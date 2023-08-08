СБУ арестовала женщину-продавщицу, которая якобы участвовала в организации попытки ликвидации президента Украины

Очередное «громкое дело» раскрыто украинскими спецслужбами. На этот раз СБУ арестовала женщину-продавщицу, которая якобы участвовала в организации попытки ликвидации Владимира Зеленского.Как сообщают в ведомстве, задержанная сотрудничала с российскими спецслужбами, поставляя им необходимую информацию. В частности, она должна была собрать и передать данные о локациях, времени и маршрутах перемещения президента Украины в ходе его визита в Николаев.В СБУ заявили, что заранее узнали о «шпионке» и предприняли все необходимые меры безопасности. В то же время как пояснили следователи, наблюдение за женщиной продолжалось, а ее задержание было произведено в тот момент, когда она пыталась передать собранную информацию российским спецслужбам.В пресс-службе СБУ добавили, что жительница Очакова, ранее работавшая в воентоге на территории одной из частей в Николаевской области, арестована. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.При этом следствие выяснило, что для сбора информации женщина использовала в том числе связи в вышеупомянутой воинской части, где ранее работала.Стоит отметить, что речь идет визите Зеленского в Николаев, который состоялся еще 8 июня. При этом дело о «шпионке», якобы помогавшей в организации покушения на президента, получило огласку только сейчас. Аккурат, когда на Западе заговорили о необходимости подготовки преемника президенту Украины, чтобы в случае его гибели в стране не наступило безвластие, которое может привести к поражению в войне.