После убытия «оскорблённой» Нуланд из Нигера активизировались спецслужбы США и Франции по координации военной интервенции в эту страну

И.о.замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула Нигер, «будучи оскорблённой мятежниками». Об этом пишет ряд африканских изданий. В материалах говорится, что Нуланд фактически угрожала новым властям Нигера закрыть правительственные каналы финансирования. А представители новых властей заявили, что «они не коррупционеры, чтобы принимать финансовые средства от Вашингтона под видом помощи народу Нигера». Это прозрачный намёк на то, что власть прозападного президента Мохаммеда Базума держалась на европейской и американской финансовой помощи, и лишь малая толика этих средств доходила (если вообще доходила) до госбюджета.После убытия «оскорблённой» Нуланд из Ниамея, где её так и не принял новый руководитель Нигера, официальный представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон правительственную программу «помощи Нигеру» приостанавливает. Свои печеньки, плюшки и булочки пришлось оставить при себе. И везде домой.Теперь в США однозначно дают понять, что они собираются не только в экономическом плане давить на новые власти Нигера. Ещё один рычаг давления – военный.По последним данным, в соседних с Нигером странах Африки, в первую очередь в Нигерии и Ливии, активизировались французские и американские спецслужбы. По некоторым данным, идёт активная работа по координации действий нескольких африканских армий и негосударственных вооружённых формирований для вторжения в Нигер и для захвата его столицы – Ниамея. Французские спецслужбы пытаются координировать действия по блокированию границ Нигера, американские занимаются разработкой непосредственной операции против новых властей страны. С большой долей вероятности можно говорить, что в операции, если таковая начнётся, будет задействован французский и американский спецназ.