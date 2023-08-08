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Британия обвинила Иран в военных поставках России и ввела против него санкции

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Британия обвинила Иран в военных поставках России и ввела против него санкции

Лондон расширил список лиц и организаций, против которых вводятся санкционные ограничения из-за их поддержки российских Вооруженных сил. В частности, Британия обвинила Иран в военных поставках России и ввела против него очередные санкции.


Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

От британских санкций должны пострадать, согласно решению Лондона, иранский производитель беспилотной техники компания Paravar Pars и ряд подразделений, относящихся к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и занимающимися военно-техническими разработками. В расширенный перечень попали граждане и организации Ирана, а также некоторых других стран. В общей сложности к списку добавилось 19 пунктов.

Ограничительные антииранские меры персонально коснутся семерых членов совета директоров компании Paravar Pars, в том числе ее генерального директора Хосейна Шамсабади и президента Алирезы Тангсири.

Из российских компаний в список попали «СМТ АйЛогик», Stout и «ТестКомплект», специализирующиеся на разработке или импорте электроники.

Санкции подразумевают запрет на посещение Великобритании, оказание трастовых услуг и заморозку активов, если таковы окажутся в пределах досягаемости чиновников из Соединенного Королевства и государств, соблюдающих британские санкции.

О введении новых санкционных ограничений объявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он утверждает, что санкции направлены на ограничение доступа президента России Владимира Путина к иностранной военной технике.
Использованы фотографии:
Правительство Великобритании
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15 комментариев
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  1. radeon5000
    radeon5000 Сегодня, 16:39
    +6
    Когда же они от своего яда (санкций) и шовинизма с нацизмом сдохнут, хотелось бы поскорее!!!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:48
    +5
    Мелкобританцы прям пуп земли, возомнили себя властителями мира. Санкции туда, санкции сюда. Когда же мир научится и захочет жить без этих надменных "пэров и пэрух".
  3. Бледар
    Бледар Сегодня, 16:50
    +4
    Наглосаксы возомнили себя властителями мира
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:54
      +4
      Нет, они властители престижа, чем торгуют и чем гордятся. Вот сейчас те кто любили понты и покупали их престиж, за это огребают.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:17
      +1
      Вот смотрю я на фото этих лондонцев и понимаю.Метрополию захватили колонии.Причем бесповоротно...Типичные английские денди..
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 16:51
    +5
    Какая то страна с населением 67 млн, тявкает, что делать другим
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:54
    +2
    Недоумки, еще в отношении Ким Чен Ына объявите.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:04
    +2
    "Глобальный Запад" перестал видеть берега, заигрался с санкциями и сейчас просто рушит самою суть того мироустройства, которое создавал последние 70 лет.
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:04
    +2
    Напугали ежа голой ж.пой. Иран санкции уже не замечает.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:37
      0
      Надо уже помочь им ядрен батон сделать, и класть на васпов с прибором
  8. Gabriel_GB
    Gabriel_GB Сегодня, 17:04
    +2
    Quien se piensan que son estos piratas!?..cobardes..traicioneros y ladinos..ladrones y genocidas de primer orden ...eso son!! Hipócritas que se creen "dueños" del mundo..pronto recibirán su justo pago por tantos desastres mundiales que generan de la mano de su socio de fechorías los yankis.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:38
      0
      Пиши по-русски, не можешь - не пиши
      Тттттттть
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:13
    +3
    Самое хорошее в противосанкционной борьбе - лишить всех «граждан GB» российского происхождения права собственности в России. Национализировать прихватизированное...Пусть на Тауэрском мосту в Лондоне голым задом торгуют...
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:37
    0
    Продолжается игра "за демократию и награбленное".

    В Англии, Франции, потом в САСШ действительно был прогресс, и технический и политический. И эти страны демократическими называть можно БЫЛО.
    А сейчас они яркий пример диктатуры финансов. И давления на всех, кто хоть в какой то мере угрожает их финансовым диктатурам.
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:03
    0
    Англия может объявить Ирану санкции за поставку оружия России. А Россия объявить англии санкции за поставку оружия украине не может или не хочет?
    Партнеры, однако