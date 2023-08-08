В СБУ заявили о попытке российских специалистов взломать электронную систему планирования операций ВСУ

Современная война – это не только пушки, танки и ракеты. Противостояние также происходит в киберпространстве, где враждующие стороны не просто могут раздобыть важную информацию, но и в целом сорвать операцию оппонента.
На Западе с относительно недавнего времени существует такое понятие, как сетецентрическая война, где участники боевых действий объединены информационной сетью, благодаря чему достигается инфокоммуникационное превосходство.
Но, что, если в такую сеть проникнет противник? Подобный маневр без преувеличения может сыграть стратегическое значение, так как практически все планы оппонента будут в одночасье раскрыты.
Именно такую попытку проникновения в электронную систему планирования операций ВСУ недавно попытались осуществить российские специалисты. По крайней мере об этом заявляют в СБУ.
Специалисты в области кибербезопасности в украинской спецслужбе сообщили, что им удалось обнаружить 10 программ-шпионов, которые должны были использоваться для «выуживания» информации о перемещениях, техническом обеспечении, местах дислокации, а также действиях различных подразделений ВСУ.
Как утверждают представители СБУ, для распространения вышеупомянутых вирусов в системе, ВС РФ якобы использовали захваченные у украинских военных планшеты.
Стоит напомнить, что осенью прошлого года российские хакеры взломали систему «Дельта». Эта информационная система, как сообщалось, является американской разработкой и предназначена для сбора сведений о передвижении, дислокации и вооружении ВС РФ в режиме реальном времени с помощью различных средств объективного контроля.