Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава PGZ подтвердил участие польских механиков в ремонте украинских САУ Krab непосредственно у линии фронта

16
Глава PGZ подтвердил участие польских механиков в ремонте украинских САУ Krab непосредственно у линии фронта

Польша оперативно восстанавливает переданные Украине самоходные гаубицы Krab собственного производства, так как специальные ремонтные бригады работают непосредственно у линии соприкосновения. Об этом заявил директор Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек.


Польша создала специальные ремонтные бригады, в состав которых входят польские же механики, имеющие большой опыт проведения ремонтных работ в полевых условиях, а также ранее участвовавшие в зарубежных миссиях польской армии. На сегодняшний день эти самые механики работают на территории Украины, прямо рядом с линией фронта, что позволяет ВСУ оперативно восстанавливать дефицитные САУ. Кроме того, в бригады входят и украинские военные, прошедшие специальную подготовку.

САУ Krab, воюющие на украинском фронте, ремонтируются нашими механиками в непосредственном контакте с линией фронта. Мы также обучили около 100 украинских военных, чтобы они могли самостоятельно выполнять базовые ремонтно-сервисные работы

- заявил Хвалек.

О создании специального дочернего предприятия в составе PGZ, которое будет работать на территории Украины, было объявлено в мае этого года. Названо оно было PGZ Service Orel, за прошедшие месяцы польские механики широко развернулись на Украине. Они не только участвуют в полевых ремонтах, но и работают на украинских предприятиях.

Наши мобильные бригады имеют возможность выполнять простые ремонты в полевых условиях непосредственно у линии фронта, так и более серьезные поломки на заводах Украины, где ремонтируется техника, поврежденная в результате боевых действий

- добавил глава PGZ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 13:44
    +1
    На основе опыта в СВО польша начала разрабатывать САУ Rak Czerwony good lol эксклюзив для всу
  2. Роман_
    Роман_ Сегодня, 13:47
    +3
    Так познакомьте этих псов смердячих с демократическими кассетными компонентами.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 13:47
    +3
    Осталось найти ... где гнездятся этим самые "заводы на территории Украины" ... чтобы накрыть и заводы и механиков ... )
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:57
      +1
      САУ Krab, воюющие на украинском фронте, ремонтируются нашими механиками в непосредственном контакте с линией фронта.
      Какие смелые ! Даже комаров не боятся ! lol
    2. guest
      guest Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: Sith
      чтобы накрыть и заводы и механиков ... )

      Очень хорошая и правильная идея, но у меня имеются сомнения, что наше руководство осмелится тронуть "партнёров".
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 14:42
      0
      -Павел:Осталось найти..
      dlaczego my...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:47
    0
    Я так понимаю, что пшекских механиков дома на военных кладбищах не хоронят, только на общих погостах.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 13:50
    +3
    Откуда это в Польше взялись механики с "опытом в полевых условиях" ? Боевых действий поляки в последние 78 лет не вели. Просто ремонтников спецов со своих предприятий на Украину направляют.
    Ну ничего, Ланцеты обеспечат их работой.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:15
      -3
      Поляки воевали в составе НАТО и в Ираке, и в Афганистане.
      В Ираке в 2003 - весьма интенсивно.
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 14:18
      0
      Причем особенно "успешно" причем по большей части ошибками командования, что привело при отходах на построенные рубежи к разделению группировок и окружению
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: monetam
      Ну ничего, Ланцеты обеспечат их работой.
      ремонтные бригады работают непосредственно у линии соприкосновения

      Вопрос к Нарышкину. Давай Глонасс! Может и УПАБы дотянутся?
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 14:04
    +1
    Что и следовало ожидать. Если на поле боя есть польская пехота, польские танкисты и артиллеристы, то должны появиться и польские "ремонтники".
  7. Sith
    Sith Сегодня, 14:15
    0
    Цитата: monetam
    Откуда это в Польше взялись механики с "опытом в полевых условиях" ? Боевых действий поляки в последние 78 лет не вели. Просто ремонтников спецов со своих предприятий на Украину направляют.
    Ну ничего, Ланцеты обеспечат их работой.

    Ещё интереснее вопрос ... что может и экипажи на таких дорогих САУ польские ... из отомотавших на них польских военных
    Техника то очень не дешёвая
  8. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:16
    -2
    польские же механики, имеющие большой опыт проведения ремонтных работ в полевых условиях, а
    ...то есть , пьянка , гулянка , бабы, хлопчики....кстате конопля сейчас в зелёнке, шпилит нормально
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:27
    0
    Надо стараться добивать, чтобы эвакуировать на ремонт нечего было
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:27
    0
    Ну теперь надо искать места обитания этих "специалистов" из Польши.