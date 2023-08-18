Оравский замок: «орлиное гнездо» над Оравой



Вот так выглядит Оравский замок на скале. Фото Мирослава Блахо

И расположил там Иуда войско стеречь гору,

и укрепили для охранения ее Вефсуру,

чтобы народ имел крепость против Идумеи.

Первая книга Маккавейская, 4:61



А так он смотрится издали! Фото Модриса Путнса



Ворота Западного бастиона: прочно, солидно и очень надежно! Фото oravskemuzeum.sk



Мебель и отделка стен красной елью не могут не впечатлять! Фото oravskemuzeum.sk



Вот эти два герба. Конечно, за столько лет краски потускнели и стерлись, однако все равно видны. Фото oravskemuzeum.sk



Верхний замок. Узкий, но длинный. Фото Мариуша Макара



Резервуар. Фото oravskemuzeum.sk



Колонный зал. Фото oravskemuzeum.sk



На сайте замка написано, что это кухня. Красиво, что и говорить. Очевидно, что это только часть её, потому что где же здесь готовить? Фото oravskemuzeum.sk