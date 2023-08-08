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СБУ арестовала женщину-продавщицу, которая якобы участвовала в организации попытки ликвидации президента Украины

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СБУ арестовала женщину-продавщицу, которая якобы участвовала в организации попытки ликвидации президента Украины

Очередное «громкое дело» раскрыто украинскими спецслужбами. На этот раз СБУ арестовала женщину-продавщицу, которая якобы участвовала в организации попытки ликвидации Владимира Зеленского.


Как сообщают в ведомстве, задержанная сотрудничала с российскими спецслужбами, поставляя им необходимую информацию. В частности, она должна была собрать и передать данные о локациях, времени и маршрутах перемещения президента Украины в ходе его визита в Николаев.

В СБУ заявили, что заранее узнали о «шпионке» и предприняли все необходимые меры безопасности. В то же время как пояснили следователи, наблюдение за женщиной продолжалось, а ее задержание было произведено в тот момент, когда она пыталась передать собранную информацию российским спецслужбам.

В пресс-службе СБУ добавили, что жительница Очакова, ранее работавшая в воентоге на территории одной из частей в Николаевской области, арестована. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

При этом следствие выяснило, что для сбора информации женщина использовала в том числе связи в вышеупомянутой воинской части, где ранее работала.

Стоит отметить, что речь идет визите Зеленского в Николаев, который состоялся еще 8 июня. При этом дело о «шпионке», якобы помогавшей в организации покушения на президента, получило огласку только сейчас. Аккурат, когда на Западе заговорили о необходимости подготовки преемника президенту Украины, чтобы в случае его гибели в стране не наступило безвластие, которое может привести к поражению в войне.
Использованы фотографии:
пресс-служба СБУ
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22 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 18:16
    +1
    Жительница Очакова, ранее работавшая в воентоге

    ***
    — Тоги военным продавала,цвета хаки ...
    ***
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 18:20
      +7
      Блин, что за новости? Они что, все вместе на коксе? Зеля заглянул по привычке в ночной ларёк, заехал сушняк утолить?она димедролку продала как обычно, закусь просрочку?
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 18:40
      +2
      Фанни Каплан практически
      Та стреляла в Ленина
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 18:49
      +1
      А зачем России "мученик"?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:17
    +8
    Тем временем в Краснодаре произошел знаковый случай.Женщины вязали во дворе маскировочные сети для своих сыновей,мужей,родственников.К ним докопалась одна странная парочка и начала их стыдить,мол мы напали на чужое государство,детям это нельзя демонстрироаювать и вообще мы из Бахмута и хотим уехать в Киев.Влпрос-так чего ждете здесь?Вперед,можно ускорить коленом под зад.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 19:09
      +2
      Не-е, скорее радистка Кэт. Юстус ЦЕНТРУ. Объект вышел из туалета. По--видимому ширнулся (музыка Таривердиева)
  3. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 18:24
    +1
    Кому он нужен? Пусть хозяева с ним возятся.
  4. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Сегодня, 18:33
    +3
    Acá y en la China esto se llama, cortinas de humo...

    Que Zelensky se cuide, no vaya a ser que le pase como a otros líderes que al no serles más útiles, eran útiles en el magnicidio...

    Amanecerá y veremos!


    У нас и в Китае это называется дымовые завесы...

    Пусть Зеленский позаботится, чтобы не случилось с ним, как с другими лидерами, которые, не будучи им более полезными, пригодились в убийстве...

    Рассвет и мы увидим!
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 18:37
    +6
    продавщица, серьезно request На западе из этого хотят сделать шпионский триллер. lol
  6. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 18:43
    +5
    Да, как можно быть таким придурком?

    Не каждый генерал имеет доступ к информации о движении президента.

    А тут продавец магазина располагает такой информацией?

    Граждане свидомые, вам когда мухи в черепную коробку насрали?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:49
      +3
      Цитата: JÜRGEN WEGNER
      Да, как можно быть таким придурком?<...>Граждане свидомые, вам когда мухи в черепную коробку насрали?

      Да с детства, уважаемый, с детства у них живность в мозгах и жидкая субстанция вместо мозга.
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:46
    +5
    Можно фильм снимать. Дуся Капустина, кассирша в овощном отделе, на самом деле спящий агент Кремля в звании полковника. Под кассой хранила наградной ТТ, а в сумочке носила гранату и аксу.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:49
      +2
      Ога. А спалилась потому что по привычке любила играть на балалайке после 100 грамм водки. Вот за балалайку то её и забрали.... lol

      зы И ещё, эта странная тяга к ручным медведям....... wassat
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:48
    +3
    Как сообщают в ведомстве, задержанная сотрудничала с российскими спецслужбами, поставляя им необходимую информацию. В частности, она должна была собрать и передать данные о локациях, времени и маршрутах перемещения президента Украины в ходе его визита в Николаев.
    Оказывается Шон Пенн консультировал не только Владимира Зеленского актёрскому мастерству, но и представителей СБУ умению составлять сценарии. Во-первых продавщица из военторга... И захочешь не придумаешь... wassat
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 19:07
      +2
      Дык Зеля так обдолбался, заявил что приезжали братья близнецы, Шон и Пенн laughing Консультировали оба...
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:52
    +1
    следующий этап арест дворника за попытку устранения клоуна?

    а где толстая Надя?!!!
    она ж грозилась всех положить?!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:06
      +2
      Дворник, я так полагаю, подметал рядом с магазином где спалили продавщицу???
      А кто такая толстая Надя? belay
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 19:16
        +1
        Цитата: Nexcom
        А кто такая толстая Надя?

        Ужели забыли? Героиня наша, которая, побывав в парламенте, собралась его подорвать! ))) Надежда Савченко, уже бывший депутат, слиняла себе тихонечко и где-то запивает горькую.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 19:19
          +1
          Аааааа вот кто. Точно, уже и забыл про нее. laughing
  10. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 19:21
    0
    Девушку жалко. однозначно приплели ей обвинение на ровном месте. Даже убого как-то.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:30
    0
    СБУ. Слабых Будем Унижать.
    Охоту на баб, которые своим родственникам позвонили и попросили не приезжать в определённый день, т.к. тут президент будет, легко проводить.
    На наркокурьеров, наркоманов и мздоимцев бы так охотились.
    И страна б почище стала, и киевщина с львовщиной пальцы веером не дыбили
  12. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 19:44
    0
    Стоит отметить, что речь идет визите Зеленского в Николаев, который состоялся еще 8 июня. При этом дело о «шпионке», якобы помогавшей в организации покушения на президента, получило огласку только сейчас. Аккурат, когда на Западе заговорили о необходимости подготовки преемника президенту Украины, чтобы в случае его гибели в стране не наступило безвластие, которое может привести к поражению в войне.



    Срочно понадобилась шпионка и она нашлась!
    Передавала-передавала данные о путешествиях Зельца, а он целехонек, даже ни одной дырки на футболке. sad