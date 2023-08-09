Для противостояния с Китаем Япония нарастит 5-летний военный бюджет в 2,5 раза

Последний отчёт министерства обороны Японии показывает, что Токио значительно повышает свою военную составляющую по отношению к Китаю. Самая поразительная статистика в Defense of Japan 2023 касается финансирования Сил самообороны Японии (SDF). В ближайшие пять лет Япония намерена потратить на SDF примерно в два с половиной раза больше, чем она потратила за последние пять лет. Япония предполагает увеличение бюджета с 17,2 трлн иен до 43,5 трлн иен.
Японские военнослужащие долгое время были военнослужащими компактной армией, которую и армией-то не называли. Теперь они готовы стать более серьезной силой. Это знаменует собой резкий разрыв с историей. В течение десятилетий после Второй мировой войны, чтобы успокоить общественное мнение в Азии и во всем мире, Япония самостоятельно ограничила свой оборонный бюджет до 1 процента ВВП. Всё позиционировалось как общество, неспособное на новый виток имперского завоевания.
Токио стремится сделать больше, чем просто нарастить силы. Япония хочет выжать максимум из своих нынешних боевых способностей, добавить объёмы арсеналов и, таким образом, увеличить выносливость в затяжном бою. А именно к такому противостоянию Японию активно готовится на фоне растущей мощи Китая. Также японцы занимаются укреплением и диверсификацией защитной инфраструктуры, чтобы противостоять атакам и инвестировать в новое высокоточное вооружение большой дальности. Это усилит способность Токио наносить удары на существенные расстояния.