Если европейская сторона действительно хочет решить данную проблему (торгового дисбаланса), она должна не обвинять Китай, а снять экспортные ограничения

Несмотря на то что Китай и Евросоюз уже являются крупнейшими торговыми партнерами друг друга, между ними часто возникают трения по некоторым экономическим вопросам, не говоря уже о политике.Недовольство торговой политикой ЕС в отношении Китая высказали в Министерстве иностранных дел КНР. В официальном сообщении китайского внешнеполитического ведомства отмечается, что властям Евросоюза стоит отменить экспортные ограничения для Китая, что положительно повлияет на решение проблемы торгового дисбаланса для ЕС.В Пекине напомнили об ужесточении со стороны ЕС в последние годы экспорта высокотехнологичной продукции в КНР. Эта политика привела к тому, что потенциал экспорта ЕС в Китай сильно снизился и возник торговый дисбаланс, заявляют в МИД КНР.- говорится в сообщении ведомства.Напомним, что некоторые европейские политики, занимающие высокие должности, не раз заявляли о слишком резко меняющемся не в пользу ЕС торговом балансе в отношениях с Китаем, при этом давая понять, что это следствие недобросовестной политики Китая. В частности, в апреле об этом говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А в июне об опасности попасть в зависимость от торговли с Китаем заявляла глава правительства Италии Джорджа Мелони.