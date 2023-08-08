Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент

Переводчица президента Украины по имени Анна (фамилия не называется) рассказала французской радиостанции Europe1 некоторые подробности того, как обеспечивается безопасность Владимира Зеленского. Тема возможного покушения на главу киевского режима стала активно обсуждаться в публичном пространстве после заявления СБУ о задержании жительницы Очакова, которая якобы собирала сведения о передвижении главы государства и была поймана с поличным во время передачи разведданных накануне поездки Зеленского в Николаевскую область.Анна рассказала репортерам, что сопровождала украинского президента в нескольких поездках. По ее словам, при себе достаточно было иметь только паспорт и документ об аккредитации. Перед допуском к первому лицу государства переводчицу опрашивала служба охраны президента.— сообщила Анна.Между тем, полагают некоторые западные эксперты, Зеленский может быть как минимум отстранен от власти, а то и устранен физически в результате военного переворота. Такое мнение, в частности, высказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. По его словам, причиной свержения президента станет его ложь о том, что украинская ПВО способна создать «надежный щит» против ударов, наносимых по целям на Украине российскими военными.Бывший аналитик ЦРУ отметил, что украинские военные, массово гибнущие на фронте, жители страны изрядно устали от лживых заявлений главы государства. На самом деле, подчеркнул Макговерн, у ВСУ нет средств ПВО, способных эффективно противостоять российской авиации и иным средствам поражения ВС РФ. Подобные заявления Зеленского, которые он делает в попытке добиться продолжения западной поддержки, не совпадают с реальностью, и вскоре его собственные люди могут пойти против него и устроить военный переворот.Растет недовольство украинским президентом и среди его западных спонсоров, которые откровенно разочарованы провальным контрнаступлением ВСУ. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщает, что представители американских спецслужб уже даже не скрывают свое разочарование реальным положением дел на фронте, особенно с учетом громких заявлений главы Киевского режима, что в ходе наступления украинская армия чуть ли не в течение нескольких недель нанесет сокрушительное поражение ВС РФ и как минимум выйдет к побережью Азовского моря.Еще один бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон вообще считает, что Зеленского ликвидируют американские спецслужбы. Он напомнил, что спецслужбы Соединенных Штатов часто ликвидируют своих марионеточных лидеров после того, как они перестают быть полезными для Вашингтона. Данная участь ждет и Зеленского, поскольку Запад недоволен провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины. По словам Джонсона, наиболее вероятным вариантом исхода будет взрыв в штаб-квартире украинского президента, который можно выдать за удар российской ракеты.