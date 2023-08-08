На Украине отмечается аномальное сокращение официального количества пенсионеров

На подконтрольных киевскому режиму территориях отмечается аномальное сокращение официального количество граждан, получающих пенсию. По данным Пенсионного фонда Украины, за второй квартал текущего года число пенсионеров стало меньше на 140 тысяч человек, что лишь вдвое меньше сокращения количества пенсионеров, зафиксированного за весь период проведения спецоперации на Украине.Предположительно, аномальное значительное сокращение официально зарегистрированных в украинском Пенсионном фонде пенсионеров обусловлено обновлением представленным в отчете ведомства данных о пенсионерах в вышедших из состава Украины и присоединившихся к Российской Федерации регионах: ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.До начала полномасштабного вооруженного конфликта на Украине ежегодное сокращение количества пенсионеров в этой стране в среднем составляло около 2%. Сумма пенсионных выплат, получаемых более 30% украинских пенсионеров, составляет менее 3 тысяч гривен (менее 8 тысяч рублей).Также сообщается, что, стремясь максимально сократить расходы бюджета, украинское правительство подало на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому предполагается лишить выплат пенсионеров, эвакуировавшихся за границы Украины, а также проживающих на неподконтрольных Киеву территориях.Украинские власти предлагают пенсионерам, не проживающим по месту прописки, каждые полгода проходить верификацию в своем отделении Пенсионного фонда Украины. В противном случае пенсионные выплаты будут приостановлены.Снижение количества пенсионеров на Украине лишний раз свидетельствует о значительном падении общей численности населения в этой стране.