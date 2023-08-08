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Британский журналист: Запад осуждает действия России на Украине, но не говорит об отрицании холокоста значительной частью украинского общества

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Британский журналист: Запад осуждает действия России на Украине, но не говорит об отрицании холокоста значительной частью украинского общества

Британский журналист, главный редактор издания Middle East Eye Дэвид Херст призвал Запад, где в настоящее время нередко звучит критика в адрес российского лидера Владимира Путина, также начать реалистично относиться к Украине и к соотношению сил на территории этой страны.


Херст подчеркнул, что на Западе практически не исследуется историческое заявление Путина о начале денацификации на Украине. Британский журналист отметил, что согласно историческим реалиям, на которые предпочитают не обращать внимание на Западе, объявленный на Украине одним из ключевых героев Степан Бандера был украинским радикальным националистом, тесно сотрудничавшим с нацистской Германией во время вторжения вермахта в СССР. Бандеровцы, в частности, причастны к массовым убийствам еврейского населения, в результате которых погибли более 120 тысяч польских евреев. На Западе эти факты абсолютно не исследуются.

Британский журналист также напомнил, что сотрудничавший с немецкими нацистами Бандера в настоящее время является героем для ряда ультраправых группировок, вошедших в состав украинской армии. Такие подразделения, как "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ), повсеместно используют откровенно нацистскую символику, о чем также сообщало американское издание The New York Times. Однако, этот факт предпочитают "не замечать" на Западе.

Херст отметил, что, выступая с осуждением проведения Россией спецоперации на Украине, на Западе упорно отказываются говорить о том, что значительная часть украинских сил, украинского общества отрицает холокост.

Для справки: Степан Бандера - главарь террористической организации времён Второй мировой войны. Структура эта внесена в список экстремистских и запрещена в РФ.
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14 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:38
    +3
    Огромной сектой стала Украина,
    Бандеры дух сегодня в ней живет
    В умах людей сидит слепая вера,
    Что он придет – порядок наведет…
    Евреев, москалей и инородцев
    Изгонит он с украинской земли,
    Всех кто не верит в Стёпку чудотворца,
    Сжечь как в Одессе ватников сожгли!!!
    Но не придет Бандера – не надейтесь…
    Ему в Аду гореть теперь всегда…
    Вы о себе давайте беспокойтесь –
    Бандере нет, а Украине да!!!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:06
      0
      В интернете легко можно найти фотографии, как зигует английская королева или как ее внук пришёл в клуб в фашистской форме. Англичане такие же фашисты, как Гитлер.
  2. guest
    guest Сегодня, 15:39
    +2
    Запад осуждает действия России на Украине, но не говорит об отрицании холокоста значительной частью украинского общества

    Да кого интересует уже этот холокост, даже в Израиле им на это давно наплевать и они с радостью выкрикивают нацистские лозунги.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 16:15
      0
      в Израиле им на это давно наплевать и они с радостью выкрикивают нацистские лозунги


      А приведите хотя бы один такой пример, пожалуйста.

      В Израиле есть закон №1187, по нему за отрицание, умаление, восхваление или одобрение деяний, совершенных при нацистском режиме дают до 5 лет.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:39
    +1
    А они до сих пор не поняли, что там воюют с укрофашизмом.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:48
    +3
    А этот брЮтанец не хочет вспомнить про сотрудничество британских и американских фирм с Гитлером?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:12
      0
      сотрудничество британских и американских фирм с Гитлером?
      Где Уго Юнкерс построил первый в мире цельнометаллический самолет?
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 16:24
      0
      Тогда ж придётся от Кока-Колы отказаться, а такого удара по европейским традициям ни один брют себе не может позволить! laughing
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:50
    +1
    Отрицание Холокоста в США не наказуемо. По местным юридическим меркам свободное выражение взглядов гражданами разрешается Первой поправкой к американской Конституции.Поэтому отрицание холокоста Украиной,по мнению США не наказуемо.А союзников у США много, а мнение США,для них главное. Голос Херста,голос вопиющего.
  6. Radikal
    Radikal Сегодня, 15:55
    +2
    Британский журналист: Запад осуждает действия России на Украине, но не говорит об отрицании холокоста значительной частью украинского общества
    А чего отрицать? Сами устроили под руководством Шикльгрубера, Геббельса, Гиммлера, Эйхмана, ну и прочих представителей этой нации, кроме того надо отметить еврейские финансово-промышленные группы США, и Европы, которые финансировали приход к власти Адольфа, однако об этом никто не говорит, молчат гадёныши. Зато про холокост любят потрендеть, словно других убитых граждан различных национальностей, в том числе русских и не было. Твари - только себя считают высшей расой, вот они и были авторами возникновения фашизма, и нацизма! Кого обвиняют? Сами всё придумали, а стрелки все время на кого-то переводят, сцуки... . Слов нет, одни междометия. И в РФ тут гадят во всех структурах уже 30 с лишним лет... . sad
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:56
    +1
    Израиль кстати тоже не осуждает никаких коллаборационистов, вообще никаких претензий к Стецько и прочим никогда не было
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 16:21
      0
      Израиль кстати тоже не осуждает никаких коллаборационистов, вообще никаких претензий к Стецько и прочим никогда не было


      https://www.mk.ru/politics/2016/09/28/skandal-mezhdu-izrailem-i-ukrainoy-nacionalistov-vzbudorazhili-obvineniya-v-kholokoste.html
      Скандал между Израилем и Украиной: националистов взбудоражили обвинения в холокосте

      ...президент Израиля Реувен Ривлин с трибуны Верховной рады обвинил украинских националистов из ОУН (запрещенная в РФ экстремистская организация) в соучастии в холокосте.
      ...отметил, что около 1,5 миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах… Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их, во многих случаях выдавали немцам… По мнению Ривлина, нельзя реабилитировать и прославлять антисемитов.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:02
    +2
    Британский журналист также напомнил, что сотрудничавший с немецкими нацистами Бандера в настоящее время является украинским героем, о чем также сообщало американское издание The New York Times. Однако, этот факт предпочитают "не замечать" на Западе.

    То что Бандера убивал польских евреев ,не вспоминают в Польше (так изредка вспоминает народ ,политики Польши в засос с Зе)),но и не особенно вспоминает Израиль и еще даже посылает помощь ВСУ , пусть медициной и продуктами,некоторым оборудованием и инструкторами , но все же КАК ТАК .
    Евреи помогают фашистам ?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:16
      0
      Просто у них общие хозяева с 1945 года