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После убытия «оскорблённой» Нуланд из Нигера активизировались спецслужбы США и Франции по координации военной интервенции в эту страну

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После убытия «оскорблённой» Нуланд из Нигера активизировались спецслужбы США и Франции по координации военной интервенции в эту страну

И.о.замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула Нигер, «будучи оскорблённой мятежниками». Об этом пишет ряд африканских изданий. В материалах говорится, что Нуланд фактически угрожала новым властям Нигера закрыть правительственные каналы финансирования. А представители новых властей заявили, что «они не коррупционеры, чтобы принимать финансовые средства от Вашингтона под видом помощи народу Нигера». Это прозрачный намёк на то, что власть прозападного президента Мохаммеда Базума держалась на европейской и американской финансовой помощи, и лишь малая толика этих средств доходила (если вообще доходила) до госбюджета.


После убытия «оскорблённой» Нуланд из Ниамея, где её так и не принял новый руководитель Нигера, официальный представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон правительственную программу «помощи Нигеру» приостанавливает. Свои печеньки, плюшки и булочки пришлось оставить при себе. И везде домой.

Теперь в США однозначно дают понять, что они собираются не только в экономическом плане давить на новые власти Нигера. Ещё один рычаг давления – военный.

По последним данным, в соседних с Нигером странах Африки, в первую очередь в Нигерии и Ливии, активизировались французские и американские спецслужбы. По некоторым данным, идёт активная работа по координации действий нескольких африканских армий и негосударственных вооружённых формирований для вторжения в Нигер и для захвата его столицы – Ниамея. Французские спецслужбы пытаются координировать действия по блокированию границ Нигера, американские занимаются разработкой непосредственной операции против новых властей страны. С большой долей вероятности можно говорить, что в операции, если таковая начнётся, будет задействован французский и американский спецназ.
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22 комментария
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:18
    +4
    Такую увидешь, выключатель не найдешь! Уж точно ее оскорбили не в том плане lol
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:34
      +3
      После убытия «оскорблённой» Нуланд из Нигера

      Главное в этом предложение слово "убыла" yes
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:52
        0
        Эх, Гена! hi не то это слово, совсем не то!!!
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:42
      +2
      За американский спецназ. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Чтоб они там все передохли в Африке. good
    3. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 17:44
      +3
      Цитата: Enceladus
      Такую увидешь, выключатель не найдешь!

      От фото просто на поэзию тянет...

      Вика, Вика, Виктория
      Хочу с тобой на море я
      Там яхту белоснежную
      На сутки я куплю
      Ой, Вика, Вика, Виктория
      Ведь я войду в историю
      Коль ножки твои в тазике
      Цементом я залью
  2. Denissdaf
    Denissdaf Сегодня, 17:19
    +2
    Хорошо так ножки вытерли о сша. Давно надо было.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:20
    +4
    Это следовало ожидать..Как в русских сказках с Бабой Ягой..Там у нее всегда помощнички находились
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:53
      -1
      Если бы новые власти Нигера прямо сейчас сьездили на поклон к Путину, вот это был бы ШОРОХ wassat
      Мир языки б о небо сточил
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:00
        0
        Вообще то это и произошло..Ну,не так явно..Но это ЖЖЖ..не спроста.
  4. nov_tech.vrn
    nov_tech.vrn Сегодня, 17:23
    0
    Я бы по другому выразился, операция прикрытия активизации спецслужб США и Франции с помощью Виктории Нуланд провалилась. "Добровольно" и "с песней" не прокатило.
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:24
    +1
    Интересно, а оскорбили её словесно или физически? laughing
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:56
      +1
      А вот вопрос!! Что считать за оскорбление?? Физическое??
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 18:01
        0
        Цитата: роман66
        А вот вопрос!! Что считать за оскорбление?? Физическое??

        Тогда бы она убыла счастливая.
  6. mihey
    mihey Сегодня, 17:26
    0
    С большой долей вероятности можно говорить, что в операции, если таковая начнётся, будет задействован французский и американский спецназ.

    Очередной грандиозный шухер намечается... Неймется полосатопетухастым.
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:28
    +1
    работа по координации действий нескольких африканских армий и негосударственных вооружённых формирований для вторжения в Нигер
    И опять, с.уки, всё чужими руками.
  8. Комментарий был удален.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:31
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    После убытия «оскорблённой» Нуланд из Нигера активизировались спецслужбы США и Франции по координации военной интервенции в эту страну

    Нуланд заявила : " они ничего и ни кого не боятся" , можно было бы добавить в эту прекрасную статью. good
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:34
    +1
    Свои печеньки, плюшки и булочки пришлось оставить при себе. И везде домой.

    Викины печенюшку уже давно заплесневели, а она их все по миру таскает.
    Желающих не находится попробовать Викину стряпню.
  11. Yrec
    Yrec Сегодня, 17:36
    +1
    Если Африка полыхнёт, Европа останется без ресурсов совсем. И 750 млн. рыл, населяющих Европу и привыкших к сытой и комфортной жизни очень быстро окунуться в нищету и голод. Нам тоже не сладко придётся, всё таки мы успели вкусить от глобальной экономики и стали её частью. Капитализм заканчивается и возникает развилка, куда идти? Тут или новый социализм или новое средневековье. Посмотрим, повезёт или нет. Блин, на своём веку всё застать успел. Ну почти.
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 17:41
      +2
      Мы уже в феодализме: империя, монархия, сословия, и т.д. и т.п.
  12. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 17:36
    +1
    Нашей стране поставить бы пзрк нигеру, чтоб было чем крови попить у амеров.
  13. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:48
    0
    Кассетные боеприпасы практически безвредны, и даже полезны для здоровья, надо передать Нигеру тысячу-другую-третью, вдруг кроме нуланд еще американцы какие приедут.
    А вообше - у Белоруссии есть теперь кем помочь
  14. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:55
    0
    Виктория Нуланд покинула Нигер, «будучи оскорблённой мятежниками»

    Вот же дура! Ей нужно было поначалу печеньки на улицах пораздавать.