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Появились кадры со взятыми в плен после высадки на левом берегу Херсонской области спецназовцами ВСУ

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Появились кадры со взятыми в плен после высадки на левом берегу Херсонской области спецназовцами ВСУ

В сети опубликованы снятые российскими военнослужащими кадры, на которых можно увидеть попавших в плен после разгрома ДРГ ВСУ украинских спецназовцев. Отмечается, что боевики форсировали водную преграду на быстроходных лодках, после чего высадились в Херсонской области на левом берегу Днепра в окрестностях села Казачьи Лагеря.


Ранее ряд источников заявлял, что на подходе к левому берегу Херсонской области было уничтожено до 7 катеров украинской армии. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подтвердил, что российская армия пресекла попытку ВСУ десантироваться на левый берег Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.




При попытке причалить плавсредства боевиков киевского режима были уничтожены силами группировки войск "Днепр". Часть боевиков попыталась вплавь вернуться на оккупированный ВСУ правый берег, однако была уничтожена плотным артиллерийским и стрелковым огнем российских военнослужащих. Также сообщается, что в радиоперехватах переговоров десанта ВСУ слышалась речь на польском и грузинском языках.

При поддержке артиллерии подразделения российской армии, состоящие из мобилизованных и добровольцев-контрактников, приняли стрелковый бой. Противник также осуществлял поддержку своего десанта огнем артиллерии с подконтрольного ВСУ берега.

Также сообщается, что противник не прекращает попыток осуществить полномасштабную десантную операцию для создания плацдарма на левом берегу Днепра.

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11 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:18
    +4
    в радиоперехватах переговоров десанта ВСУ слышалась речь на польском и грузинском языках.

    Вот этих в плен не брать!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:21
      +1
      Цитата: Егоза
      в радиоперехватах переговоров десанта ВСУ слышалась речь на польском и грузинском языках.

      Вот этих в плен не брать!

      Если в плен не брать, то будут стоять насмерть. Просто нужно создавать соответствующие условия заключения. Например, для дезинфекции можно каждый час парашу хлоркой засыпать и не скупиться, а то коронавирус понимаешь ли. laughing
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 19:19
    +1
    Отправить их уголёчек копать в солнечный Магадан. laughing good
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 19:25
      0
      -Бородач :Отправить их уголёчек копать в солнечный Магадан.
      Вам экологию не жалко?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:43
        0
        Тогда отсюда и до обеда пусть копают
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:23
    +3
    Вот опять Роме Абрамовичу убытки. Опять всем Айфоны покупать, опять проезд и отдых в Турции оплачивать.
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 19:23
    0
    Ну и на фига брали? Оно вам надо? Да и ещё засветил. Сальдо вон отрапортавал, что никто не выжил
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:24
    +2
    Может это и не атака была, а в плен они поплыли?
  6. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 19:29
    +1
    Судя по описанию, по укропам при десантировании, палили из всех стволов.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:32
    +2
    Радует то что кокаинских спецназовцев взяли в плен наши мобилизованные и добровольцы контрактники. Нормально воюют мужики. Молодцы. good
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:41
    0
    . Также сообщается, что противник не прекращает попыток осуществить полномасштабную десантную операцию для создания плацдарма на левом берегу Днепра.

    У них не достаточно для этого сил. Теперь уже однозначно можно сказать. Лишь отвлекают от основной цели. И в Запорожье сейчас будет наблюдаться спад активности. Сдохла чвк "Украина"