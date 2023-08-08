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Греческие ВВС пополнились десятым модернизированным истребителем F-16 Viper

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Греческие ВВС пополнились десятым модернизированным истребителем F-16 Viper

ВВС Греции пополнились очередным модернизированным истребителем F-16 Viper, самолет передан военным греческой компанией Hellenic Aerospace Industry, которая и проводит модернизацию машин под чутким руководством компаний Lockheed Martin. Об этом сообщет греческая пресса со ссылкой на пресс-службу ВВС Греции.


Переданный истребитель стал уже десятым, модернизированным до уровня F-16 Viper, что особенно актуально на фоне очередного обострения отношений с Турцией. Первые два самолета греки получили в сентябре прошлого года, передача прошла на авиабазе Танагра недалеко от Афин в присутствии министра обороны и других высокопоставленных лиц правительства, что говорит о важности этой сделки. Всего же греческие ВВС должны получить до 2027 года на вооружение 83 модернизированных истребителя. Все работы будут проведены греческой компанией и на греческой территории.

Программа модернизации греческих истребителей F-16 Fighting Falcon до уровня F-16 Viper была запущена в 2018 году. Планировалось, что до 2020 года Lockheed Martin разработает прототип для греческих ВВС, а первые самолеты будут поставлены в 2022 году, что и случилось.

На вооружении ВВС Греции числилось 170 истребителей F-16, полученных в период с 1988 по 2010 год. На момент начала модернизации оставалось 155 самолетов, 123 из них должны были модернизировать, однако решение поменяли и до уровня F-16 Viper было решено улучшить только 83 F-16 Fighting Falcon.

В Афинах планируют, что модернизированные F-16 Viper и истребители пятого поколения F-35A позволят Греции противостоять "агрессивным намерениям" Турции, которая осталась без новейших американских самолетов, да и с модернизацией имеющегося парка F-16 у Анкары не все в порядке.
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:39
    0
    Агрессивные "сыны Эллады" тоже вооружаются....
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 17:43
      0
      Надо отвлекающий манёвр делать!)
      Заварушку небольшую)
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:50
        0
        Она, эта заварушка, и так уже назревает в Нигере....
  2. Yrec
    Yrec Сегодня, 17:43
    0
    У греков напрочь отсутствуют составляющие, которые могут способствовать ведению даже ограниченной войны с турками. В случае конфликта им придётся уповать на кого-то, кто за них заступится. Ну и на бога, естественно.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 18:00
      0
      Что уж тут поделать... Греция - маленькая бедная страна. Вооружаются как могут. Да и союзников ищут по мере сил.