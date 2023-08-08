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Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению безопасности президента Украины

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Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению безопасности президента Украины

Переводчица президента Украины по имени Анна (фамилия не называется) рассказала французской радиостанции Europe1 некоторые подробности того, как обеспечивается безопасность Владимира Зеленского. Тема возможного покушения на главу киевского режима стала активно обсуждаться в публичном пространстве после заявления СБУ о задержании жительницы Очакова, которая якобы собирала сведения о передвижении главы государства и была поймана с поличным во время передачи разведданных накануне поездки Зеленского в Николаевскую область.


Анна рассказала репортерам, что сопровождала украинского президента в нескольких поездках. По ее словам, при себе достаточно было иметь только паспорт и документ об аккредитации. Перед допуском к первому лицу государства переводчицу опрашивала служба охраны президента.

Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент

— сообщила Анна.

Между тем, полагают некоторые западные эксперты, Зеленский может быть как минимум отстранен от власти, а то и устранен физически в результате военного переворота. Такое мнение, в частности, высказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. По его словам, причиной свержения президента станет его ложь о том, что украинская ПВО способна создать «надежный щит» против ударов, наносимых по целям на Украине российскими военными.

Бывший аналитик ЦРУ отметил, что украинские военные, массово гибнущие на фронте, жители страны изрядно устали от лживых заявлений главы государства. На самом деле, подчеркнул Макговерн, у ВСУ нет средств ПВО, способных эффективно противостоять российской авиации и иным средствам поражения ВС РФ. Подобные заявления Зеленского, которые он делает в попытке добиться продолжения западной поддержки, не совпадают с реальностью, и вскоре его собственные люди могут пойти против него и устроить военный переворот.

Растет недовольство украинским президентом и среди его западных спонсоров, которые откровенно разочарованы провальным контрнаступлением ВСУ. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщает, что представители американских спецслужб уже даже не скрывают свое разочарование реальным положением дел на фронте, особенно с учетом громких заявлений главы Киевского режима, что в ходе наступления украинская армия чуть ли не в течение нескольких недель нанесет сокрушительное поражение ВС РФ и как минимум выйдет к побережью Азовского моря.

Еще один бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон вообще считает, что Зеленского ликвидируют американские спецслужбы. Он напомнил, что спецслужбы Соединенных Штатов часто ликвидируют своих марионеточных лидеров после того, как они перестают быть полезными для Вашингтона. Данная участь ждет и Зеленского, поскольку Запад недоволен провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины. По словам Джонсона, наиболее вероятным вариантом исхода будет взрыв в штаб-квартире украинского президента, который можно выдать за удар российской ракеты.
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23 комментария
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:58
    +8
    Хорошая тенденция. Уже перешли от принципиального вопроса - убьют или нет, к обсуждению некоторых деталей и более или менее удобных вариантов.

    В такой ситуации не убить Зеленского уже нельзя - зрители не поймут))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:07
      +7
      Это все напомигает историю с Вороньей Слободкой из романа Ильфа и Петрова...Коммуналка просто не могла не сгореть..
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 17:32
        +1
        Цитата: parabyd
        Хорошая тенденция. Уже перешли от принципиального вопроса - убьют или нет, к обсуждению некоторых деталей и более или менее удобных вариантов.

        В такой ситуации не убить Зеленского уже нельзя - зрители не поймут))

        Как только Вашингтон найдёт Зеле в Киеве замену, так спецслужбы США и Великобритании этого наркомана сами и взорвут! В крайнем случае удавят его шарфиком в ванной комнате или просто утопят в самой ванне с водой будто он купался и нечаянно в воде заснул. И т.п.
        Это обычная классика жанра у англосаксов при организации госпереворотов в других странах!

        Зеленский, наверняка, уже давно ищет себе двойника! Запирает двери на ночь в свою спальню. Заставляет прислугу самой пробовать приносимую ему еду. И т.п.
        Но ничего ему из этого не поможет! Его участь предрешена.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 17:00
    -1
    Опять сказки венского леса про переворот вна Украине. Ради чего? Заменить американского хозяина на российского? Так ведь с американским им лучше, хоть и умирать за это приходится.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 17:12
      +2
      Как только Вашингтон найдёт Зеле в Киеве змену, так спецслужбы США и Великобритании этого наркомана сами и взорвут! В крайнем случае удавят его шарфиком в ванной комнате или просто утопят в самой ванне с водой будто он купался и заснул.
      Это обычная классика жанра для госпереворотов в стиле у англосаксов!

      Зеленский, наверняка, уже давно ищет себе двойника! Запирает двери на ночь в свою спальню.
      Но ничего ему из этого не поможет! Его участь предрешена.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:28
        +2
        Цитата: Татьяна
        Зеленский, наверняка, уже давно ищет себе двойника!

        Тяжело найти для Зеленского двойника, ни один еврей на такое не подпишется, даже за большие деньги.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:34
      +1
      Цитата: Копчёный
      Опять сказки венского леса про переворот вна Украине. Ради чего?

      ради демократии
      Цитата: Копчёный
      Заменить американского хозяина на российского?

      а кто сказал что менять будут хозяина?!!!
      менять будут шавку
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 17:55
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Копчёный
        Заменить американского хозяина на российского?
        а кто сказал что менять будут хозяина?!!!
        менять будут шавку

        Вот именнно что "шавку"!
        А чтобы Зеля со своим украинским компроматом за пазухой на Хантера Байдена больше не "тявкал", огрызаясь, ни на США и ни на самого своего колониального ХОЗЯИНА - нынешнего президента США Джо Байдена!
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 17:44
      0
      Цитата: Копчёный
      Опять сказки венского леса про переворот вна Украине. Ради чего? Заменить американского хозяина на российского? Так ведь с американским им лучше, хоть и умирать за это приходится.

      Ха ! Так с американским хозяином хорошо одним, а умирать за это приходится другим !
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:00
    +1
    Такой заголовок и ни о чем. Интересно Ми-6 даст ЦРУ убрать зелю по тихому или пострелушки между собой учинят.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:30
      0
      Цитата: Uprun
      Интересно Ми-6 даст ЦРУ убрать зелю по тихому или пострелушки между собой учинят.

      Эти две службы, рука об руку работают, на одного хозяина (ясно что не на Чумадеда).
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:44
        +1
        Дело не в том, смерть щели должна быть геройской,, тихо сдохнуть не годится
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:00
    +1
    Злобный карлик цену себе набивает, думает о своём величии, а по факту он нафик никому не нужен, надоест спишут в один момент, и переводчицу не спросят :)
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:01
    +2
    Вообще то все эти мемуары-ни о чем.Конечно верхушку надо гасить наглухо.Но эти дела происходят в тишине.А не под хор взахлеб с разых сторон
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:47
      0
      Хор нужен, что бы "зрители" поверили , что тот кого назначили убивцем и есть таковой. Сериал готовят к развязке.
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 17:04
    +1
    Остается только надеяться, что российская оборона с вечера до утра будет проявлять особую бдительность.
    Снова будут беспилотники и ракеты. К сожалению.
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:07
    0
    Ну пистолетик уже подарили. Не воспользовался. Ну значит будет по другому wassat
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 18:00
      0
      Цитата: Enceladus
      Ну пистолетик уже подарили. Не воспользовался. Ну значит будет по другому wassat

      Так и Адольф Шикльгрубер пистолетиком тоже не воспользовался...
  8. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 17:10
    0
    Подготавливают общественность к устранению клоуна.
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:14
    +2
    Зеленский может не мучаться животом, а его "переводчица" может рассказывать любые сказки - Израиль обеспечивает неприкосновенность Зе.
    https://topwar.ru/210276-jeks-premer-izrailja-naftali-benet-rossijskij-prezident-obeschal-ne-ustranjat-zelenskogo.html
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 17:22
      +2
      Можно ли поверить в то, что какая-то переводчица раскрыла в СМИ секреты охраны президента, и при этом не лишилась ни свободы, ни работы, а система охраны осталась неизменной? Верится как-то слабо. Вывод: подобная "утечка информации" - всего лишь очередной элемент медийной кампании Зе, в которой он раскручивается как "важное и что-то решающее лицо". Зачем такая кампания? Ну так очевидно же: по факту ведь пустое место. laughing
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:27
    0
    Бывший аналитик ЦРУ отметил
    ............. жители страны изрядно устали от лживых заявлений главы государства.

    Так это можно сказать про многие страны. И про многих глав. Врут избирателям и глаз не дёргается.
    Байден, Джонсон, Судак, Маркони и другие не лучше
  11. Yrec
    Yrec Сегодня, 17:38
    0
    Будет лежать в одной могиле со Скрипалём.