100 рублей за доллар – без паники, это не девальвация

О самом насущном

О самом неприятном

О том, что могло бы радовать

И о самом тревожном

Только не подумайте, что таковым для авторов является курс доллара. Это, как мы не раз отмечали, величина зависимая, и в основном отнюдь не от объективных факторов. Всё-таки сколько рублей или долларов пустить в оборот и соответственно каким будет курс валют, решают вполне конкретные люди в реальных ведомствах.То, что нам от этого не легче, имеет какое-то значение только на выборах, но сейчас не об этом, а о рубле, который из нефтяного по всем признакам снова переводят в статус «деревянного». Вряд ли это заговор, люди из ЦБ РФ просто делают то, что умеют и чему их учили на заре великих реформ.Доллар нескромно устремился к отметке 100 по отношению к рублю. Сейчас он уже вырос до значений, каких не было с марта 2022 года. До конца августа почти наверняка, а может быть, и дольше, дорого рубля нам не видать, как своих ушей. Но вообще-то, и не очень надо.Это если, конечно, получится удержать на пристойном уровне рост цен, а если не выйдет, не мешать росту зарплат, а главное – пособий и пенсий. Главное, наконец-то отказаться от навязчивой ставки на экспорт нефти и прочих ресурсов и опереться на внутренний бизнес. Малый и средний.В конце концов, он не настолько беден, чтобы не обеспечить доходами хотя бы мирную часть бюджета. Пополнять военную, при любых раскладах на фронте, предстоит крупному бизнесу, это ему надо спасать всё, что было «заработано», уж точно в кавычках, за многие годы непосильным трудом.Ситуация с нефтью может быть как угодно непредсказуемой, рост цен, которого, скорее всего, добьётся Саудовская Аравия, сильно рублю не поможет. Но и это, опять же, не так важно. А от 100 рублей за доллар Центробанк в любом случае заставят отбиваться, тем более что есть чем. Но больших потерь на этом очень и очень не хотят.Потому в ЦБ и играют в «куплю – не куплю», словно в «съедобное – несъедобное», и не торопятся играть в высокую ставку. Оценка Банка России, по которой Россия в этом году лишится 30 % экспортных доходов, скорее всего, верная, но ею пользуются только как жупелом.Пугать нас не разучились, но кого теперь напугаешь 100 рублями за доллар? Год назад было страшно, сейчас нет. Хотя реальный приток валюты в страну и снизится до минимальных значений почти за 20 лет – до 250–270 млрд долларов.Однако экспертами, причём не российскими, а из Bloomberg Economics, не вчера подсчитано, что каждый рубль роста курса доллара приносит в российскую казну 100–120 млрд рублей дополнительных доходов. И девальвация, разумно ограниченная – это чуть ли не лучший способ решить все проблемы с бюджетным дефицитом.Напомним, что Чубайс, недобрая ему и не светлая память, будучи вице-премьером, использовал для этого ещё и инфляцию. Что называется, на опережение. И ведь помогало, но только вплоть до дефолта.Самое неприятное во всей этой ситуации – это тревожное ожидание роста цен. Неизбежного, даже если наши финансисты, сняв сливки с роста евро и доллара, отыграют по рублю назад.То есть укрепят его ровно настолько, чтобы успокоить общественное мнение. Как это уже было проделано весной 2022, а потом и осенью, хотя не так ярко и наглядно. Когда не было нужды получать похвалы, как из высоких кабинетов, так и от кураторов по ту сторону фронта.И пусть теперь нас сколько угодно за такие слова обвиняют в чём угодно. Как стояли на своём, считая, что независимость нашего ЦБ – это только для внутреннего употребления, так и будем считать. Каждый очередной кульбит родной валюты нас в этом только лишний раз убеждает.Стоит ли сейчас напоминать экономическую аксиому, что внутренний доход – это тоже доход? Стоит, хотя бы потому, что, к примеру, бензин при росте доллара упрямо дорожать не желает. Если и дорожает немного, то в рублях, но уж точно не в долларах. Посчитайте сами по курсу валют.Даже если 95-й АИ вдруг будет стоить 60 рублей за литр, то при нынешнем курсе это чуть больше 60 центов американских и чуть меньше евроцентов. Когда же цена литра была чуть выше 50 рублей, при курсе 80 «деревянных» за доллар это было больше всё тех же 60 центов.Отсюда вывод проще простого – товара много, спроса всё меньше. И так происходит не только с бензином, и не только с сезонными овощами и фруктами. Не в цене пока и хлеб, и многое из потребительской корзины.Но что особенно умиляет и вовсе не тревожит, так это падение цен на разного рода ширпотреб, начиная с одежды и обуви и вплоть до техники, словно весь этот отнюдь не остро необходимый хлам так и просится кому-то в руки.Чуть что не последних марок – будьте любезны, дешевеет уже не в долларах или евро, а в рублях. Поскольку спрос упал так, что и продавцам, и владельцам гигантских логистических центров, растущих как грибы рядом с крупными и не очень городами, мало не покажется.Спрос с окончанием сезона отпусков, если не случится чего-то экстраординарного, пострашнее падения курса рубля, восстановится, и тогда точно стоит ждать повышения цен. А «дешёвку», если и не раскупят, то с прилавков уберут совершенно точно.Но ведь помимо роста цен, от которого, похоже, не спрятаться, не скрыться, не может не тревожить то, что адекватного ответа на него не будет. Совершенно точно. Во всех тех секторах экономики, которые сейчас разогреты до предела военным заказом, повышения зарплат не будет, как говорится, априори.И так будет вовсе не из показного патриотизма, а потому, что не с чего. Самые разные правила игры, которые мы в России сами для себя установили, не позволяют казне развернуться к людям не задом. И Фонд национального благосостояния предназначен, по сути, для чего угодно, только не для поддержания этого самого благосостояния.И уже не спросишь ни с кого, почему деньги в стране есть, но не про нашу с вами честь? И аргумент вроде того, что нам сейчас не дают нормально зарабатывать на ресурсах, опровергаемый вообще-то на раз, всё одно повторяют на манер какой-то мантры.Итак, под 100 рублей, и не дай бог, ещё выше по курсу, доллар не подскакивал с марта 2022. Потом курс вернулся чуть ли не к 60–65 рублям за «зелёный» и 70 за евро. Но тогда положение дел для обратного отката рубля было намного более благоприятным, чем сейчас.Тогда у России было всё, или почти всё. И резервы, и отсутствие больших долгов, и торговый баланс на зависть миру. И наши банки за бугром, и наше присутствие в SWIFT, как бы его не игнорировали, и только первые демонстративные санкции Запада.Раньше здорово помогал налоговый период, когда и обладателям валюты нужны были рубли. Теперь же рублей у всех, кто большие налоги платит, хоть отбавляй, и сами знаете почему. Хотя пополнению казны не извне, а изнутри, о чём мы уже напомнили выше, это только помогает.Сейчас нам говорят, что с продажами нефти всё у нас хорошо, чуть ли не прекрасно, только вот выручка валютная запаздывает. А может, и хорошо, что запаздывает, потом уже не по такому задранному курсу возвращать придётся.Экспортёрам кое-какие убытки, но простым же гражданам от этого только польза, пусть и без особой видимой прибыли.