Украинские ресурсы: Генштаб ВСУ вынужден экономить западную бронетехнику, бросая в атаки одну пехоту

Генштаб вынужден экономить западную технику, а продолжать контрнаступление нужно, вот и приняли решение бросать пехоту в бой, при этом противник использует кассетные боеприпасы

Украинское командование вынужденно все чаще бросать в атаку одну пехоту баз прикрытия бронетехники, случаи атак российских позиций штурмовыми группами с минимальным количеством легких бронемашин участились, это отмечают и российские ТГ-каналы, освещающие СВО. Пишут об этой проблеме и украинские и западные ресурсы.Моральных дух украинской армии неуклонно падает, отмечены случаи массового дезертирства, солдаты не желают идти в атаку на российские минные поля. Как утверждают украинские паблики, причина атак только одной пехотой заключается в якобы нехватке западной военной техники и желании Генштаба ВСУ ее сэкономить на фоне снижения поставок. А контрнаступление продолжать нужно, Запад требует от Зеленского результата, полученные деньги нужно отрабатывать. Вот и кидают мобилизованных в атаки.Еще одним бичом для ВСУ стали кассетные боеприпасы, которые, как оказалось, у России тоже имеются, причем в гораздо большем количестве, чем у Украины. Пока некоторые не совсем умные представители киевской верхушки радостно хлопали в ладоши, получив спецбоеприпасы от США, более умные предупреждали, что Киев открывает ящик Пандоры. Так и случилось. Сейчас украинская пехота, оставшись без поддержки бронетехники, прекрасно выкашивается российскими кассетными боеприпасами.- пишут украинские ресурсы.Между тем, в Киеве понимают, что долго такая тактика существовать не может, но на данный момент ничего сделать не могут, наступление должно продолжаться. Правда, Тарнавский предлагает сместить акцент на Херсонское направление, оставив Запорожское. По его словам, выстроенную российскими войсками оборону можно прорвать на Днепре, но для этого также необходимо ввести в бой последние резервы. То есть рискнуть, на что Зеленский пока не идет, опасаясь остаться у разбитого корыта в случае, если наступление пойдет не по тому сценарию.