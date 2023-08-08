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На Украине отмечается аномальное сокращение официального количества пенсионеров

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На Украине отмечается аномальное сокращение официального количества пенсионеров

На подконтрольных киевскому режиму территориях отмечается аномальное сокращение официального количество граждан, получающих пенсию. По данным Пенсионного фонда Украины, за второй квартал текущего года число пенсионеров стало меньше на 140 тысяч человек, что лишь вдвое меньше сокращения количества пенсионеров, зафиксированного за весь период проведения спецоперации на Украине.


Предположительно, аномальное значительное сокращение официально зарегистрированных в украинском Пенсионном фонде пенсионеров обусловлено обновлением представленным в отчете ведомства данных о пенсионерах в вышедших из состава Украины и присоединившихся к Российской Федерации регионах: ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

До начала полномасштабного вооруженного конфликта на Украине ежегодное сокращение количества пенсионеров в этой стране в среднем составляло около 2%. Сумма пенсионных выплат, получаемых более 30% украинских пенсионеров, составляет менее 3 тысяч гривен (менее 8 тысяч рублей).

Также сообщается, что, стремясь максимально сократить расходы бюджета, украинское правительство подало на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому предполагается лишить выплат пенсионеров, эвакуировавшихся за границы Украины, а также проживающих на неподконтрольных Киеву территориях.

Украинские власти предлагают пенсионерам, не проживающим по месту прописки, каждые полгода проходить верификацию в своем отделении Пенсионного фонда Украины. В противном случае пенсионные выплаты будут приостановлены.

Снижение количества пенсионеров на Украине лишний раз свидетельствует о значительном падении общей численности населения в этой стране.
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20 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:56
    +2
    А може дидуль просто в захистники забрили?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:04
      +2
      вряд ли , ключевая фраза
      стремясь максимально сократить расходы бюджета,
      ...и ещё хохма
      на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому предполагается лишить выплат пенсионеров, эвакуировавшихся за границы Украины, а также проживающих на неподконтрольных Киеву территориях.
      ..дык им ни когда и не выплачивали ещё при потрохе
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: Nexcom
      А може дидуль просто в захистники забрили?

      Скорее всего, без вопросов... request
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:28
      +4
      Цитата: Nexcom
      А може дидуль просто в захистники забрили?

      А может старики в первую очередь умирают? От нервов, невозможности получить мед.помощь, низкие пенсии, когда не знаешь, хлеба купить или за газ заплатить? (((
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:59
    +3
    Отвергнув все, что связано с Россией,
    Историю свою переписав,
    Вы расписались в собственном бессилье,
    Своих же граждан мнение поправ...
    Вы, не спросив у них, их потащили
    Туда на запад, в сторону ЕС...
    И даже тех, что не согласны были,
    Силком поволокли в страну «Чудес»...
    Забыв сказать, что по пути не кормят,
    И на халяву денег не дают,
    Да разве кто сейчас об этом помнит...?
    Да и захочешь вспомнить - не дадут...
    Ну, как там европейские зарплаты...?
    Жирующий в ЕС пенсионер...?
    Вас даже не берут, ребята, в НАТО...
    Приводят всем вас как дурной пример...
    Коррупцию наверно победили...?
    Чтобы страна спокойно жить могла...
    На Банковой смеялись и шутили,
    Пока , увы, страна не померла...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:01
      +8
      Украм давно пора носить на рукаве белые повязки "хильфиков". В ВОВ были такие - помошники вермахта. Ну а сейчас они - помошники НАТО.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:00
    +2
    Просто Украина - це Европа. И пенсионеры по старой европейской традиции поехали путешествовать по миру. Ну что такое полгода отсутствия на Украине? Даже кругосветку нормальную не уложишь в этот срок
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:04
    +3
    А что, они с 2014 г. на Донбассе пенсии выплачивали? Нет ответ конечно очевиден, но все таки! Почти 9 лет не платили, а закон только сейчас принять хотят, что узаконить грабеж?.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:05
    +1
    Украинские власти предлагают пенсионерам, не проживающим по месту прописки, каждые полгода проходить верификацию

    Теперь им придётся раз в полгода приезжать из Польши отмечаться.)))
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: Румaтa
      Украинские власти предлагают пенсионерам, не проживающим по месту прописки, каждые полгода проходить верификацию

      Теперь им придётся раз в полгода приезжать из Польши отмечаться.)))

      Знакомые до СВО выехали из Украины к дочери в Россию . Пенсионеры . Хорошие пенсии . Заработаны . Всё , нет у них пенсий . Как бы есть , но получить не могут . .. Обобрали до нитки укро власти ..
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:07
    +1
    Просто людоедский режим там у них.Не то что у нас.Почти все пенсионеры могут поехать на Кипр,в Турцию,рыбов там покормить в аквариумах..Пенсия,растет ежегодно,продолжительность жизни,чувствуется забота правительства и президента..А там ,капец как.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:22
      +5
      У меня теще далеко за 80, своему сыну она помогает уже на 2 машину, в этот раз иномарку, а так да, вполне могла себе позволить поездку на Кипр, вот только здоровья хватает на прополку и полив огорода, и да, любимое занятие - морковку прорежать. По осени по грибы... Живет на Урале. Как-то так. Не завидую, горжусь!
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 15:20
    +1
    Пенсионно-могилизационный фонд украины
  8. RoninO
    RoninO Сегодня, 15:25
    +1
    Стариков не стало ... Когда они о будущих детях подумают ? Представляю эту уже настоящую демографическую пропасть ...
  9. V.B.
    V.B. Сегодня, 15:29
    -2
    https://t.me/borisenkoD/13504 а вот как в Киеве во время войны отдыхают. Война у народа простого идёт.Верховный некомандующий заботится о своих дорогих партнёрах и социально близких. Налёты сюда не возможны.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:35
    +1
    Пенсионный фонд Украины еще не весь разворован ? Количество пенсионеров на Украине сокращается не по воле Бога ,а по воле властей . Не буду писать каким образом вдруг пенсионный фонд отказывается платить пенсии ,но там собственно ничего делать не надо ,достаточно выехать не туда и привет пенсия
  11. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 15:40
    0
    Есть два критерия оценки данной новости: 1 - они дураки, а мы умные ( и этим всё сказано); 2 - давайте сравним а что у нас, с нашими любимыми пенсионерами (после ковида и повышения выхода на пенсию.
    Так вот уверяю вас, уважаемые читатели и писатели этого нашего сайта, по по второй позиции мы никогда не увидим статистики (если только от "друзей"), а своей лет так через 50, и то вряд ли......
  12. A2AD
    A2AD Сегодня, 15:55
    -1
    Украине и украинству хана по любому. Если верить оон и обсе там минус 14 лямов за время сво. Таким макаром скоро они будут так же как вымиpaты. Территория галиции и народу с гулькин нос. Ну и поделом им. Такие же фашисты.
  13. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:00
    0
    Украинские власти предлагают пенсионерам, не проживающим по месту прописки, каждые полгода проходить верификацию в своем отделении Пенсионного фонда Украины. В противном случае пенсионные выплаты будут приостановлены. Скоты !
    То есть украсть у людей заработанную ими пенсию ! Какая разница где живёт человек . Если он заработал пенсионные выплаты в определённом государстве . Плати . Я знаю в Феодосии пару . Он немец ( ФРГ ) она наша . Живут у нас в России . Пенсию немец получает исправно . Россия ему нравиться ,
  14. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 16:04
    +3
    Цитата: GO-TO-GO-TO-GO
    2 - давайте сравним а что у нас, с нашими любимыми пенсионерами (после ковида и повышения выхода на пенсию.

    Сейчас Ваз за это заминусуют, адепты секты Шапиро (девичья фамилия Соловьева- фейкомета).
    Это он выгнал из студии, профессора Н.Кричевского, осудившего пенсионный геноцид в РФ.