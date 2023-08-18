Оравский замок: «орлиное гнездо» над Оравой

Вот так выглядит Оравский замок на скале. Фото Мирослава Блахо
И расположил там Иуда войско стеречь гору,
и укрепили для охранения ее Вефсуру,
чтобы народ имел крепость против Идумеи.
Первая книга Маккавейская, 4:61
и укрепили для охранения ее Вефсуру,
чтобы народ имел крепость против Идумеи.
Первая книга Маккавейская, 4:61
Средневековые замки. Всегда приятно, когда в ответ на твой материал читатели ВО предлагают какие-то свои темы. Вот и после выхода материала про замок Роккаскаленья многим из них захотелось поподробнее узнать про Оравский замок, построенный на скале над рекой Оравой в Оравском Подзамоке в виде «орлиного гнезда», ставшего одной из популярнейших достопримечательностей северной Словакии. Что ж, он вполне достоин того, чтобы о нем рассказать, так что сегодня мы побываем именно в этом замке.
А так он смотрится издали! Фото Модриса Путнса
А было так, что построили его на месте старого деревянного городища после татарского нашествия в 1241 году, причем на самому высоком месте Оравской скалы, куда и смотреть-то снизу вверх – шапка с головы спадает. В последующие века эта небольшая крепость превратилась в обширное замковое сооружение, насчитывающее 154 помещения.
Причем строился он несколько необычным образом: сверху вниз, как бы спускаясь с самой возвышенной части горы в низину. В итоге получилась эффектная композиция из трёх отдельных построек – трех уровней, из которых самый древний находится выше всех остальных.
Сначала замок занимал положение уездного замка с резиденцией администрации Оравы, которая контролировала почти весь край Оравы. С 1556 года замком управляла семья Турзо, которая начала работы по его достройке. Свой окончательный вид замок приобрел в 1611 году. После смерти последнего потомка рода Турзо у замка было несколько владельцев, которые, однако, в его содержание вкладываться не стремились.
В 1800 году замок был уничтожен пожаром – величайшей трагедией в его архитектурном развитии, и со временем стал совершенно бесполезен для своих владельцев. И только после окончания Второй мировой войны его подвергли генеральной реставрации в ходе которой были восстановлены все комплексы Нижнего, Среднего и Верхнего замков с дворцами, системой укреплений и башнями.
В замке последовательно устроено трое ворот и имеются подземелья, которые всегда привлекают туристов. Чтобы защитить его от любой возможной опасности, владельцы и кастеляны Оравского замка постоянно совершенствовали систему укреплений замка. Его нынешний вид является результатом длительного процесса, начавшегося во второй половине XIII века. Но одно остается неизменным – в замок есть только один вход, который одновременно служит и выходом. И никак иначе в замок не попасть!
На внутренней стене между Первыми Замковыми Воротами и Вторыми Замковыми Воротами можно заметить так называемый «смоляной нос» – специальный слив в виде горгульи для обливания горячей смолой, маслом или водой нападающих на замок. То есть попасть в главный двор нужно ещё постараться.
Стены замка, и в частности Западный бастион, построенный в XVI веке и защищавший западную сторону замка, имели толщину шесть метров! Кстати, это было одно из очень немногих зданий, не уничтоженных пожаром 1800 года. Благодаря этому на первом этаже сохранился кессонный потолок XVII века.
Ворота Западного бастиона: прочно, солидно и очень надежно! Фото oravskemuzeum.sk
В Среднем дворе сохранился колодец, вырытый по указанию Франциска Турзо во второй половине XVI века. Колодец должен был решить проблему отсутствия источника воды в этой части замка.
Из Центрального двора вы можете попасть в бывшую кухню и подвал на первом этаже Дворца Корвина, где выставлены орудия пыток, обычно всегда привлекающие внимание невзыскательных туристов. На что, собственно, их демонстрация в реставрированных замках обычно и рассчитана.
Дворец Корвина и Жилая башня были построены в XIII веке и считаются одним из старейших объектов Оравского замка. Башня была соединена с дворцом Корвина в XV веке во время строительства дворца. Сам дворец Корвинус приобрел свой нынешний вид лишь в XIX веке, когда он был перестроен в неоготическом стиле Йозефом Пальфи. Его интерьеры были украшены красной елью, а в Рыцарском зале сделана даже фреска, вдохновленная старой средневековой живописью, найденной в замке.
Мебель и отделка стен красной елью не могут не впечатлять! Фото oravskemuzeum.sk
Во дворце Иоанна Дубовецкого и в Жилой башне в настоящее время находится выставка естествознания, представляющая уникальную природу Оравского края. На двух этажах представлены виды животных и растений, обитающие вокруг населенных пунктов, лугов и пастбищ, торфяников или лиственных и хвойных лесов с альпийскими лугами Западных Татр. Некоторые экспонаты выставки, такие как двуглавый теленок или 400-летний еловый ствол, были частью первоначальной коллекции ещё самого первого музея в Оравском замке.
В интерьере Жилой башни и некоторых залах Дворца Иоанна Дубовецкого находится выставка мебели. Большинство экспонатов относятся к концу XIX – началу XX века. Оловянная посуда на столе в столовой наемников – ценная коллекция, датируемая XVIII веком. Внутренние стены украшены различными расписными орнаментами периода Турзо, в том числе гербами Фрэнсиса Турзо и его первой жены Барборы Костки.
Вот эти два герба. Конечно, за столько лет краски потускнели и стерлись, однако все равно видны. Фото oravskemuzeum.sk
В помещениях этого же дворца и башни находится и этнографическая выставка, посвященная специфике Оравского края, отраженной в народных ремеслах, домашнем хозяйстве или образе жизни крестьян и пастухов, и их положению в обществе того времени.
Верхний замок. Узкий, но длинный. Фото Мариуша Макара
Верхний замок или Цитадель построили в XIII веке, и эта его часть считается самой старой территорией Оравского замка. Как самый высокий объект замка, он выполнял функции военной базы, склада и жилого дома. Первоначально он состоял из нескольких зданий, соединенных в одно целое во второй половине XVI века Фрэнсисом Турзо.
От оригинальной Цитадели мало что осталось. В центре сегодняшнего вестибюля прямо в скале был вырыт резервуар для дождевой воды, предположительно, Иоанном Дубовецким. Дождевая вода была основным источником воды для этой части замка и подавалась в резервуар через систему воронок на крыше.
Резервуар. Фото oravskemuzeum.sk
В самой высокорасположенной части Оравского замка находится археологическая выставка. Она начинается с каменного века, затем бронзовый век, эпоха Великого переселения народов и славянская эпоха до первого письменного упоминания об Оравском замке в XIII веке.
Последняя часть выставки размещена в самой высокой доступной части Цитадели, на высоте 600 метров над уровнем моря и 110 метров над рекой Орава. Здесь выставлен 3D-макет Оравского замка и представлены материала о его реставрации, начавшейся в 1953 году и завершившейся в 1968 году (к 100-летию основания Оравского музея).
Медиатека – редко устраивается в замках, но здесь она есть и посвящена фильмам и сериалам, снятым в Оравском замке и его окрестностях. Здесь есть культовый немецкий фильм «Носферату: Симфония ужаса» 1922 года, вдохновленный «Дракулой» Брэма Стокера, а также снятые в замке такие словацкие фильмы, как «Король Дроздобород», «Томас и король соколов», а также «Любовь, дрожащая на волоске».
Колонный зал. Фото oravskemuzeum.sk
Замковая кухня, где готовилась еда, сегодня реставрирована полностью. В ней есть даже механический вертел, установленный рядом с печью, который использовался для жарки мяса.
На информационной доске, представленной здесь же, есть даже рецепт курицы по-венгерски XVII века – просто находка для любителей экзотической кулинарии.
На сайте замка написано, что это кухня. Красиво, что и говорить. Очевидно, что это только часть её, потому что где же здесь готовить? Фото oravskemuzeum.sk
А ещё в экспозиции замка есть «Комната алхимика», с ретортами, перегонными свечами, старинными книгами и обязательным человеческим черепом. А как же без него…
Ювелирная комната замка невелика, но очень интересна. Изюминкой её экспозиции является золотое кольцо эпохи Возрождения, найденное среди других ценных артефактов в семейной гробнице в часовне Святого Михаила. С 2017 года в экспозицию также включена увеличенная модель памятной монеты, выпущенной к 400-летию со дня смерти Георгия Турзо.
Выставка исторического текстиля в музее замка – одна из немногих в мире, где экспонируются оригинальные погребальные одежды эпохи Возрождения. Поэтому эти драгоценные ткани защищены от солнечного света, влажности и перепадов температуры в специально оборудованном помещении. Из фамильного склепа Турзо происходят две группы тканей, связанные с Джорджем Турзо и его сыном Эмерихом. Остальные платья были найдены в соседнем склепе семьи Хенкель.
В Нижнем замке имеется часовня Святого Михаила, сначала освященная как протестантская замковая часовня в 1611 году. В 1751 году часовня была католицирована и посвящена святому Михаилу, причем её первоначальный ренессансный алтарь был перевезен в Некпалы и заменен нынешним католическим деревянным. Часовня стала важным местом в истории рода Турзо после того, как в фамильном склепе под полом часовни были похоронены несколько представителей оравско-бытчанской знати.
Нынешний орган в стиле барокко XVIII века был полностью отреставрирован в 2013 году и с тех пор используется.
И понятно, что атмосферу дворцовых интерьеров дополняет старинная мебель, вооружение и модели исторической одежды.
В общем, с точки зрения туристической и исторической этот замок отрабатывает своё на все сто процентов!
Ну а с ничуть не менее богатой историей этого замка мы познакомимся в следующий раз.
Продолжение следует…