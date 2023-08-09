Револьверная система сброса боеприпасов для БПЛА от КБП-71

Схема новых устройств сброса
Силами отечественных предприятий и инициативных групп разрабатываются и выпускаются разнообразные системы сброса боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов. При помощи таких устройств практически любой имеющийся БПЛА можно превратить в бомбардировщик с достаточно высокими боевыми характеристиками. Предлагаются разные конструкции средств сброса с различными возможностями. В частности, ведется разработка револьверной установки на 4-6 миниатюрных авиабомб.
Револьверный тип
В этом году группа специалистов в области беспилотной авиации, электроники и т.д. основала «КБ Приборостроения №71». Эта организация занимается проведением тематических исследований и разработкой БПЛА, а также дополнительных систем для них. В частности, уже созданы первые системы сброса боеприпасов, рассчитанные для применения на популярных воздушных платформах.
26 июля КБП-71 сообщило о разработке устройства сброса револьверного типа. К настоящему времени этот проект доведен до стадии испытаний и отработки макетных образцов. Организация-разработчик раскрыла основные особенности конструкции такой системы и некоторые расчетные характеристики. Кроме того, показали работу макетов и обозначили дальнейшие направления развития.
На данный момент речь идет об устройствах, предназначенных для монтажа на БПЛА вертолетного типа с грузоподъемностью до 3 кг. Устройство выполнено в виде трубы, внутри которой помещаются все основные детали и боеприпасы. По общей схеме выполнены системы сброса на 4 и на 6 ячеек.
7 августа информагентство RT со ссылкой на КБП-71 сообщило, что проект револьверной системы сброса уже прошел макетную стадию. Предприятие-разработчик изготовило несколько полноценных изделий этого типа и отправило их неназванному подразделению, задействованному в Спецоперации. Сообщается, что наши БПЛА впервые получают средства сброса револьверного типа.
Прототип устройства сброса на 4 ячейки, вид через окно для зарядки и сброса
В ближайшее время новая система пройдет испытания в рамках реальной эксплуатации и решения боевых задач. По результатам такой проверки конструкция может быть доработана и усовершенствована. Затем планируется начать серийное производство и поставки готовых устройств в войска.
Сроки проведения испытаний, последующей доводки и появления серийных образцов в войсках пока не уточняются. Однако можно заметить, что КБП-71 работает достаточно быстро, и проект в краткие сроки проходит все необходимые стадии. Это означает, что полноценное развертывание новых систем в армии может стартовать в пределах нескольких следующих месяцев.
Особенности конструкции
Револьверное устройство сброса для малых БПЛА не отличается особой сложностью, что упрощает процесс разработки, производство и последующую эксплуатацию. Использован минимум деталей, что повышает надежность во всех условия. Кроме того, предложенная конструкция совместима с разными платформами, допускает масштабирование и имеет иные преимущества.
Система сброса боеприпасов выполнена в трубчатом корпусе достаточного диаметра и длины. Габариты и масса этого изделия зависят от параметров совместимых «авиабомб». Снизу на корпусе предусматривается окно для загрузки и сброса боекомплекта. Снаружи присутствуют крепления для установки на носитель.
Внутри трубы-корпуса помещается ротор, отвечающий за перемещение и сброс нагрузки. В опубликованных материалах показаны два варианта этой детали. В первом случае на общей оси помещена пара обойм с вырезами круглой формы. Второй вариант представляет собой своего рода крыльчатку из сплошных пластин – они отвечают за удержание и перемещение боеприпасов. В обоих случаях ротор соединен с электромотором, имеющим дистанционное управление.
Другой опытный образец от КБП-71
Загрузка такого устройства производится путем последовательного размещения боеприпасов в роторе и поворота последнего на заданный угол. При этом «бомба» оказывается зафиксирована элементами ротора и/или корпуса. Проворачивая ротор, устройство осуществляет сброс боеприпасов.
На испытаниях сейчас находятся два варианта системы сброса под разные боеприпасы. Первая модификация несет четыре изделия калибром 40 мм. Второй вариант предназначается для 30-мм боеприпасов и имеет шесть ячеек. В качестве «авиабомб» предлагается использовать гранаты серии ВОГ или иные доступные образцы, доработанные для сброса с воздушных платформ. Также упоминается возможность применения устройства для распространения печатных агитационных материалов.
Технический потенциал
В целом новый проект системы сброса от КБП-71 представляет интерес и способен положительно повлиять на развитие отечественной беспилотной авиации. Предложенные устройства имеют очевидные преимущества, однако сначала требуется завершить испытания и доводку конструкции.
Одно из главных преимуществ револьверных систем от КБП-71 является сам факт их наличия. Насколько известно, отечественные коптеры пока не комплектуются такими средствами, а имеющиеся и используемые устройства сброса в известной мере ограничивают размеры боекомплекта. Появление и массовое распространение револьверных систем даст выбор и повысит гибкость применения БПЛА.
Предложенная конструкция отличается простотой и эффективностью. В ней отсутствуют сложные детали и компоненты, а вся работа сводится к повороту ротора по команде оператора. В то же время, некоторые проекты такого рода сталкивались с трудностями механического и иного характера. Если КБП-71 смогло справиться с такими проблемами, то его разработка выгодно отличается от других.
Устройства сброса боеприпасов для БПЛА "Орлан-10"
На данный момент КБП-71 работает над устройствами сброса только двух калибров для БПЛА с грузоподъемностью до 3 кг. В дальнейшем могут использовать потенциал конструкции и создать системы для более крупных боеприпасов и соответствующих носителей. По понятным причинам, разработка таких изделий не будет простой и потребует отдельной доводки конструкции.
Предложенная система сброса без каких-либо доработок может работать в двух режимах. С ее помощью можно выполнять одиночные сбросы боеприпасов на цели или применять весь боекомплект «очередью». Кроме того, при соответствующей доработке конструкции и средств управления, можно получить еще один режим. Револьверная конструкция позволяет сделать селективный выбор боеприпаса нужного типа.
Разработка и развитие
Таким образом, российская промышленность в лице крупных предприятий и небольших организаций продолжает разработку различных средств и систем в области беспилотной авиации. Регулярно сообщается о появлении тех или иных проектов БПЛА, а также вспомогательных средств для них. Кроме того, новые образцы с завидной регулярностью попадают в зону боевых действий и проходят полноценную проверку.
Достаточно давно на фронт начали поставляться различные устройства для сброса боеприпасов, устанавливаемые на БПЛА. Они хорошо показывают себя, что стимулирует разработку и выпуск новых изделий такого рода. Теперь, впервые в отечественной практике, в зону боевых действий попадает револьверная система сброса для беспилотников. Пока речь идет только об испытаниях в условиях реальной операции, но в ближайшем будущем может стартовать серийное производство и полноценные поставки.
Итог проекта КБП-71 пока до конца неясен. Однако уже понятно, что при помощи предлагаемых устройств можно будет улучшить боевые качества как отдельных БПЛА, так и беспилотной авиации в целом. А кроме того, при наличии массы разработок в области БПЛА и дополнительных средств, армия получает возможность наработать значительный опыт и сделать выбор в контексте дальнейшего развития.