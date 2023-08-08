Минобороны: Российские войска продвинулись в Харьковской области, заняв более выгодные позиции

Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, подразделениям "Западной" группировки войск удалось выбить противника с занимаемых позиций и продвинуться в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Согласно информации военного ведомства, штурмовые подразделения группировки "Запад" российских войск продолжили наступление широким фронтом, сумев выбить ВСУ и занять "более выгодные" позиции в районе Ольшана Двуреченского района Харьковской области, несмотря на отчаянное сопротивление врага. Противник предпринял девять атак, бросив в бой штурмовиков из состава 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовское и Синьковка, все они были отражены. Кроме того, наши накрыли ВСУ в районах Двуречная, Петропавловка, Крахмальное и Купянск. Общие потери противника за сутки составили: до 110 всушников и две гаубицы.
На Красно-Лиманском ВСУ предприняли три контратаки силами подразделений 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад ВСУ в районах Новоегоровка, Житловка и Терны. Наши все атаки отбили, заодно и отработали авиацией и артиллерией по скоплениям живой силы и техники противника в районах Нововодяное, Червонопоповка и Червоная Диброва. Потери ВСУ: до 80 всушников, две ББМ, РСЗО "Град" и гаубица.
На Донецком противник бросил в бой штурмовые группы 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Наши войска отразили 18 атак в районах Артемовск, Клещеевка и Зайцево, прорывов допущено не было. Одновременно российская авиация и артиллерия накрыла скопления живой силы и техники 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных Курдюмовка и Северск. Всего уничтожено до 210 украинских военных, один танк, четыре боевые машины пехоты и три гаубицы.
На Южно-Донецком ВСУ силами штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ходили в атаку три раза и все три раза откатывались обратно, неся потери. Основные боевые действия велись в районах Никольское и Урожайное. В районе Старомайорское и Приютное наши нанесли удары по живой силе и технике 31-й механизированной бригады, 110-й, 128-й бригад ТРО. Потери ВСУ: до 125 всушников, восемь ББМ и две гаубицы.
На Запорожском направлении в районах Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка накрыты подразделения 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено до 110 украинских военных, один танк, пять ББМ и пять гаубиц, включая САУ Krab и "Пион". На Херсонском направлении пресечены попытки форсирования Днепра, противник потерял до 50 человек личного состава и три гаубицы. Д-20.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица" в районе Красноармейска, а также уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, Чернещина и Нескучное.