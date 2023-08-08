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CNN: западные союзники опасаются, что Киев объявит их виновными в своих неудачах

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CNN: западные союзники опасаются, что Киев объявит их виновными в своих неудачах

На Западе оценки способностей украинских военных отвоевать значительные территории на юге и востоке страны становятся все более «отрезвляющими». А шансы добиться хоть какого-то прогресса у ВСУ становятся все меньше.


Такую мысль высказывает американский телеканал CNN, ссылаясь на мнение высокопоставленных политиков и чиновников Запада.

Так, один из западных дипломатов выразил большие сомнения в том, что ВСУ когда-нибудь удастся изменить ситуацию на фронтах в свою пользу. Он отмечает, что если они не добились успехов в самом начале своего контрнаступления, то теперь, будучи ослабленными российской обороной, они тем более ничего не смогут сделать.


Другой американский конгрессмен от Демократической партии считает, что сейчас украинская армия переживает очень тяжелый период, и надежд на улучшение почти нет.

Наши брифинги отрезвляют

- отмечает он.

Некоторые из официальных лиц считают, что от украинской армии еще до начала ее контрнаступления ожидали слишком многого. И теперь, когда оно начало заметно пробуксовывать, среди руководства стран Запада все чаще появляется стремление оказать давление на Киев. Некоторые из партнеров, отмечают порошенные чиновники, пытаются принудить его к мирным переговорам и территориальным уступкам в пользу России.

К тому же западные союзники опасаются, что Киев объявит их виновными в своих неудачах. По их мнению, отмечают журналисты CNN, это может вызвать всплеск взаимных обвинений и пошатнуть единство среди членов НАТО, которое более-менее сохранялось в течение последних двух лет.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:56
    +1
    Приятно наблюдать за нарастающим скандалом.Но потешает другое-"Боятся,что их Обвинит Киев в неудаче"...Головоногие какие то
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:58
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Приятно наблюдать за нарастающим скандалом.Но потешает другое-"Боятся,что их Обвинит Киев в неудаче"...Головоногие какие то

      Милые бранятся – только тешатся
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:01
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Приятно наблюдать за нарастающим скандалом.

      "Милые" бранятся, а мы тешимся. Для слуха приятные слова.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:57
    0
    У победы тысяча отцов, а поражение — всегда сирота ...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:03
      0
      Цитата: Румaтa
      У победы тысяча отцов, а поражение — всегда сирота ...

      У победы тысяча отцов, а у поражения опять Афганистан.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 18:02
    0
    Западные союзники опасаются, что Киев объявит их виновными в своих неудачах

    ***
    — Нет ничего страшнее обвинений Киева для "западных союзников" ...
    ***
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:03
    0
    Вообще-то шароварные УЖЕ обвиняют - мало боеприпасов, самолёты не дают, мало тяжелой бронированной техники, не дают дальнобойные ракеты, мало дают ПВО. Типа из-за всего этого контрнаступ и не получается.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:05
    0
    Хозяева боятся, что их облает собственный пёс... Нонсенс какой-то.