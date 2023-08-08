Наши брифинги отрезвляют

На Западе оценки способностей украинских военных отвоевать значительные территории на юге и востоке страны становятся все более «отрезвляющими». А шансы добиться хоть какого-то прогресса у ВСУ становятся все меньше.Такую мысль высказывает американский телеканал CNN, ссылаясь на мнение высокопоставленных политиков и чиновников Запада.Так, один из западных дипломатов выразил большие сомнения в том, что ВСУ когда-нибудь удастся изменить ситуацию на фронтах в свою пользу. Он отмечает, что если они не добились успехов в самом начале своего контрнаступления, то теперь, будучи ослабленными российской обороной, они тем более ничего не смогут сделать.Другой американский конгрессмен от Демократической партии считает, что сейчас украинская армия переживает очень тяжелый период, и надежд на улучшение почти нет.- отмечает он.Некоторые из официальных лиц считают, что от украинской армии еще до начала ее контрнаступления ожидали слишком многого. И теперь, когда оно начало заметно пробуксовывать, среди руководства стран Запада все чаще появляется стремление оказать давление на Киев. Некоторые из партнеров, отмечают порошенные чиновники, пытаются принудить его к мирным переговорам и территориальным уступкам в пользу России.К тому же западные союзники опасаются, что Киев объявит их виновными в своих неудачах. По их мнению, отмечают журналисты CNN, это может вызвать всплеск взаимных обвинений и пошатнуть единство среди членов НАТО, которое более-менее сохранялось в течение последних двух лет.