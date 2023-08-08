Западное оружие бесполезно для ВСУ. Они не поможет им достичь поставленных Киевом целей – возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины.
Об этом в своём канале заявил радиоведущий из США Гарланд Никсон.
Он отмечает, что угрозы киевского режима силой вернуть Донбасс и Крымский полуостров оказались пустыми обещаниями. И уже во всем мире поняли, что этого не случится ни сейчас, ни впоследствии. Никсон считает, что украинские власти потерпят поражение в конфликте с Россией, такая судьба для них неминуема.
Американский журналист заявил, что контрнаступление ВСУ бесперспективно, оно уже потерпело неудачу.
Они пошли прямо в челюсти российской обороны, и их пережевали
- так видит он ситуацию, сложившуюся сегодня на передовой.
По словам журналиста из США, успехи Вооруженных сил РФ очевидны, их сложно не заметить. Никсон считает, что российский Военно-морской флот и его боевая авиация – одни из самых лучших в мире. В то же время у Киева фактически нет ни того, ни другого.
По мнению радиоведущего, усилия администрации Зеленского, стремящейся заполучить от Запада истребители F-16, напрасны, так как эти самолеты не способны изменить ситуацию на передовой.
Весь мир смотрит на вас и говорит: «Ну, тут уже все кончено»
- утверждает Никсон.
Спецоперация на Украине продолжается уже 531-й день. На данный момент признаков скорого завершения конфликта не наблюдается.