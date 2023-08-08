Военное обозрение
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Американский телеканал утверждает, что ЧВК «Вагнер» готова оказать военную поддержку новым властям Нигера

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Американский телеканал утверждает, что ЧВК «Вагнер» готова оказать военную поддержку новым властям Нигера

Американский телеканал CNN сообщает, что захватившие в результате госпереворота власть в Нигере военные перебрасывают дополнительные силы в столицу для защиты от возможной иностранной интервенции. В воскресенье лидер нигерийского переворота полковник ВВС Амаду Абдрахман выступил с видеообращением, в котором заявил о закрытии воздушного пространства страны в ответ на ультиматум лидеров Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), потребовавших вернуть к власти свергнутого президента Мохаммеда Базума.


По данным телеканала, колонна из сорока пикапов с военными в ночь с воскресенья на понедельник прибыла из других частей страны в Ниамей (столица Нигера), чтобы подготовиться к возможному сражению. Переброска войск произошла через несколько часов после истечения срока ультиматума ЭКОВАС.

При этом лидеры ЭКОВАС утверждают, что продолжат искать дипломатические способы решения кризиса в Нигере, но в случае отстутвия успеха готовы к военному вмешательству с целью возврата к власти «демократически избранного» президента. Блок намерен провести еще одно заседание по ситуации в четверг.

Я действительно верю, что сейчас может показаться, что мы движемся к серьезному кризису, мы движемся к крупному насилию и конфликтам. Я верю, что власти ЭКОВАС найдут выход из этого

— заявила лидер западноафриканского экономического союза и бывший президент Либерии Э.Джонсон-Серлиф.

Несмотря на свои богатые ресурсы, Нигер остается одной из беднейших стран мира. Многие нигерцы, особенно молодое поколение, по-прежнему считают Францию имперской державой, ответственной за преобладающий уровень бедности в их стране. Те, кто поддерживает новое военное правительство, рассматривают его правление как возможность дипломатически дистанцироваться от французского влияния.

Поддержку взявшим в свои руки власть в Нигере военным в противостоянии Франции, США и подконтрольным им странам западной Африки уже выразили власти соседних Мали и Буркина-Фасо. В совместном заявлении на прошлой неделе они заявили, что будут рассматривать любое военное вмешательство в Нигере как «акт войны» против всех трех стран. В ЭКОВАС выражают опасения, что ситуация в Нигере может иметь «эффект домино» в соседних государствах, где также могут произойти перевороты и свержение «демократических» правителей, на самом деле, ставленников западных неоколонизаторов.

На Западе всерьез полагают, что очередной всплеск борьбы за независимость на Африканском континенте спровоцирован и активно поддерживается Москвой. Более того, министерство иностранных дел Франции заявило, что ЧВК «Вагнер» поддерживала связь с лидерами переворота в Нигере. Телеканал CNN утверждает, что куратор российской частной военной компании Евгений Пригожин якобы ведет переговоры с захватившими власть в стране военными об оказании помощи в защите от интервенции.

По информации некоторых СМИ, США могут признать новую власть в Нигере, но только если они не пригласят в свою страну ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин, комментируя эту информацию, написал в своем-телеграм-канале:

Я горжусь парнями из ЧВК «Вагнер». Только от мысли о них США признают правительство, которое еще вчера не признавали, лишь бы не встретить в стране ЧВК «Вагнер».
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Евгения Пригожина
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:07
    +3
    Лично я в этом нисколько не сомневаюсь."Если звезды зажигают,значит это кому то нужно"#В.Маяковский
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 15:33
      +2
      -США МОГУТ признать новую власть в Нигере, но только если они не пригласят в свою страну ЧВК «Вагнер».
      Знаем цену этому слову из уст янкесов.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:46
        +2
        Цитата: knn54
        -США МОГУТ признать новую власть в Нигере, но только если они не пригласят в свою страну ЧВК «Вагнер».
        Знаем цену этому слову из уст янкесов.

        Нужно делать наоборот сказанному США. США - империя лжи.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:16
          0
          лидер нигерийского переворота полковник ВВС

          Сами не замечаем, как ведется на западные заголовки событий в Нигере.
          Не переворот, а демократическая революция народа Нигера под управлением патриотических офицеров против коррумпированной власти.
          А, то если на Украине майдан, и против России, то это выражение воли народа, а если в Африке против интересов США, то это переворот.
          А, вот дулю не видели!?
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:09
    +2
    Американский телеканал утверждает, что ЧВК «Вагнер» готова оказать военную поддержку новым властям Нигера

    Обеспокоились за французские интересы?
    А и пусть едут поддерживают, если хотят...Не ваша американская забота...
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 15:09
    -8
    Только от мысли о них США признают правительство, которое еще вчера не признавали, лишь бы не встретить в стране ЧВК «Вагнер».
    Последняя встреча Вагнера с ВС США закончилась полным разгромом, без потерь ВС США.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:31
      +1
      Цитата: Trapp1st
      Последняя встреча Вагнера с ВС США закончилась полным разгромом, без потерь ВС США.

      В каком месте там была встреча Вагнера и ВС США ? Вы хоть залепуху грамотно напишите .................
      Утром 8 февраля пресс-служба штаба операции «Inherent Resolve» сообщила, что международная коалиция во главе с США нанесла авиационный удар по сирийским проправительственным формированиям после того, как те 7 февраля совершили «акт агрессии» — «инициировали неспровоцированное нападение на штаб „Сирийских демократических сил“ (СДС)»
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:37
        0
        https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC

        https://www.currenttime.tv/a/29250808.html
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 16:20
          0
          Цитата: Trapp1st
          https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC

          https://www.currenttime.tv/a/29250808.html

          Ага, западная Википедия, это объективный и правдивый источник?
          Не смешите. Ни с какими силами США Вагнера не встречались в бою.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:14
    +2
    Наши транспортники наверное "гуманитарку" привезли, для крепкого угощения. Посмотрим на гостеприимство местных и назойливость "гостей".
  5. valera75
    valera75 Сегодня, 15:20
    +5
    Цитата: Trapp1st
    Последняя встреча Вагнера с ВС США закончилась полным разгромом, без потерь ВС США.

    А почему?Потому что Вагнера должны были поддержать с воздуха но этого кто то не сделал.
    1. Юрий Т.
      Юрий Т. Сегодня, 16:16
      +2
      Я бы сказал несколько по иному. Этот "кто-то" их просто подставил, а потом- предал.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:20
      0
      А почему?Потому что Вагнера должны были поддержать с воздуха
      А сейчас кто их будет поддерживать, знаменитые и непобедимые ВВС Нигера?
  6. Слон
    Слон Сегодня, 15:21
    +3
    Повстанцам давно надо было западного ставленника Базума осудить трибуналом и сразу же расстрелять, чтобы избежать дальнейших спекуляций и ультиматумов со стороны неоколонизаторов и их союзников
    1. Юрий_Я
      Юрий_Я Сегодня, 15:37
      +1
      Не думаю, может лучше публичное раскаяние и отказ от власти (Базума), хотя и это мерикосов не остановит, будут гнуть свою дерьмократическую линию
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:25
    +6
    Американский телеканал утверждает, что ЧВК «Вагнер» готова оказать военную поддержку новым властям Нигера
    это личное дели нигерчан и вагнеровцев, а матрасов ни кто не спрашивал
  8. guest
    guest Сегодня, 15:32
    +1
    ЧВК «Вагнер» готова оказать военную поддержку новым властям Нигера

    Надеюсь так и будет.