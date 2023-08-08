В сети опубликованы снятые при помощи разведывательного беспилотника кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение украинской самоходной артиллерийской установки ударом российского барражирующего боеприпаса "Ланцет".
На кадрах можно увидеть, как замаскированная в лесополосе украинская САУ производит выстрел, после чего артиллерийскую установку боевиков киевского режима прямым попаданием поражает дрон "Ланцет". После попадания "Ланцета" артустановка загорается и, судя по всему, полностью выгорает изнутри. Также зафиксирована вторичная детонация отдельных пороховых зарядов артиллерийской системы.
Как сообщает британское издание The Telegraph, украинские боевики называют российский барражирующий боеприпас "Ланцет" одной из главных угроз. Издание отмечает, что на вооружении российской армии есть значительное количество беспилотников этого типа. От "Ланцета" трудно защититься, так как они очень маневрены. Кроме того, "Ланцеты" летают на малых высотах и с относительно низкой скоростью, что затрудняет возможность их обнаружения радарными системами систем ПВО, которые есть в распоряжении ВСУ.
Британские журналисты также указали, что российский барражирующий боеприпас, несмотря на свои компактные размеры и относительно низкую стоимость, способен успешно уничтожать бронетехнику и артиллерийские системы украинской армии.