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ВС РФ остановили наступление противника в районе Клещеевки

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ВС РФ остановили наступление противника в районе Клещеевки

В районе населенного пункта Клещеевка на момент передислокации в него подразделений российской армии наблюдалась близкая к критической ситуация. Боевики киевского режима пытались активно продавливать линию обороны ВС РФ и захватить расположенные под Артемовском населенные пункты Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.


В случае, если бы ВСУ удалось осуществить свои планы, Артемовск оказался бы в полукольце. Украинское командование рассчитывало, что российские части не окажут серьезного сопротивления на этом участке фронта, и ВСУ сможет быстро продавить оборону.



На артемовском участке фронта артиллерия противника ведет чрезвычайно плотный огонь по российским позициям. По словам очевидцев, за весь период проведения спецоперации на Украине настолько активная работа артиллерии практически не фиксировалась ни на одном из участков фронта. Высокий уровень активности работы артиллерии также свидетельствует о заблаговременном накоплении противником значительного количества боеприпасов и соответствующих установок.

За последний период ведения боевых действий на артемовском направлении российским подразделениям удалось выбить такое количество артиллерийских расчетов ВСУ, что их порядки значительно поредели. В настоящее время украинские боевики в стремлении продавить оборону ВС РФ на этом участке пытаются выискивать другие варианты.

Однако, благодаря слаженной работе подразделений спецназа "Ахмат" и других частей российской армии, практически полностью была уничтожена 22 бригада ВСУ. Также поступает информация, что значительная часть украинских подразделений отказывается идти в наступление.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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8 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:39
    +2
    за весь период проведения спецоперации на Украине настолько активная работа артиллерии практически не фиксировалась ни на одном из участков фронта. Высокий уровень активности работы артиллерии также свидетельствует .......[quote][/quote]
    .......об острой нехватке Ланцетов и прочих БПЛА.((((
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:45
    +4
    ВСУ несмотря на потери солдат, ослабления боевого духа, направления в атаки без поддержки броне техники, авиации, продолжают атаковать и атаковать серьезно, что это? Фанатизм или мы чего не знаем?!
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 20:56
      +7
      Скорее мы чего-то не знаем до конца , думаю и потери не такие большие и боевой дух не пал.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:57
      +5
      Фанатизм или мы чего не знаем?!

      Ослабления боевого духа ,нежелание воевать и прочая лабуда это лишь слова тех всук которые попали в плен и которые подхватили наши СМИ а наделе всё по другому иначе бы СВО закончилась ещё в прошлом году. Мы знаем столько и то что нам позволяют знать.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 21:10
        +1
        Тогда получается, если они так воюют с нами, значит они считают, что правда на их стороне. И граждане конашенковы нам врут. Надо искать причину этого и исправлять, почему за 8 лет так все перевернулось. И основная заслуга здесь далеко не запада. Минусуйте граждане "ура-патриоты".
    3. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 21:13
      -3
      Примеры из истории. Операция у озера Балатон , всем было понятно ,что все кончено. Однако немцы атаковали .
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:50
    +3
    Странная ,рваная статья.Черезвычайно высокая активность артиллерии ВСУ ,и тут же-значительная часть артиллерии выбита жа какой то срок..
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:03
    -1
    практически полностью была уничтожена 22 бригада ВСУ

    Я же говорил, что полками и бригадами уничтожаем врага, а мне минусовали. Странно. Полно каких-то неверующих.