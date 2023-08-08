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Американский журналист: западное оружие бесполезно для ВСУ

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Американский журналист: западное оружие бесполезно для ВСУ

Западное оружие бесполезно для ВСУ. Они не поможет им достичь поставленных Киевом целей – возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины.


Об этом в своём канале заявил радиоведущий из США Гарланд Никсон.

Он отмечает, что угрозы киевского режима силой вернуть Донбасс и Крымский полуостров оказались пустыми обещаниями. И уже во всем мире поняли, что этого не случится ни сейчас, ни впоследствии. Никсон считает, что украинские власти потерпят поражение в конфликте с Россией, такая судьба для них неминуема.

Американский журналист заявил, что контрнаступление ВСУ бесперспективно, оно уже потерпело неудачу.

Они пошли прямо в челюсти российской обороны, и их пережевали

- так видит он ситуацию, сложившуюся сегодня на передовой.

По словам журналиста из США, успехи Вооруженных сил РФ очевидны, их сложно не заметить. Никсон считает, что российский Военно-морской флот и его боевая авиация – одни из самых лучших в мире. В то же время у Киева фактически нет ни того, ни другого.

По мнению радиоведущего, усилия администрации Зеленского, стремящейся заполучить от Запада истребители F-16, напрасны, так как эти самолеты не способны изменить ситуацию на передовой.

Весь мир смотрит на вас и говорит: «Ну, тут уже все кончено»

- утверждает Никсон.

Спецоперация на Украине продолжается уже 531-й день. На данный момент признаков скорого завершения конфликта не наблюдается.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:49
    +1
    Когда Запад начнёт называть Зелю провальным руководителем и политиком ? Ждем-с.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:59
      0
      На одном фанатизме войну не выиграешь,даже с современным оружием. Доказано историей.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:50
    -1
    Американский журналист: западное оружие бесполезно для ВСУ
    Что за пессемизм.... стакан наполовину полон!. recourse Еще 19268 ведер и золотой ключик ваш, сомнительно.... request посмертно гарантировано.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:52
    0
    Вот. Вы удивлялись как хвалили ПВО Киева англичане. Какой роскошный подгон для флотов на Чёрном и Каспийских морях. Вы в лучших в мире по версии этого эксперта.
  4. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 14:52
    +2
    Hello you!, do you all live under a rock? Journalism is death.!!
    You can't trust nobody
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 14:55
    -1
    Никсон считает, что российский Военно-морской флот и его боевая авиация – одни из самых лучших в мире.


    Ну насчет ВМФ я бы может и поспорил, но наверное американскому радиоведущему виднее? У него видимо инфы больше.


    А я сегодня уже прочитал примерно такое же мнение от Клинцевича, что наше качественное военное превосходство это наша главная и фактически единственная надежда:

    https://www.politnavigator.net/ustupaem-zapadu-v-100-raz-ehks-senator-opravdyvaet-sderzhannost-rf-v-svo.html
    ...председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич...

    Мы смотрим немножко вперед, потому что не Украина нас сегодня интересует. Экономические возможности коллективного Запада, военно-технические, они превышают в 100 раз нас. Мы можем сегодня быть и оказать сопротивление только качественным порядком, военно-техническим преимуществом, сдерживающим фактором, который они понимают – те, кто владеют ситуацией. В остальном нам эту ситуацию не выдержать
    1. V.B.
      V.B. Сегодня, 15:14
      0
      Клинцевич- по профессии замполит. Так,что к ю апелировать смысла нет. Рот закрыл и место работы убрано. Нигде и никогда не работал, а имущества нажил. Его собственность- вот,что должно заинтересовать следственные органы.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:05
    +1
    Ох уж эти журналисты-эксперты...
    "Frankfurter Rundschau" пишет сегодня:
    "Теперь, спустя два месяца после начала украинского контрнаступления, военный эксперт Кристиан Меллинг из Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) видит реальные шансы на успех Украины.
    По словам Мёллинга, наступление продвигается «медленно, но верно». По его словам, на западе существовало ложное ожидание, что украинские войска смогут продвинуться к Азовскому морю в очень короткие сроки. «Это было невозможно, потому что Запад не поставил достаточного количества необходимого оружия»".
    Вывод, как обычно, срочно поставить больше, больше вооружения.
    Особенно ракет большей дальности! И тогда, вот она, победа Украины.
    Оголтелая, истериеская накачка в немецких средствах массовой информации продолжается.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: Fachmann
      Оголтелая, истериеская накачка в немецких средствах массовой информации продолжается.

      Что приказал хозяин, то и глаголят и так по всем странам Евросоюза, хотя сейчас многие стараются молчать, особенно мелкие.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:11
    -1
    Американский журналист: западное оружие бесполезно для ВСУ

    Вам опыт ВМВ не интересен? Именно в ней (и ещё раньше) было доказано, что против России бесполезно любое западное оружие.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:19
      0
      Вам опыт ВМВ не интересен?
      Им этот опыт был интересен когда был СССР, причем тут Россия.
      Именно в ней (и ещё раньше) было доказано, что против России бесполезно любое западное оружие.
      Ливонская война (1558-1583)
      Русско-шведская война (1610-1617)
      Крымская война (1853-1856)
      Русско-японская война (1904-1905)
      Первая мировая (1914-1918)
      Совершенно не уверен что список окончательный...
  8. guest
    guest Сегодня, 15:36
    0
    западное оружие бесполезно для ВСУ

    Ну почему, наших солдат да и особенно мирных оно убивает и в этом главная польза для Украины и её западных хозяев.
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:43
    0
    Бесполезного оружия не бывает. Бесполезны руки растущие из задницы и одна извилина от ношения фуражки.
    Планы НАТО и Украины понятны, пройти ближайшие 100 км до Азовского моря и Крыма. Мы крепко держим оборону.
    А когда мы пойдём вперёд на 100-200 км? Это примерно освобождение всей Левобережной Украины. Кто у нас маршал наступления, или генерал-полковник победы? Что так запугал Залужный наших генералов? soldier