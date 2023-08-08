Тегеран предостерёг Вашингтон от попыток захвата своих нефтяных танкеров

Наша страна способна отомстить и пресечь любые злодеяния США, в том числе захват кораблей ВМС Ирана

Иран предупредил США о возможных последствиях в случае захвата иранских нефтяных танкеров. Об этом заявил пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамазан Шериф в беседе с официальным информагентством Исламской Республики (ИРНА).– сказал представитель КСИР.В то же время стоит отметить, что Соединённые Штаты периодически конфискуют иранские танкеры с сырой нефтью, что происходит ввиду санкций, наложенных на Исламскую Республику Иран (ИРИ) в одностороннем порядке. Вашингтон затем продаёт «чёрное золото» с этих судов с молотка. Тегеран же, в свою очередь, препятствует их движению в Персидском заливе, поскольку такие действия являются его ответной и вынужденной мерой на нарушение этими самыми танкерами правил международного судоходства в этой морской зоне.Напомним, что в американских СМИ ещё на прошлой неделе появилась информация о готовности Пентагона разместить на кораблях вооружённых матросов и морских пехотинцев. Реакция ВМC КСИР не заставила себя долго ждать: как добавили там, арсенал ВМС страны будет пополнен различными типами ракет дальностью от 300 до 1 тыс км.Накануне Центральное командование ВС США сообщило о прибытии на Ближний Восток 26-й экспедиционной оперативной группы корпуса морской пехоты, насчитывающей около 3 тыс военных. Судя по всему? Штаты, таким образом, рассчитывают обеспечить надлежащую защиту нефтяных танкеров от их «захвата» иранскими силовиками.