В районе населенного пункта Клещеевка на момент передислокации в него подразделений российской армии наблюдалась близкая к критической ситуация. Боевики киевского режима пытались активно продавливать линию обороны ВС РФ и захватить расположенные под Артемовском населенные пункты Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.В случае, если бы ВСУ удалось осуществить свои планы, Артемовск оказался бы в полукольце. Украинское командование рассчитывало, что российские части не окажут серьезного сопротивления на этом участке фронта, и ВСУ сможет быстро продавить оборону.На артемовском участке фронта артиллерия противника ведет чрезвычайно плотный огонь по российским позициям. По словам очевидцев, за весь период проведения спецоперации на Украине настолько активная работа артиллерии практически не фиксировалась ни на одном из участков фронта. Высокий уровень активности работы артиллерии также свидетельствует о заблаговременном накоплении противником значительного количества боеприпасов и соответствующих установок.За последний период ведения боевых действий на артемовском направлении российским подразделениям удалось выбить такое количество артиллерийских расчетов ВСУ, что их порядки значительно поредели. В настоящее время украинские боевики в стремлении продавить оборону ВС РФ на этом участке пытаются выискивать другие варианты.Однако, благодаря слаженной работе подразделений спецназа "Ахмат" и других частей российской армии, практически полностью была уничтожена 22 бригада ВСУ. Также поступает информация, что значительная часть украинских подразделений отказывается идти в наступление.