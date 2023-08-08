Депутат Верховной рады: Сотни миллионов гривен продолжают тратиться на тендеры для ЗАЭС, которая Украиной не контролируется.

Украина долгие годы имела репутацию если не самой, то одной из самых коррумпированных стран Европы. И даже если бы не разразился нынешний конфликт, вряд ли в ближайшие десятилетия ее приняли бы в ЕС из-за такого положения дел с коррупцией.Очередным доказательством того, что даже на фоне вооруженного конфликта с Россией мало что изменилось, является ситуация вокруг огромных сумм, якобы выделяемых на Запорожскую АЭС. Напомним, что эта станция находится под российским контролем с самого начала СВО.По словам народного депутата Украины Ярослава Железняка, оператор атомных станций Украины государственная компания «Энергоатом» продолжает проводить тендеры для АЭС в Запорожье на сотни миллионов гривен, несмотря на то что станция давно уже не контролируется Киевом.Если верить данным Prozorro (украинская электронная система публичных закупок), то после начала конфликта было объявлено тендеров на 566 миллионов гривен для Запорожской АЭС. Так, например, 210 млн грн. якобы потрачено на организацию персонала АЭС, 28 млн - на услуги по охране от пожаров, 12,5 млн - на проведение госэкспертизы документации и т.п.Очевидно, что эти деньги были потрачены не по назначению, если, конечно, в Киеве не решили их передавать России для нужд ЗАЭС...