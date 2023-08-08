Военное обозрение
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В сети опубликованы кадры с быстроходной траншейной машиной ВСУ советского производства

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В сети опубликованы кадры с быстроходной траншейной машиной ВСУ советского производства

Украинская армия точно заслужила право на внесение в Книгу рекордов Гиннесса по разнообразию вооружений и военной техники, используемой ВСУ в противостоянии с Россией. Есть у них и пулеметы Максим образца позапрошлого века, и советские орудия, и самые современные артиллерийские, ракетные и противовоздушные системы, бронетехника натовского образца. Все дело идет к тому, что и американские истребители появятся.


На этот раз в кадр попала инженерная техника, а именно быстроходная траншейная машина (БТМ), доставшаяся украинцам в наследство со времен Советского Союза. Траншейная машина БТМ-3 использовалась в СССР в инженерных войсках в семидесятых годах и явно снята с консервации. Несмотря на возраст, она неплохо и сейчас выполняет свои задачи. Инженерная машина БТМ-3 на базе тягача АТ-Т способна в зависимости от заданной глубины траншеи и прочности грунта создавать траншеи длиной от 270 до 810 метров в час. Глубина создаваемых траншей составляет до 1,5 метров при ширине до 1,1 метра. Транспортная скорость машины во время работы достигает 36 км/ч.



В последнее время в западной прессе все чаще стали появляться публикации, в которых утверждается, что с учетом провального контрнаступления украинское командование решило отказаться от натовской тактики атак крупными механизированными группами и все больше склоняется к переходу в оборону. Тем более, что осенняя распутица не за горами, а наступление в период дождей будет сопряжено с большими проблемами в использовании и так изрядно подрастерянной в ходе провальных штурмов обороны ВС РФ бронетехники.

Вот теперь и сгодится траншеекопатель, созданный советскими военными инженерами еще в пятидесятые годы прошлого века. Здесь десоветизировать, почему-то, не захотели... Впрочем, вряд ли в машинном парке ВСУ есть достаточное количество БТМ, чтобы быстро создать серьезные укрепленные линии обороны даже на отдельных участках фронта. К тому же во время работы техники раритетное транспортное спецсредство станет легкой добычей для средств поражения ВС РФ, особенно с учетом наличия креста на дверце. Так что выбрасывать саперные лопатки украинским воякам точно не стоит.

Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/БТМ-3
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:37
    +3
    На БАТ похоже, в войсках такие были в инженерно-саперных батальонах, только это землеройка.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:57
      +4
      Так их в Харькове и делали.Досталась же убыткам наследие более развитой цивилизации
      1. 224ВП_МО_РФ
        224ВП_МО_РФ Сегодня, 16:12
        -3
        как и "убыткам" по эту сторону тоже советское наследие досталось, практически ничего сами не делаем, дикари, по сравнению с советским народом
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 15:42
    +3
    А ещё им чудесно получится братские траншеи копать на украинских кладбищах.

    А вобще техника, наверное, классная. Жаль, что во времена моей службы у нас такой не было. Я не настолько древний, что старше её. Просто в горы её не затащишь туда, куда мы ногами дотопаем. А дальше - чем глубже копаешь, тем дольше живёшь.
  3. JD1979
    JD1979 Сегодня, 15:43
    +3
    Украинская армия точно заслужила право на внесение в Книгу рекордов Гиннесса по разнообразию вооружений и военной техники, используемой ВСУ в противостоянии с Россией.

    Если отбросить морально-этическую строну, Украина стала, по воле киевских и их хозяев, испытательным полигоном для двух противоборствующих лагерей для проверки своего оружия и выработки тактики для потенциального прямого столкновения.
    В последнее время в западной прессе все чаще стали появляться публикации, в которых утверждается, что с учетом провального контрнаступления украинское командование решило отказаться от натовской тактики атак крупными механизированными группами и все больше склоняется к переходу в оборону.

    Натовцы как раз во всех своих конфликтах действовали достаточно мелкими подразделениями, по сравнению с конфликтами от ВМВ и до 70 годов прошлого века. Но к настоящему времени практика показала, что если у противника есть адекватная разведка и большое количество артиллерии и авиации, то даже такие небольшие соединения очень хорошо накрываются еще на этапе сосредоточения или выдвижения. Поэтому и перешли к уже совсем "мелким" - несколько коробок и немного пехоты.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: JD1979
      Украина стала, по воле киевских и их хозяев, испытательным полигоном для двух противоборствующих лагерей для проверки своего оружия и выработки тактики для потенциального прямого столкновения

      Во-во-во... проблески. А то находятся таланты, что бесперечь тут ноют на заданную тему:

      Цитата: Солдатов В.
      А когда мы пойдём вперёд на 100-200 км? Это примерно освобождение всей Левобережной Украины. Кто у нас маршал наступления, или генерал-полковник победы?

      Тьфу, прости, Госс.. request
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 16:19
        0
        Можете плеваться в госдеп сколько угодно, но реальность это не изменит: чем больше времени будет у ВСУ для возведения оборонительных сооружений, тем больше потом людей и вооружений придется потерять в "прямом столкновении": они не цураются не только советских БТМ - гребут всю доступную технику (экскаваторы, краны, грейдеры, ... ) в результате чего Авдеевки и Марьинки превращаются в сплошные укрепрайоны, а их население - в заложников...
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:54
      0
      "Поэтому и перешли к уже совсем "мелким" - несколько коробок и немного пехоты"///
      ---
      Так воюют вагнеровцы, так стали воевать и ВСУ.
      И рос.армия (судя по фоткам с дронов) воюет точно так же.
      Это отнюдь не "мясные штурмы" , как это пытаются представить, а разумная современная тактика, сокращающая потери.
      При этом важна разведка и координация с дронов в реальном времени.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:55
    +1
    И как они посмели взять советский образец техники и пользоваться им ? Он же не западный. Бандера не одобрит
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 16:14
      -1
      как и вс рф использует советскую технику, ильин, солженицин, романов не одобрят
  5. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 16:08
    -2
    Очередная "бесполезная" калоша времен СССР ( так говорит Сам!)