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Для противостояния с Китаем Япония нарастит 5-летний военный бюджет в 2,5 раза

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Для противостояния с Китаем Япония нарастит 5-летний военный бюджет в 2,5 раза

Последний отчёт министерства обороны Японии показывает, что Токио значительно повышает свою военную составляющую по отношению к Китаю. Самая поразительная статистика в Defense of Japan 2023 касается финансирования Сил самообороны Японии (SDF). В ближайшие пять лет Япония намерена потратить на SDF примерно в два с половиной раза больше, чем она потратила за последние пять лет. Япония предполагает увеличение бюджета с 17,2 трлн иен до 43,5 трлн иен.


Японские военнослужащие долгое время были военнослужащими компактной армией, которую и армией-то не называли. Теперь они готовы стать более серьезной силой. Это знаменует собой резкий разрыв с историей. В течение десятилетий после Второй мировой войны, чтобы успокоить общественное мнение в Азии и во всем мире, Япония самостоятельно ограничила свой оборонный бюджет до 1 процента ВВП. Всё позиционировалось как общество, неспособное на новый виток имперского завоевания.



Токио стремится сделать больше, чем просто нарастить силы. Япония хочет выжать максимум из своих нынешних боевых способностей, добавить объёмы арсеналов и, таким образом, увеличить выносливость в затяжном бою. А именно к такому противостоянию Японию активно готовится на фоне растущей мощи Китая. Также японцы занимаются укреплением и диверсификацией защитной инфраструктуры, чтобы противостоять атакам и инвестировать в новое высокоточное вооружение большой дальности. Это усилит способность Токио наносить удары на существенные расстояния.
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14 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:34
    +2
    Для противостояния с Китаем Япония нарастит 5-летний военный бюджет в 2,5 раза

    Все так. Но, если где-то прибавляется, значит где-то уменьшается. А уменьшается в социальных обязательствах государства.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:36
      -3
      Странно слышать это от жителя страны у коей отношение военных расходов к ВВП ещё больше.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:20
        0
        Цитата: Escariot
        Странно слышать это от жителя страны у коей отношение военных расходов к ВВП ещё больше.

        Таки не нужно громких фраз winked
        Считайте на пальцах
        Япония предполагает увеличение бюджета с 17,2 трлн иен до 43,5 трлн иен.
        это: 7,31%.
        Россия: - Бюджет 160 трл руб. На оборону ( в условиях войны!!!) - 3 трл руб. Это: 4,8%

        И не надо путать ВВП (сколько произведено товаров в стране...) и бюджет (план доходов и расходов государства на свои нужды...).
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:45
    +1
    Когда наступит время, Китай сметёт джапов с их крохотного островка и никакие бюджеты им не помогут! А к нам прекратится потом праворулек облученных в префектуре Фукусима :)
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:16
      0
      Цитата: Вадим С
      Китай сметёт джапов с их крохотного островка и никакие бюджеты им не помогут!

      Да фигушки.. Джапы сметут китайцев и не поморщатся.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 08:27
        0
        Да фигушки.. Джапы сметут китайцев и не поморщатся.
        ВС Китая и СС Японии несопоставимы по численности и оснащённости и сравнение здесь в пользу Китая. Другое дело, что сравнение некорректно в принципе т.к. Китай - ядерная держава, а что касается баз США в Японии, они в обороне Японии выполняют сдерживающую функцию и при первых признаках конфликта будут мгновенно эвакуированы. Японцы и поморщиться не успеют.
  3. Labrador
    Labrador Сегодня, 07:45
    +2
    Япония предполагает увеличение бюджета с 17,2 трлн иен до 43,5 трлн иен.


    Донесся глухой треск. Это рука хозяина всё глубже проникала в ветхое тело тряпичной куклы...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:45
    +2
    Токио значительно повышает свою военную составляющую по отношению к Китаю
    У Токио по видимому мало своих проблем, что с каждым разом повышает градус противостояния с Китаем и Россией одновременно. Только на днях отметили дату атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не назвав виновника этой трагедии. Теперь виновник подталкивает Японию к более жесткому противостоянию с КНР и РФ.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:19
      +1
      Цитата: rotmistr60
      У Токио по видимому мало своих проблем

      Вы правы, своих нет, есть только проблемы США...
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 08:01
    0
    Мир сошёл с ума. Японцы собираются воевать с Китаем? с Россией? с ними со всеми? Россия и Китай собираются напасть на Японию? может С. Корея? -прям всю жизнь мечтала. Или сокращение бюджета по гражданским программам позволит выиграть экономическое противостояние? . Финляндия, Швеция, Австралия, кто следующий? Ватикан? Папуа -Новая Гвинея?
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:20
      0
      Цитата: ИВЗ
      Папуа -Новая Гвинея?

      Там уже министр обороны демократоров побывал...
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:20
      0
      Японцы как-то победили РИ. Финнов мы не смогли победить.
    3. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: ИВЗ
      Мир сошёл с ума. Японцы собираются воевать с Китаем? с Россией? с ними со всеми? Россия и Китай собираются напасть на Японию? может С. Корея? -прям всю жизнь мечтала. Или сокращение бюджета по гражданским программам позволит выиграть экономическое противостояние? . Финляндия, Швеция, Австралия, кто следующий? Ватикан? Папуа -Новая Гвинея?

      У Китая и Японии сильный территориальный конфликт, Китай хочет забрать у Японии часть её территории и крайне активно быкует
  6. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 08:01
    -1
    масло или танки?
    И вдобавок нам придется оплодотворять женщин для потерянных детей!
    https://www.populationpyramid.net/fr/japon/2023/