Появились кадры со взятыми в плен после высадки на левом берегу Херсонской области спецназовцами ВСУ

В сети опубликованы снятые российскими военнослужащими кадры, на которых можно увидеть попавших в плен после разгрома ДРГ ВСУ украинских спецназовцев. Отмечается, что боевики форсировали водную преграду на быстроходных лодках, после чего высадились в Херсонской области на левом берегу Днепра в окрестностях села Казачьи Лагеря.Ранее ряд источников заявлял, что на подходе к левому берегу Херсонской области было уничтожено до 7 катеров украинской армии. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подтвердил, что российская армия пресекла попытку ВСУ десантироваться на левый берег Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.При попытке причалить плавсредства боевиков киевского режима были уничтожены силами группировки войск "Днепр". Часть боевиков попыталась вплавь вернуться на оккупированный ВСУ правый берег, однако была уничтожена плотным артиллерийским и стрелковым огнем российских военнослужащих. Также сообщается, что в радиоперехватах переговоров десанта ВСУ слышалась речь на польском и грузинском языках.При поддержке артиллерии подразделения российской армии, состоящие из мобилизованных и добровольцев-контрактников, приняли стрелковый бой. Противник также осуществлял поддержку своего десанта огнем артиллерии с подконтрольного ВСУ берега.Также сообщается, что противник не прекращает попыток осуществить полномасштабную десантную операцию для создания плацдарма на левом берегу Днепра.