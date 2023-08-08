Британский журналист, главный редактор издания Middle East Eye Дэвид Херст призвал Запад, где в настоящее время нередко звучит критика в адрес российского лидера Владимира Путина, также начать реалистично относиться к Украине и к соотношению сил на территории этой страны.
Херст подчеркнул, что на Западе практически не исследуется историческое заявление Путина о начале денацификации на Украине. Британский журналист отметил, что согласно историческим реалиям, на которые предпочитают не обращать внимание на Западе, объявленный на Украине одним из ключевых героев Степан Бандера был украинским радикальным националистом, тесно сотрудничавшим с нацистской Германией во время вторжения вермахта в СССР. Бандеровцы, в частности, причастны к массовым убийствам еврейского населения, в результате которых погибли более 120 тысяч польских евреев. На Западе эти факты абсолютно не исследуются.
Британский журналист также напомнил, что сотрудничавший с немецкими нацистами Бандера в настоящее время является героем для ряда ультраправых группировок, вошедших в состав украинской армии. Такие подразделения, как "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ), повсеместно используют откровенно нацистскую символику, о чем также сообщало американское издание The New York Times. Однако, этот факт предпочитают "не замечать" на Западе.
Херст отметил, что, выступая с осуждением проведения Россией спецоперации на Украине, на Западе упорно отказываются говорить о том, что значительная часть украинских сил, украинского общества отрицает холокост.
Для справки: Степан Бандера - главарь террористической организации времён Второй мировой войны. Структура эта внесена в список экстремистских и запрещена в РФ.