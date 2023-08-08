Военное обозрение
Войти Регистрация

В Чехии показали первый серийный учебно-боевой самолёт L-39NG для ВВС Вьетнама

5
В Чехии показали первый серийный учебно-боевой самолёт L-39NG для ВВС Вьетнама

Чешская компания AERO Vodochody начинает поставки новейших реактивных самолетов L-39NG Вьетнаму, накануне чехи показали первый самолет, предназначенный для этой страны. Причем самолет уже окрашен в цвета вьетнамских Военно-Воздушных сил и имеет серийный номер 2303.


О том, что Вьетнам закупил эскадрилью учебно-боевых самолетов L-39NG для собственных ВВС, сообщалось в феврале 2021 года. Согласно подписанному соглашению, чехи должны поставить Вьетнаму 12 УБС в течение 2023-2024 годов, причем первый самолет Ханой должен был получить еще в июле. Также в рамках соглашения чехи проведут обучение персонала, как лётного, так и наземного, поставят запчасти и оборудование для обучения и эксплуатации техники.

Стоит отметить, что Вьетнам исторически сотрудничает с чешским авиапроизводителем. В 70-х и 80-х годах прошлого века Ханой закупал у тогдашней Чехословакии самолеты Zlín Z-226, AERO AE 45 и L-39 Albatros. L-39NG (NG — next generation, новое поколение) является новейшей версией L-39 Albatros, совершившего первый полёт в 1968 году и производившегося для ВВС СССР и стран социалистического лагеря. Новый самолет получил композитное крыло и лишился дополнительных топливных баков, которые у базового Albatros располагались на законцовках крыла. Вместо советского реактивного двигателя АИ-25ТЛ на L-39NG поставили модернизированный американский FJ44-4M. Также на L-39NG установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование компании Genesys Aerosystems и индикатор на лобовом стекле Speel Praha. В общей сложности более половины узлов и агрегатов самолета заменено на новые.

Длина L-39NG составляет 12 метров, а размах крыла — 9,6 метра. Максимальная взлетная масса учебного самолета составляет 5,8 тонны. Он может развивать скорость до 775 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 2,6 тысячи километров. Самолет оснащен пятью точками подвески для различных типов оружия общей массой до 1,2 тонны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. JD1979
    JD1979 Сегодня, 15:54
    +1
    Хорошая парта для освоения реактивных самолетов курсантами. Дешевый и простой. Як-130 в этом плане абсолютно избыточен как "парта" и также ущербен как боевой.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 15:58
      0
      В данном случае фраза "зато свой" - прям к месту. Ни чешские, ни итальянские в ближайшем будущем у нас больше не появятся.
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 16:05
        +2
        Цитата: DMFalke
        В данном случае фраза "зато свой" - прям к месту. Ни чешские, ни итальянские в ближайшем будущем у нас больше не появятся.

        Да кто ж спорит, просто первый реактивный для обучения должен быть максимально простым и массовым. Их бы в таком случае можно было двигать и в гражданский сектор для обучения любителей. А там кто знает, может наличие бы таких пилотов очень сильно бы помогло при кадровом голоде в случае необходимости.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 16:13
          0
          У нас вполне себе летает частный но дешёвый СР-10. Думаю если срочно надо, то можно его брать.
          1. Minus
            Minus Сегодня, 16:28
            0
            Серийное производство самолёта намечалось осуществлять на АО «Смоленский авиационный завод» (входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»), вначале в 2018, а позднее перенесли на 2021 год.

            В ноябре 2022 года Генеральный директор КБ «Современные авиационные технологии» (САТ) Максим Миронов сообщил, что проект самолёта СР-10 заморожен[20]. Выпущенный в единственном экземпляре самолет находится на аэродроме Орешково в Калужской области.