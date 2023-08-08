Глава PGZ подтвердил участие польских механиков в ремонте украинских САУ Krab непосредственно у линии фронта

САУ Krab, воюющие на украинском фронте, ремонтируются нашими механиками в непосредственном контакте с линией фронта. Мы также обучили около 100 украинских военных, чтобы они могли самостоятельно выполнять базовые ремонтно-сервисные работы

Наши мобильные бригады имеют возможность выполнять простые ремонты в полевых условиях непосредственно у линии фронта, так и более серьезные поломки на заводах Украины, где ремонтируется техника, поврежденная в результате боевых действий

Польша оперативно восстанавливает переданные Украине самоходные гаубицы Krab собственного производства, так как специальные ремонтные бригады работают непосредственно у линии соприкосновения. Об этом заявил директор Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек.Польша создала специальные ремонтные бригады, в состав которых входят польские же механики, имеющие большой опыт проведения ремонтных работ в полевых условиях, а также ранее участвовавшие в зарубежных миссиях польской армии. На сегодняшний день эти самые механики работают на территории Украины, прямо рядом с линией фронта, что позволяет ВСУ оперативно восстанавливать дефицитные САУ. Кроме того, в бригады входят и украинские военные, прошедшие специальную подготовку.- заявил Хвалек.О создании специального дочернего предприятия в составе PGZ, которое будет работать на территории Украины, было объявлено в мае этого года. Названо оно было PGZ Service Orel, за прошедшие месяцы польские механики широко развернулись на Украине. Они не только участвуют в полевых ремонтах, но и работают на украинских предприятиях.- добавил глава PGZ.