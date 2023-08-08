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МИД КНР: Евросоюзу следует снять экспортные ограничения с Китая

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МИД КНР: Евросоюзу следует снять экспортные ограничения с Китая

Несмотря на то что Китай и Евросоюз уже являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга, между ними часто возникают трения по некоторым экономическим вопросам, не говоря уже о политике.


Недовольство торговой политикой ЕС в отношении Китая высказали в Министерстве иностранных дел КНР. В официальном сообщении китайского внешнеполитического ведомства отмечается, что властям Евросоюза стоит отменить экспортные ограничения для Китая, что положительно повлияет на решение проблемы торгового дисбаланса для ЕС.

В Пекине напомнили об ужесточении со стороны ЕС в последние годы экспорта высокотехнологичной продукции в КНР. Эта политика привела к тому, что потенциал экспорта ЕС в Китай сильно снизился и возник торговый дисбаланс, заявляют в МИД КНР.

Если европейская сторона действительно хочет решить данную проблему (торгового дисбаланса), она должна не обвинять Китай, а снять экспортные ограничения

- говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что некоторые европейские политики, занимающие высокие должности, не раз заявляли о слишком резко меняющемся не в пользу ЕС торговом балансе в отношениях с Китаем, при этом давая понять, что это следствие недобросовестной политики Китая. В частности, в апреле об этом говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А в июне об опасности попасть в зависимость от торговли с Китаем заявляла глава правительства Италии Джорджа Мелони.
Использованы фотографии:
merics.org
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6 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:21
    +1
    некоторые европейские политики, занимающие высокие должности, не раз заявляли о слишком резко меняющемся не в пользу ЕС торговом балансе в отношениях с Китаем, при этом давая понять, что это следствие недобросовестной политики Китая.

    На свою политику посмотреть не судьба? Меньше с украми возиться надо, тогда бы и для своей экономики руки бы дошли.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:41
      0
      Правила торговли скоро поменяются. На саммит БРИКС в ЮАР приглашены лидеры 67 государств (не из золотого миллиарда). 34 лидера уже подтвердили своё участие. Итого уже 39 государств соберутся вместе обсуждать общемировые вопросы. Макрона послали в самый известный город Перу. Путин не поедет из-за выписанного ордера на его арест. Вроде как и не при делах. И докопаться не к чему. Типа они сами собрались, а не при чём. Любому понятно, что вся эта туса соберётся из-за нашей СВО.
      Россия уже победила США. Идёт интенсивное политико-экономическо-военное преобразование мироустройства планеты. Как раньше было, уже не будет никогда.
      Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. (С)
      Уже пошли разговоры за валюту БРИКС.
      Так что на Украине, вернее в Малороссии сейчас происходит формирование многополярного устройства межгосударственных отношений. Очень напоминает Любечский съезд Владимира Мономаха.
      Пусть каждый держит отчину свою.
      В конечном счёте это привело к распаду Древнерусского государства на удельные княжества.
      В случае с США - это отказ от гегемонии доллара в международной торговле, введение региональных валют, которые обеспечивают торговлю реальными товарами сырьём, продуктами, технологиями, а не западными виртуальными товарами (трежерис, акции, бонды, фьючерсы, интеллектуальная собственность, криптовалюта и прочая ерундень, которую нельзя потрогать руками).
    2. ВитаминBF3mg
      ВитаминBF3mg Сегодня, 19:44
      0
      Да им пофиг-"война всё спишет".
      оНи не знают как ето предотвратить...
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 19:23
    0
    Европейские бюрократы слишком неповоротливы, чтоб что-то так легко отменить, если уж приняли. Конечно, до такого количества пакетов санкций Китаю далеко, если, конечно, не будет военного вторжения на Тайвань, но тенденция "принуждения Китая к демократии" будет постепенно продолжаться.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:35
    0
    Странный народ англосаксы. Взаимовыгодную торговлю с надёжным партнёром называют зависимостью. А полную зависимость от США называют партнёрством. belay
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:36
    0
    В частности, в апреле об этом говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А в июне об опасности попасть в зависимость от торговли с Китаем заявляла глава правительства Италии Джорджа Мелони.

    Не дал Бог жабе хвоста, а евробабе ума. fool