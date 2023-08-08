МИД КНР: Евросоюзу следует снять экспортные ограничения с Китая

Несмотря на то что Китай и Евросоюз уже являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга, между ними часто возникают трения по некоторым экономическим вопросам, не говоря уже о политике.
Недовольство торговой политикой ЕС в отношении Китая высказали в Министерстве иностранных дел КНР. В официальном сообщении китайского внешнеполитического ведомства отмечается, что властям Евросоюза стоит отменить экспортные ограничения для Китая, что положительно повлияет на решение проблемы торгового дисбаланса для ЕС.
В Пекине напомнили об ужесточении со стороны ЕС в последние годы экспорта высокотехнологичной продукции в КНР. Эта политика привела к тому, что потенциал экспорта ЕС в Китай сильно снизился и возник торговый дисбаланс, заявляют в МИД КНР.
Если европейская сторона действительно хочет решить данную проблему (торгового дисбаланса), она должна не обвинять Китай, а снять экспортные ограничения
- говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что некоторые европейские политики, занимающие высокие должности, не раз заявляли о слишком резко меняющемся не в пользу ЕС торговом балансе в отношениях с Китаем, при этом давая понять, что это следствие недобросовестной политики Китая. В частности, в апреле об этом говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А в июне об опасности попасть в зависимость от торговли с Китаем заявляла глава правительства Италии Джорджа Мелони.