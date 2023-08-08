Немецкое издание: Воздушные силы ВСУ каждые 24 часа меняют место дислокации модернизированных бомбардировщиков Су-24

Воздушные силы ВСУ имеют на своем вооружении несколько фронтовых бомбардировщиков Су-24, модернизированных в носители крылатых ракет западного производства. Об этом пишет издание Bild.По данным немецкой газеты, Киев сумел модернизировать порядка десяти фронтовых бомбардировщиков Су-24, сделав из них носителей крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, переданных Британией и Францией соответственно. Поскольку количество самолетов небольшое, командование Воздушных сил ВСУ вынуждено перебрасывать их с аэродрома на аэродром каждые 24 часа, тем самым вводя в заблуждение российскую разведку, которая специально охотится за Су-24.Кроме того, украинские Воздушные силы переоборудовали несколько автодорог во взлетно-посадочные полосы, тем самым увеличив количество мест, где можно разместить бомбардировщики. Даже при накрытии одного, другие останутся целыми и продолжат наносить удары по "российским оккупантам".Места базирования Су-24 Киев прикрывает современными западными зенитными системами, включая немецкие IRIS-T и американские Patriot, утверждает издание. Верится в это с трудом, у Украины просто нет такого количество тех же ЗРК Patriot, а имеющиеся прикрывают Киев.Ранее командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что украинские специалисты с помощью своих западных партнеров сумели переоборудовать оставшиеся от советской армии самолеты под западное вооружение, в том числе и фронтовые бомбардировщики Су-24. Однако назвать количество модернизированных под носители крылатых ракет самолетов он отказался.