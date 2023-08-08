Я действительно верю, что сейчас может показаться, что мы движемся к серьезному кризису, мы движемся к крупному насилию и конфликтам. Я верю, что власти ЭКОВАС найдут выход из этого

Я горжусь парнями из ЧВК «Вагнер». Только от мысли о них США признают правительство, которое еще вчера не признавали, лишь бы не встретить в стране ЧВК «Вагнер».

Американский телеканал CNN сообщает, что захватившие в результате госпереворота власть в Нигере военные перебрасывают дополнительные силы в столицу для защиты от возможной иностранной интервенции. В воскресенье лидер нигерийского переворота полковник ВВС Амаду Абдрахман выступил с видеообращением, в котором заявил о закрытии воздушного пространства страны в ответ на ультиматум лидеров Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), потребовавших вернуть к власти свергнутого президента Мохаммеда Базума.По данным телеканала, колонна из сорока пикапов с военными в ночь с воскресенья на понедельник прибыла из других частей страны в Ниамей (столица Нигера), чтобы подготовиться к возможному сражению. Переброска войск произошла через несколько часов после истечения срока ультиматума ЭКОВАС.При этом лидеры ЭКОВАС утверждают, что продолжат искать дипломатические способы решения кризиса в Нигере, но в случае отстутвия успеха готовы к военному вмешательству с целью возврата к власти «демократически избранного» президента. Блок намерен провести еще одно заседание по ситуации в четверг.— заявила лидер западноафриканского экономического союза и бывший президент Либерии Э.Джонсон-Серлиф.Несмотря на свои богатые ресурсы, Нигер остается одной из беднейших стран мира. Многие нигерцы, особенно молодое поколение, по-прежнему считают Францию имперской державой, ответственной за преобладающий уровень бедности в их стране. Те, кто поддерживает новое военное правительство, рассматривают его правление как возможность дипломатически дистанцироваться от французского влияния.Поддержку взявшим в свои руки власть в Нигере военным в противостоянии Франции, США и подконтрольным им странам западной Африки уже выразили власти соседних Мали и Буркина-Фасо. В совместном заявлении на прошлой неделе они заявили, что будут рассматривать любое военное вмешательство в Нигере как «акт войны» против всех трех стран. В ЭКОВАС выражают опасения, что ситуация в Нигере может иметь «эффект домино» в соседних государствах, где также могут произойти перевороты и свержение «демократических» правителей, на самом деле, ставленников западных неоколонизаторов.На Западе всерьез полагают, что очередной всплеск борьбы за независимость на Африканском континенте спровоцирован и активно поддерживается Москвой. Более того, министерство иностранных дел Франции заявило, что ЧВК «Вагнер» поддерживала связь с лидерами переворота в Нигере. Телеканал CNN утверждает, что куратор российской частной военной компании Евгений Пригожин якобы ведет переговоры с захватившими власть в стране военными об оказании помощи в защите от интервенции.По информации некоторых СМИ, США могут признать новую власть в Нигере, но только если они не пригласят в свою страну ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин, комментируя эту информацию, написал в своем-телеграм-канале: