02
    0
    Украине удалось создать эффективную противовоздушную оборону, самая мощная система ПВО развернута в районе Киева. Об этом сообщает The Times.
    После такого заявления, вспомнился диалог из фильма "В бой идут одни старики". Если этот диалог отредактировать под эту новость:
    — Макарыч, The Times сообщает, что Украине удалось создать эффективную противовоздушную оборону в районе Киева.
    — В The Times все малахольные.
    laughing
  12. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:03
    0
    Украине удалось создать эффективную противовоздушную оборону, самая мощная система ПВО развернута в районе Киева. Об этом сообщает The Times.

    Challenge accepted :)
  13. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:04
    0
    "самой мощной в мире",
    ....во попёрло спикера...да в принципе...по ходу пакет помощи прибыл с наркотой..там в хунтярии сейчас всех спикиров, дриперов, керолв шпилит не по детски...поди уже Крым взяли и КЧФ замочили
  14. Клон
    Клон Сегодня, 14:04
    0
    Ндааа...пациенты психиатрических клиник выпущены на улицу, где попадают в руки военкоматовских работников, которые присваивают офицерские звания бывшим хворым и направляют их в войска... Бред? Ну, судя по выступлениям субъектов из "самой мощной в мире системы ПВО" , на Украине может быть все! Абсолютно все! А ежели к обозначенной самостийной мощи добавить "легендарную" бабку, которая банкой огурцов якобы сбила российский дрон, то и инопланетянам со своими летающими тарелками в Киеве делать нечего. laughing
  15. Rassamaha
    Rassamaha Сегодня, 14:08
    0
    является "самой мощной в мире", каждая лягушка свое болото хвалит laughing
  16. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:09
    -1
    ПВО создана с учётом её эффективности, а расположенные среди домов ЗРК "затыкают дыры", делая её непреодолимой для российских ракет и дронов

    ***

    ***
  17. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 14:10
    0
    будем посмотреть, как в куеве будут проходить прилеты КР и Геранек.....
    нашим надо бы на это заявление ответить залпом....лучше по банковой
  18. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:11
    0
    Британская газета приводит высказывание неназванного подполковника

    Ну точно как в старом анекдоте:
    И ты говори!

    Суда по новостям на Евроньюс, наши свидомых бьют. Потому что из всех новостей про украину только то, что "храбрые кураинцы" смогли разбить Чонгарский мост и тем самым нанесли Российской армии значительный и т.д. и т.п.
    p.s. Евроновости а-ля украина надо воспринимать с точностью до наоборот. Если наши бьют - то там молчок или какая-нибудь ерунда. Если наших бьют - то "панфары" по-полной. Олександра Вакулинчук (Александра Вакулина, когда ведет не украинские новости), которая ведет этот раздел "аш светится"
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:24
      0
      смогли разбить Чонгарский мост
      ..то есть дырку в нём проделать, а не уничтожить.....це зрада зрадная..с Хрустальным мостом такая же история...как ездили по нём так и ездят...напряг только в досмотре. автотранспорта, что создаёт многокилометровые очереди
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:15
    +1
    Британская газета приводит высказывание неназванного подполковника из состава столичного командования ПВО ВСУ, который утверждает
    . Прикольно wink
    Один утверждает, другие подхватывают его бред...
    В общем, они нашли друг друга fool
  20. knn54
    knn54 Сегодня, 14:22
    0
    -Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французские Crotale...
    Забыли добавить бабушку с банкой огурцов.
  21. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:22
    0
    "российские военные уже давно поняли, что по Киеву бить бесполезно, поэтому даже ракеты не тратят"///
    ----
    Это верно. Ракетные налеты на Киев прекратились с момента массовой атаки на позиции Пэтриотов.
    Шахедами/Геранями еще достают, ракетами - нет.
  22. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:27
    0
    Британское издание: В ВСУ заявили о создании вокруг Киева «самой мощной в мире» системы ПВО

    Да, конечно...В мире, что стоит на трёх шматах сала и четверти горилки...
  23. Rage66
    Rage66 Сегодня, 14:42
    0
    В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система противовоздушной обороны в мире

    32 ракеты и $96.000.000 в пустоту за 2 минуты - это действительно самая мощная ПВО в мире. hi