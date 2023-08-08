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Немецкое издание: Воздушные силы ВСУ каждые 24 часа меняют место дислокации модернизированных бомбардировщиков Су-24

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Немецкое издание: Воздушные силы ВСУ каждые 24 часа меняют место дислокации модернизированных бомбардировщиков Су-24

Воздушные силы ВСУ имеют на своем вооружении несколько фронтовых бомбардировщиков Су-24, модернизированных в носители крылатых ракет западного производства. Об этом пишет издание Bild.


По данным немецкой газеты, Киев сумел модернизировать порядка десяти фронтовых бомбардировщиков Су-24, сделав из них носителей крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, переданных Британией и Францией соответственно. Поскольку количество самолетов небольшое, командование Воздушных сил ВСУ вынуждено перебрасывать их с аэродрома на аэродром каждые 24 часа, тем самым вводя в заблуждение российскую разведку, которая специально охотится за Су-24.

Кроме того, украинские Воздушные силы переоборудовали несколько автодорог во взлетно-посадочные полосы, тем самым увеличив количество мест, где можно разместить бомбардировщики. Даже при накрытии одного, другие останутся целыми и продолжат наносить удары по "российским оккупантам".

Места базирования Су-24 Киев прикрывает современными западными зенитными системами, включая немецкие IRIS-T и американские Patriot, утверждает издание. Верится в это с трудом, у Украины просто нет такого количество тех же ЗРК Patriot, а имеющиеся прикрывают Киев.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что украинские специалисты с помощью своих западных партнеров сумели переоборудовать оставшиеся от советской армии самолеты под западное вооружение, в том числе и фронтовые бомбардировщики Су-24. Однако назвать количество модернизированных под носители крылатых ракет самолетов он отказался.
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3 комментария
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  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 19:36
    +1
    Свежо предание, да верится с трудом: фиксировать же можно не только место дислокации, а и сам факт перемещения.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:37
    +1
    Пусть перебрасывают их с аэродрома на аэродром. Почаще. Остаточный то ресурс двигателей и прочего - вовсе не бесконечный....
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:43
    0
    Значит надо чтобы постоянно, без перерыва, в небе висели наши истребители с ракетами воздух-воздух дальнего радиуса действия. Перекрыть небо насколько это возможно. Если разведка не может отследить, поставки ракет тоже прекратить не можем, то придётся охотиться. Иначе их не выбить.