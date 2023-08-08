Британия обвинила Иран в военных поставках России и ввела против него санкции

Лондон расширил список лиц и организаций, против которых вводятся санкционные ограничения из-за их поддержки российских Вооруженных сил. В частности, Британия обвинила Иран в военных поставках России и ввела против него очередные санкции.Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.От британских санкций должны пострадать, согласно решению Лондона, иранский производитель беспилотной техники компания Paravar Pars и ряд подразделений, относящихся к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и занимающимися военно-техническими разработками. В расширенный перечень попали граждане и организации Ирана, а также некоторых других стран. В общей сложности к списку добавилось 19 пунктов.Ограничительные антииранские меры персонально коснутся семерых членов совета директоров компании Paravar Pars, в том числе ее генерального директора Хосейна Шамсабади и президента Алирезы Тангсири.Из российских компаний в список попали «СМТ АйЛогик», Stout и «ТестКомплект», специализирующиеся на разработке или импорте электроники.Санкции подразумевают запрет на посещение Великобритании, оказание трастовых услуг и заморозку активов, если таковы окажутся в пределах досягаемости чиновников из Соединенного Королевства и государств, соблюдающих британские санкции.О введении новых санкционных ограничений объявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он утверждает, что санкции направлены на ограничение доступа президента России Владимира Путина к иностранной военной технике.